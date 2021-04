各種「放假」的英文：vacation、 holiday、break差別在哪？

休息是為了走更長遠的路!無論你是學生或上班族,想要休假、放假時該怎麼說?今天就來認識vacation、 holiday、break,還有更多英文假期的用法,放假英文小撇步一次學起來!

Vacation

Vacation在美式英文裡是「假期」的意思,通常只有單數名詞的用法,例如學生放暑假、寒假分別是summer vacation和winter vacation,在這裡就是指學期間不需要上課的空檔,而對上班族來說,就是可以好好放假、不需要擔心工作的事情。

那要怎麼用英文表達自己正在放假呢?來看看以下幾種不同用法:

be on vacation 度假中/休假中

I am on vacation now. 我現在在休假。

Be on summer/winter vacation 放暑假/寒假中

My brother is on his summer vacation in the UK. 我弟弟正在英國過暑假。

take a vacation 度假/休假

I’m planning to take a vacation next week to visit Hualien and Taitung. 我打算下禮拜休假去花蓮跟台東玩。

go on a vacation 度假/休假

I’m going on a vacation with my family to Italy this July. 我今年七月要休假跟我的家人一起去義大利玩。

另外一個比較口語的用法是be on vacation mode,意思是「處在假期模式中」。所以如果想要表達自己開啟假期模式,就可以說I’m on vacation mode now.

Holiday

Holiday雖然也有假期的意思,但是泛指每個人都放假的日子,例如因為宗教或特殊節慶而放的國定假日,而且可以當複數名詞來使用。例如臺灣的228紀念日、中秋節、清明節或者國外的感恩節、聖誕節等都可視為holiday。國外很常用holidays/ the holiday season來表達長假期,像是聖誕節、新年假期。

Did you enjoy your winter holidays?

你的寒假過得還愉快嗎? The holiday season is coming, do you have any plans?

聖誕節假期快到了,你有什麼計畫嗎?

如果想要表達正在放假,也可以使用be on holiday。

I’m on holiday now so I have limited access to emails. 我現在在休假,所以無法即時回覆信件。

此外,你也可以加上一段時間來明確表示假期的長短。

I’m taking two weeks’ holiday in May. 五月我會休兩個禮拜的假。

美式英文裡,比較常用holiday來表達假期的概念,英式英文的國定假日則會用bank holiday表示。如果擔心用錯的話,也可以統一用public holiday來稱呼國定假日。

Break

Break是另一個可以用來表達放假、假期的用法,通常可以指短暫的休息,也可以是長時間的放假。

短時間的休息通常指的是午休、課堂間的下課時間、或是比賽中場的休息。長時間的放假跟vacation的用法有點類似,英文裡也很常用summer break或是winter break來表示學生放暑假跟寒假。

It’s time for our lunch break.

我們的午休時間開始了。 Let’s take a ten-minute break and continue with the class.

我們先休息十分鐘,再繼續我們的課程。 I traveled to Italy for my summer break, what about you?

我暑假去了義大利旅遊,你呢?

另外,工作一段時間難免會感到倦怠,需要好好休個假放鬆一下心情,這時侯也可以用take a break的說法。這個說法時通常都是指離職,休息一段時間。

I’m taking a break from work this July. 今年七月,我打算暫停工作,休息一陣子。

Getaway

Getaway通常指的是放假小休兩、三天,而不是像vacation holiday一次放很多天。例如週末兩天一夜或三天兩夜的小旅行,可以用getaway這個詞。

I’m having a weekend getaway with my friends in Yilan next week. 我下週末放假要跟朋友一起去宜蘭玩。

另外,當與另一半放假出門玩或者小倆口一起度過一段浪漫時光,也可以用romantic getaway來形容這段小旅行。

We had a romantic getaway in Hualien last week. 我們上週一起在花蓮度過一段浪漫的時光。

