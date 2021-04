目前接近歷史高點的「巴菲特指標」，真的可以用來預測股災嗎？

你聽過巴菲特指標嗎?在過去一周,有不少新聞出現許多關於「巴菲特指標」警示的訊號,試圖告訴大眾現在美股市場嚴重被高估,我們該害怕嗎?在回答這個問題以前,我們不妨先來了解什麼是The Buffett Indicator,以及關於這個指標又是如何產生的,在下列的文章內容中我們將透過CMV的報告與你分享那些關於巴菲特指標的故事。

在2001年,股神巴菲特曾說過一段話:

The chart shows the market value of all publicly traded securities as a percentage of the country’s business–that is, as a percentage of GNP. The ratio has certain limitations in telling you what you need to know. Still, it is probably the best single measure of where valuations stand at any given moment.