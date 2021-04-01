菲律賓指更多中國民兵船散佈南海，美國重申美菲聯防條約

菲律賓3月20日指出一批約220艘據信為中國海上民兵的船隻，聚集在西菲律賓海。3月31日西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）表示，直至本週仍有250艘船停留在爭議海域，並要求立即撤離，美國也重申美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）在南海的適用性。

《ABS-CBN》報導，菲律賓早前已經對這批出現在西菲律賓海上牛軛礁（ Whitsun Reef，菲律賓稱為Julian Felipe Reef）周邊的船隻，發出外交抗議。西菲律賓海是菲律賓指稱在南中國海（South China Sea）中其所擁有的經濟海域（exclusive economic zone）範圍。

由菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）領導、國家安全顧問組成的跨部會小組西菲律賓海國家工作小組指出，3月29日執行例行空海巡邏時，在西菲律賓海看見更多船隻，並且仍有44艘「中國海上民兵」船艦被目擊到「停泊、定錨和靜止」在牛軛礁。

北京否認在牛軛礁的中國船隊是海上民兵。駐馬尼拉中國大使館表示，這些船隻是出於「糟糕海況」而前去避難的漁船，同時也堅持牛軛礁是中方的領土。不過西菲律賓海國家工作小組堅持，他們觀察到「這些所謂『漁船』就是中國海上民兵（maritime militia）。」

西菲律賓海國家工作小組則聲明指出，「他們（中方船隻）可能正晚間從事非法活動，且流連不去會因為污染海洋和破壞珊瑚礁，導致無法挽回地傷害海洋環境。他們的蜂擁而至也對原先平靜的菲律賓經濟海域和主權構成威脅。」小組也要求中國，「立即撤離這些懸掛（中國）旗幟的船隻」。

《Rappler》報導，西菲律賓海國家工作小組指出超過200艘船出現在牛軛礁、赤瓜礁（Chigua Reef，菲律賓稱為Kenna Reef）、中業島（Thitu Island，菲律賓稱為Pagasa）、美濟礁（Mischief Reef，菲律賓稱為Panganiban Reef）、永暑礁 （Fiery Reef，菲律賓稱為Kagitingan）、渚碧礁（Subi Reef，菲律賓稱為Zamora）共六座島、礁周邊。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）旗下亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative）2017年的一份報告，就已透過衛星影像指出中國在永暑礁、美濟礁 和渚碧礁部署飛彈掩體、雷達通訊設施及其他基礎設施。

《美聯社》報導，這些南沙群島（Spratly islands）的島、礁，有三個是中國佔領的人工島。另外，至少有四艘中國人民解放軍（PLAN）船艦出現在美濟礁，中國在1995年就控制這座礁，當時引發菲律賓和其他聲稱擁有該礁的國家強烈抗議。

Most of the Chinese vessels earlier spotted at Julian Felipe Reef may have moved to different areas in the West Philippine Sea, according to a government task force.



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美國重申聯防條約

《美聯社》報導，菲律賓聲稱在南沙群島擁有九座島（island）與小島（ islet），是屬於菲律賓西部的巴拉望省（Palawan）的一部份。中國、越南、馬來西亞、台灣和汶萊也分別聲稱在南沙群島擁有島、小島和環礁（atoll）。近年中國將七座爭議的礁納入導彈保護的島嶼基地，使區域緊張情勢升高。

美國對菲律賓這個長期條約盟友表達支持，指控中國利用「海上民兵激怒、挑釁和威脅其他國家，損害區域的和平和安全。」

《路透社》報導，白宮1日表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon）透過電話會談達成共識，「同意美國和菲律賓將持續密切合作，以回應南中國海的挑戰。」另外，白宮也表示，「Sullivan強調在遵守國際海洋規範下，美國和支持我們的盟友菲律賓，重申美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）在南海的適用性。」

加拿大、澳洲、日本等國也對中國行動的意圖表達關切。

《Rappler》報導，菲律賓國軍菲律賓武裝部隊（AFP）1日嚴厲地譴責中國在九章群島（Union Banks，菲律賓稱Pagkakaisa Banks）進行非法建設。菲軍在3月30日巡邏後發表聲明，在九章群島——巴拉望省轄下卡拉延群島（Kalayaan Island Group）範圍內，發現「在這次巡邏裡，我們可以紀錄這些人為建築是出於某種目的。這些建築是非法的。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒