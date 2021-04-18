【接地氣的現代詩】顏嘉琪〈極地〉：詩中描述的氣候變遷，顯然不只是極地的人需要面對

去（2020）年台灣面臨56年來首度沒有颱風登陸的一年，今（2021）年台中、苗栗地區也面因為缺水，4月6日起將停水，氣候變遷、極端氣候的問題，又再度引起討論。或許正是時候，讀讀詩人顏嘉琪的這首詩作〈極地〉。

相較於熱門的同志婚姻議題，或是畫面感十足的社會運動現場，氣候變遷這類變化難以察覺的主題，在八年級詩人的作品中似乎比較少見，而顏嘉琪的詩作補上了這樣的空缺。

顏嘉琪生於1982年，雲林農村長大，現為高職教師，曾得過台北文學獎、教育部文藝創作獎、打狗文學獎，2014年出版詩集《荒原之午》、2017年再出版《B群》。

〈極地〉這首詩就出自顏嘉琪的詩集《B群》，擅長寫社會議題的六年級詩人鴻鴻，將這本詩集定義為「後烏托邦的時代證言」，書中幾乎囊括所有的社會議題，且眼界不侷限台灣。〈土耳其海灘〉書寫中東難民、〈巡田水〉談鄉土的土地變遷、〈致敵〉寫戰爭，而〈極地〉就在提醒讀者，氣候變遷的影響，不只是變熱。

〈極地〉 一切早有了變化

冰在水裡延遲著

季節的鋒芒

有些更敏感的沼澤

被鹿群溫暖的腳趾

穿成雪靴 溪流嚮往的

不再是湖泊

湖床抬起許多

未曾捕獲的魚骨

滿天鹽層像灼熱的星

裂開了

冰的背脊 凍土層還給水

遷徙的自由

記憶沿著鹿角

岔出新的死亡

醒來是島

屍體在夢裡著火 土壤裡孕育的病菌

解散了十萬頭馴鹿

和守候雪崩的西伯利亞牧人

狗兒趴上牠最愛的雪橇

他們埋的很淺

世界是一頂帳棚

掛在門邊

談氣候變遷最大的困難，就是很難讓人感同身受。居住在台灣的讀者，或許很難感覺到海平面上升，極端氣候也只有缺水、下冰雹的時候才會重新被提起。於是顏嘉琪將鏡頭拉到遙遠的極區，以一般人多多少少都在新聞照片看過的冰層融化、極地生物困境，作為整首詩的主題。

首先一句「一切早有了變化」像是末日預言，提示人類對於氣候變遷的過於後知後覺，接著各段逐一說明，變化的是哪些事物。

第一段談多數人對氣候變遷最直接的印象：「冰在水裡延遲著／季節的鋒芒」提到夏日融為水的冰，本該因為天寒，重新凝固，但進入冬天後，夏日的高溫遲遲未散，於是只剩碎冰漂浮在水中。「有些更敏感的沼澤／被鹿群溫暖的腳趾／穿成雪靴」極地沼澤本該因為冬天的來臨，覆上厚厚的雪冰，但在極端氣候下，被動物踩過的地就像初春的雪，稍微一點溫度就被融成鬆糕狀，彷彿鹿腳上的雪靴。

第二段，顏嘉琪改談水系的改變。她說明注入湖泊的水減少，乾涸的湖床遍布渴死的魚屍。包括非洲、中東等世界各地，都有湖泊因氣候變遷乾涸，最著名的例子莫過於南美洲的「波波湖」，波波湖曾經是波利維亞境內的第二大湖，因氣溫升高使湖水蒸發加速，加上波利維亞當局管理不善，波波湖在2016年1月被宣告正式消失，乾涸的湖床遍布水鳥、湖魚的屍體，與當地居民遷走後留下的破落船隻，顏嘉琪的作品，或許正是描寫這類的湖泊。而「裂開了／冰的背脊」說明的是極地冰山從冰架崩離，例如南極的布倫特冰架，10年前就開始出現巨大裂縫、並持續增長，今年2月正式裂出一座巨大冰山。

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain 圖為波波湖1991年時的空拍圖。

第三段和第四段，「記憶沿著鹿角／岔出新的死亡」、「土壤裡孕育的病菌／解散了十萬頭馴鹿／和守候雪崩的西伯利亞牧人／狗兒趴上牠最愛的雪橇／他們埋的很淺」敘述永凍土融化後，病菌、病毒等微生物隨之釋出的狀況。例如2016年，俄羅斯的亞馬爾半島有至少20人、2300多頭馴鹿死於炭疽病感染，原因在於永凍土解凍後，原本休眠其中的的炭疽桿菌孢子，滲入附近的水域和土壤，污染食物供應鏈。

最後，顏嘉琪將作品收束在死亡的場景，馴鹿、牧人、牧犬都死於極地的一片白茫後，極地變得更加孤寂寥落。「世界是一頂帳棚／掛在門邊」除了用獨掛的帳篷顯示這樣的寂寥，用帳篷這樣非永恆、權宜的人造物形容世界，更顯示出環境的脆弱，彷彿世界叢生的萬物，有天將被全盤收回，只剩孤曠寂靜的大地。

值得注意的是，顏嘉琪在詩中用了許多「過去式」的動詞，包括「有了」、「裂開了」、「岔出」、「解散了」，大量的使用「了」，加強說明這些事件已然發生，營造出「快要來不及」的氛圍。

此外，在顏嘉琪的詩中，自然界的一切似乎都有生命、有情感：河流有所嚮往；冰有背脊；凍土層能主動將自由還給對方；水也有自由。

回到整首詩的題目「極地」，這裡的「極」在除了是極寒、極圈的意思，或許也帶有「終極、完結」的意味，而「終極、完結」的是整個世界。詩名雖然叫極地，但詩中描述的事件，不只是極地的人需要面對的困境。

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責任編輯：潘柏翰

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