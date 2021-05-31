當舊型態「拍照景點」已無法吸引遊客，台灣需要更好的「旅遊原創IP」

新旅遊產品設計方法論，真實事物、特色人文、多元視角、細膩鋪陳、故事化包裝、沈浸式角色扮演才是會吸引人的「旅遊原創IP」

問題： 傳統大型景點硬體建置、維護成本太高

傳統大型景點硬體建置、維護成本太高 趨勢： 年輕世代的需求不同，傳統硬體景點無法對應，也無法正比回收

年輕世代的需求不同，傳統硬體景點無法對應，也無法正比回收 做法： 真實事物、特色人文、多元視角、細膩鋪陳、故事化包裝、沈浸式角色扮演才是會吸引人的「旅遊原創IP」

真實事物、特色人文、多元視角、細膩鋪陳、故事化包裝、沈浸式角色扮演才是會吸引人的「旅遊原創IP」 結論：新一代的旅行業者可以從扮演集量採購的買辦角色，提升至扮演「旅遊原創IP」的設計師，利用自身創造能力賦予遊程獨特性及吸引力

問題

旅遊景點的開發多半圍繞著歷史、人文等，近年來更多元化的發展下，更加入了許多人造景區及商圈，但最重要始終離不開「硬體」。硬體固然可以讓旅客第一時間得以具象化，但相對的也有很多負擔，例如：高昂的管理費用、維護費用等等。

千篇一律的內容，亦是其利弊的雙面刃，如何創造二次、三次的再消費，恐怕是各個景點管理者永遠的煩惱。

趨勢

現在的年輕旅遊族群已經不再選擇參加團體旅遊形式來了解景點，更多的利用自由行模式前往，規劃期短、移動速度快，是其特點，相對的景點的消化速度也十分驚人，如果以傳統的投資回收，根本無法滿足年輕世代旅遊者對於消費新鮮感的追求。

Photo Credit: 中央社

發想

現代人對於旅遊的追求除了認識世界外，更多的來自對於自由、放鬆、人際、交流的渴望，對應這樣的族群給予再多的大型景點刺激，可能帶來的只是成本回收緩慢，長期造成無人投資入局的狀況。

反觀，應該利用現有素材，老城市、在地人文、過往歷史，甚至是民間傳說等既有素材，重新包裝，加入多元化的視角、故事性的節奏，讓旅客成為遊程中的角色，身歷其境的參與，走入景點。

打個比方，鐵達尼號是事實、是歷史事件，但加入了愛情元素，同時加入窮小子與富家女渴望自由與未婚夫家族中間的角力，就變成了新的電影。

這就是「原創IP」的力量。

旅遊也應該是這樣精彩的節奏，一塊土地、一段歷史、一個精彩的故事、一段讓人參與的鋪陳，土地、歷史是已知的事物，精彩的故事是多元的視角，讓人參與的鋪陳則展現了旅遊業者的用心與專業。

後面兩點，極其考驗著創作者的用心於實力，對於操作上的細節要求也高過於以往硬體說話的拍照年代，但我卻認為這才是城市旅遊、甚至是旅遊長期發展的良性走向。

Photo Credit: CNA

結論

旅遊原創IP，是在利用故事化鋪陳創造多元化產品，降低建置、維護成本的同時，亦保留了產品的特殊性及吸引力，同時可以對應現今市場快速迭代、追求新鮮感及差異性體驗的特性。而且，面對新世代分眾，難以聚量的市場特徵，亦可以快速產出多元化產品，用相對可負擔的製程，提供大量的產品海給予消費者更對應自身需求的選擇。

這就是我提出的新旅遊產品設計方法論：真實事物、特色人文、多元視角、細膩鋪陳、故事化包裝、沈浸式角色扮演才是會吸引人的「旅遊原創IP」。

希望新一代的旅行業者可以從扮演集量採購的買辦角色，提升至扮演「旅遊原創IP」的設計師，利用自身創造能力賦予遊程獨特性及吸引力。用心的旅行社，才能在未來被消費者所需要，與大家共勉之。

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本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航