【漫畫】布魯塞爾漫畫節直擊：比利時，歐洲十字路口上的漫畫王國

文：CCC編輯部／賴萱珮

《藍色小精靈》、《丁丁歷險記》……聽到這些耳熟能詳的作品名稱時，你是否知道他們發源自哪個國家呢？這些著名的漫畫，都是來自有著「歐洲十字路口」之稱的比利時。

比利時面積僅三萬平方公里，略比台灣小；人口僅台灣的二分之一，卻已發展了近百年的漫畫文化。走在首都布魯塞爾的街道上，一個轉角，漫畫人物即躍入眼前，豐富而融入城市特色的漫畫壁畫，成為到訪旅人們難忘的記憶。每年漫畫節的氣球遊行，更被列為國際觀光盛事。

2019年不僅是比利時布魯塞爾漫畫節10周年，也是比利時漫畫博物館30周年，CCC團隊特別採訪漫畫節主辦單位，帶來第一手深入報導。

對比利時人來說，看漫畫是一種文化

涼爽綠蔭下的布魯塞爾公園，搭起四座白色長型帳篷，棚內設有國內外漫畫出版社的攤位，帳篷外則是散落著餐車與簡單座椅，逛完漫畫展會的中年遊客，點了一杯啤酒，就坐在公園椅子上，閱讀起剛購買的精裝漫畫書。

Photo Credit: CCC創作集 漫畫節會場另設置餐飲區，常見讀者邊喝啤酒邊坐著看漫畫。

比利時的漫畫傳統悠久，二次大戰前即有漫畫雜誌如《Spirou漫畫週刊》及《Tintin漫畫週刊》發行，1989年成立漫畫藝術中心，1991年則開始在在布魯塞爾市區推廣壁畫繪製的計畫。漫畫是比利時的文化，卻遲至2010年才開始舉辦漫畫節，問及負責漫畫節活動總監米夏・卡普塔諾維克（Micha Kapetanovic）創辦漫畫節之因，他直言：「是政治因素。」

Photo Credit: CCC創作集 米夏．卡普塔諾維克，visit.brussels公司中負責籌辦此次漫畫節的活動總監，每年的總召集人都不同。

層級近似地方政府的布魯塞爾大區，訂定2009年為漫畫元年，舉辦了比利時漫畫回顧展，展出二十多位比利時漫畫家的創作與啟發他們作品靈感的來源，這是第一次漫畫得以踏入主流博物館殿堂展出，如比利時皇家美術博物館、布魯塞爾美術宮等。

米夏說，當初舉辦這樣的活動，純粹是觀光考量，提撥許多經費於漫畫相關活動以吸引遊客。但為了延續展覽的熱度，便於2010年開辦漫畫節。

官方舉辦資源投入，氣球遊行打開知名度

漫畫節由布魯塞爾觀光局底下的公司「visit.brussels」籌辦，其主要負責承接觀光局業務，舉辦各式各樣活動節慶，吸引遊客與市民參與。氣球遊行的概念來自於美國，但將氣球遊行結合漫畫節活動卻是頭一樁。當時比利時沒有製作大型氣球的技術，因此一開始先向美國租借，這也是為什麼早期的氣球人物多是來自美國的漫畫。但隨著漫畫節持續舉辦，他們逐年更替氣球，並開始在當地製作新的比利時漫畫角色，淘汰舊有角色。

每年漫畫節最後一天下午，會舉行氣球遊行，先在布魯塞爾市政廳前大廣場充氣，再搭配當地樂旗隊伍繞行整個市中心，伴隨著樂音鼓聲，市民一同歡樂齊聚。被製作為氣球角色的漫畫人物，能見度將大為提高，大多數版權持有人都願意免費授權給官方。目前漫畫角色約15個，每年都會再新增一個角色，想見隊伍將會越來越長。

Photo Credit: CCC創作集 有時也會規畫親子同樂的活動，如讓孩童在牆面上繪畫。

讀者國際化、展會品質佳，走出自己的路

同為法語區舉辦的漫畫節，難免會被質疑跟法國安古蘭漫畫節的差別，「從頭到尾都不覺得安古蘭是競爭對手。」米夏解釋，十年前一開始接洽出版商時，很多出版商的確缺乏意願，因為法語區已經有安古蘭漫畫節，擺攤要租金又忙碌，但主辦單位花了很多時間說服出版商來參加，他們來過之後發現展場品質很好，且驚訝於布魯塞爾遊客的多元性跟國際視野，展場不僅位於市區交通方便、參觀人潮舒服適中、買氣也高，自然參展者就會想持續前來參加。

Photo Credit: CCC創作集 國際漫畫展場區可看到台灣少見如埃及、剛果出版的漫畫作品。

布魯塞爾漫畫節的攤位包含了國內法語區與荷語區的出版商，今年還有18個國際出版商前來設攤，米夏說，因為歐盟總部設置在布魯塞爾，邀請各國代表或是接洽溝通都較容易，或許這也是布魯塞爾漫畫節國際化程度高之因。主辦單位並不會限制出版商的活動內容，而是由各攤位自行規畫活動，如簽繪、演講、見面會等，今年就約有600場簽名會，如有售書就酌收租金。

Photo Credit: CCC創作集 攤位上會有作者輪番駐攤，現場買書即可請作者現場簽繪。

Photo Credit: CCC創作集 除了出版商，會場也有許多零售業者參加，除了便宜的二手漫畫外，另展售許多珍貴的絕版品。

因為是官方舉辦的漫畫節，最大的目標其實是發揚出版社及漫畫家的價值，「尤其是布魯塞爾地區的漫畫家跟出版社」，米夏說，希望所有人都可以毫無障礙地親近漫畫。根據統計，每年布魯塞爾漫畫節約有10萬人次參觀人數，並帶來3萬名的觀光人潮，但整個活動的預算僅有約60萬歐元，且是由地方政府支付，米夏說：「這樣的預算能帶來10萬人潮就很不錯了。」

高額漫畫獎金，支持年輕創作者

布魯塞爾漫畫節另一矚目時刻，是頒發總額高達10萬歐元、共8個獎項的「原子球塔漫畫獎」，其中最大獎為「青年創作獎」，獎金兩萬歐元，是為了挖掘新漫畫，鼓勵創作，肯定作者與其作品而設置。其他的獎項則是將原本散落在布魯塞爾各處頒發的獎項彙整起來一起頒發，每個獎項2000歐元到5000歐元不等。

Photo Credit: CCC創作集 漫畫獎頒獎現場，台上是獲得2019年布爾塞爾原子球塔獎的史奇頓與編劇、上色師。

原本是法語區的創作者與相應獎項居多，但因為比利時是法語、荷語的雙語國家，主辦單位也特地尋覓能夠頒發給荷語創作者的獎項。法語出版的漫畫多為精裝書，給作者簽繪後會保存收藏，荷語出版則多為價格便宜的平裝書。兩者出版風格極為不同，但有著各自的市場，如法語出版刊物還能銷售到法國、加拿大法語區，荷語刊物則語荷蘭市場息息相關。

擴大展區，未來新氣象

目前漫畫節除了展場外，另在鄰近的博物館內規畫幾檔小型漫畫展覽，並安排講座與youtuber現場展演活動，活動數量適中，能讓觀眾在三天內輕鬆參與完畢。米夏透露，明年布魯塞爾漫畫節將會移到新的場地，將會是現在的兩倍大，屆時展場規劃與活動安排，是否能夠吸引新的觀眾來參加，將會是新的考驗。

直擊！馮索瓦．史奇頓

著有《再見巴黎》、《消逝邊境》的知名比利時漫畫家馮索瓦．史奇頓（François Schuiten），今年繪製了《最後的法老》（暫譯）一書獲獎，漫畫節在充滿新藝術風格的奧特里克住宅中舉辦《最後的法老》原畫展。史奇頓在導覽後為台灣的讀者們簽繪，他還說特別欣賞中文版《再見巴黎》直式書名的封面設計喔！

Photo Credit: CCC創作集

布魯塞爾漫畫節展覽數據

Photo Credit: CCC創作集

註：原文標題為〈歐洲十字路口上的漫畫王國：布魯塞爾漫畫節報導〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航