《鬼滅的日本史》：在山中繼承技藝的竈門家，令人聯想到中世「傀儡子」的樣貌

文：小和田哲男

從竈門炭治郎看賣藝「傀儡子」

提供娛樂的漂泊民

社會上有一些約定俗成的規範或規則等必須遵守的事項。如果違反或不從，就會成為批判的對象，遭社會放逐，這就是所謂的「牆外人」，他們成了排除在社會秩序之外的存在。特別是平安時代，這些人被視為「鬼」。他們多半無法過一般生活，在太陽照不到的地方度日。有人住在遠離人煙的深山、也有人漂泊（流浪）到各地。一邊狩獵，閒暇之餘，表演配合歌曲操作人偶（傀儡）跳舞的技藝、巡迴各地的人，叫作「傀儡子」（傀儡師）。

傀儡子從一個村子遊走到另一個村子，多數人一輩子當中都不會有機會與公界（世間）同化。雖然如此，倒也並非跟世間斬斷一切關聯，還是有生活上最低限度的往來。比方說，來到一個村落，就會造訪家家戶戶、在門口獻上賀詞，甚至表演。還會占卜、驅邪、加持祈禱等，一開始宗教性質較強，不過隨著時間經過，漸漸演變成謀取生計的藝能表演。

傀儡子除了操控傀儡的傀儡戲，還會進行表演，男性是相撲或魔術、劍舞、滑稽表演等，女性則配合劇情唱歌。寬治元年（1087）大江匡房撰寫的《傀儡子記》中有介紹關於傀儡子集團的各種表演。

男性都擅長弓道及馬術，還會變魔術，用2把劍將沙石變成錢、或是把草木變成鳥獸。女性則畫眉毛、染牙齒、在臉上畫傷心哭臉的妝、假裝腳沒力氣彎著腰、裝出一副蛀牙牙痛的表情假笑之類，或者唱歌賣弄風騷、誘惑男人。

到了鎌倉時代，原本一直流浪各處的傀儡子也開始隸屬於寺廟神社，並且分散定居。傀儡子的表演昇華為猿樂及人偶劇等，然後再進而分枝為人形淨瑠璃、能樂（能及狂言）、歌舞伎等。傀儡子在寺廟神社舉行的相撲和劍舞，作為祭神儀式，至今依舊廣為傳承。

在山裡繼承技藝的竈門家之特殊性

《鬼滅之刃》中，描寫主角竈門炭治郎家代代傳承叫作「火之神神樂」的驅邪神樂（第40話）。透過整晚不停獻舞，來祈求1年的無病息災，竈門家嫡子炭治郎也學會了它的舞型。

炭治郎之父——炭十郎——雖然體弱多病，卻知道以最低限度動作發揮最大限度力量的呼吸法，所以可以跳一整夜舞。進了鬼殺隊的炭治郎，從「火之神神樂」衍生出「圓舞」、「碧羅之天」、「灼骨炎陽」等劍法。而大家會漸漸知道，「火之神神樂」和被稱為「起始呼吸」的「日之呼吸」，兩者間其實關係極為密切。

傀儡子後來隸屬寺廟神社或公家，因此藝能集團得以發展，而即使沒有得到專屬雇用的傀儡子，跟寺廟神社的連結還是很緊密。他們確立了江湖藝人、闖蕩藝人的地位，也能夠自由進出未知國度。有些為政者注意到他們這種特殊性，利用他們當間諜，導致世人開始對傀儡子抱持警戒心，冷眼看待這些「排除在社會秩序以外的人」。傀儡子會施展不可思議的魔術，原本就可疑，在世人眼中應該是像「鬼」一般的存在。

「火之神神樂」也不是那種鄰居會來看的表演，竈門家當主會在年初從日沒到黎明獨自不停跳舞。在層層積雪的山裡，不斷反覆跳著幾百、幾千、幾萬遍所有的舞型。（第151話）。

作品中並沒有敘述竈門家是離群索居的狀態，但也沒有描寫他們積極和村落的居民交流。村落的人們，是如何看待「火之神神樂」的呢？ 代代繼承「火之神神樂」的竈門家並不是漂泊民，但居住在遠離村落人群的山上。在山中繼承技藝的竈門家，令人聯想到中世的藝能集團——傀儡子——的樣貌。

書籍介紹

本文摘錄自《鬼滅的日本史》，網路與書出版

作者：小和田哲男

譯者：李欣怡

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真實版《鬼滅之刃》新考察！

日本史中的鬼殺隊與十二鬼月！

【常民文化與妖異傳說之呼吸．紙本型】

炭治郎是江湖賣藝的「傀儡師」？伊之助是江戶時代的「棄兒」？

「火之神神樂」為何有十二型？「青色彼岸花」生長在哪座山？

為何「柱」有九名？我妻善逸是傳說中的天賜雷童嗎？

鬼，潛伏在你我之間；鬼，遊走於歷史之中。

要如何不變成鬼？要如何慈悲滅鬼？

黎明將至，意念不滅。

斬妖殺鬼，一脈承接。

日本文化史的「鬼滅版．全集中呼吸」

在日本古書中，妖魔精怪都是「真實存在」的故事泉源。

鬼怪從何而來 ? 如何害人 ？鬼是「異質他者」，還是我們自身 ?

本書將從鬼之誕生與鬼的形象演變，

探尋《鬼滅之刃》背後的歷史根源與隱藏祕密。

「歷史中的鬼滅傳奇，鬼滅中的歷史軼聞」。

解碼「鬼滅」，先從日本史出發！

【關於『鬼滅之鬼』的種種思考】

「鬼」（如鬼之人）是被社會排除的「異質之物」

本書中介紹的鬼，有的來自山上，有的是反對朝廷或幕府體制的人，也有的是強烈懷抱恨意或嫉妒的不幸之人、「牆外人」。他們來自被社會秩序、生活空間排除在外的地方，是會帶來危害的「異質者」。全球化及價值觀多元化、以社群網站為代表的溝通手段產生變化，現代人接觸「異質者」的機會明顯增加。人人出自本能的一種防禦反應，就是視自己為「正義」一方的自我膨脹，以及對他人（自身所不理解的人事物）的排外攻擊。

誰才是鬼？人心所在之處，「你有把握不會變成鬼嗎」？

面對鬼，不抵抗，他們就會加害於你，所以你必須設法抵抗鬼。但是，當你認定是鬼的對象，其實只是無害的「異質者」，那麼在這種情況下，把對方當成鬼，而攻擊這些「異質者」的那一方才是鬼。

以慈悲與寬容面對世界上可能「化為鬼」的群體與個體

在《鬼滅之刃》中，鬼被塑造成帶來危害、「必須消滅的對象」，卻有許多場景描寫主角炭治郎對鬼展現同理心與同情，那種試圖貼近對方心靈直到最後一刻的姿態，彷彿在這個複雜化的現代社會中，為我們提供了一種「與鬼相處」的示範。人心之鬼，隨時隨地都會出現。《鬼滅之刃》的轟動，顯示出這股恐懼感，分分秒秒存在現代人內心深處。新的鬼故事還會不斷出現。即使在現代，鬼依舊未滅⋯⋯

Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬