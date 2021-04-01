台帛旅遊泡泡首發團如期出發，竹科確診員工列境外移入、接觸者均陰性

中央流行疫情指揮中心今（1）日下午召開記者會，說明台灣帛琉旅遊泡泡首發團行前「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）PCR採檢結果均為陰性，可順利出關、如期出發。

昨日（3月31日）公布的境外移入病例中，案1026經漢民科技證實為其員工，該公司已第一時間啟動應變行動小組，全台廠區啟動14天自主健康管理。指揮中心發言人莊人祥下午回應，此案48位接觸者皆已採檢完畢，結果均為陰性。

首發團檢體均為陰性，陳時中：下次整體流程可更順利、更快

《中央社》報導，台灣帛琉旅遊泡泡首發團今天啟程，陳時中表示，今天經過檢驗，123支檢體皆為陰性，可安心旅遊，而原本預設檢驗結果為12時30分出爐，結果比表定時間約少了45分鐘，這次作業算是一個演練，下一次整體流程應可更為順利、更快。

陳時中指出，這次準備了24台機器，每一次大概20分鐘可以檢驗完畢。而此次團的規模不是很大，隨時可驗、靈活性也高。

依據指揮中心新聞稿，今日出發的首團台帛旅遊泡泡團員，計有旅客100人、帛琉外交使節團23人，共計123人，行前PCR檢驗結果皆為陰性，可順利辦理出關手續，旅客均可如期出發，安心出遊。

指揮中心表示，旅客於帛琉當地應遵守相關防疫規範，並下載、填報追蹤應用程式APP，以利完成行程追蹤。當地行程皆由專人專車接送、團進團出，全程佩戴口罩並每日量測體溫，動線分流須按照事先規劃的行程，不與當地民眾接觸。

機場對於返國團員將另設置洗手間及免稅商店，團員返國入境時，也將與一般入境旅客分流管理，經專櫃通關後，依規劃動線分流為旅行社遊覽車、計程車、親友接送或自行開車等方式離開，不得搭乘大眾交通工具。

指揮中心指出，旅客返台後5天內應實施加強自主健康管理，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

如果沒有出現任何症狀，可外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸；禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館及觀光景點等人潮擁擠的場所，並延後非急迫性的醫療或檢查，就醫時應主動告知醫師旅遊史。

指揮中心發言人莊人祥今日下午在記者會表示，指揮中心會賦予旅行社提醒旅客回國後第5天須至醫院進行採檢，旅客若未能遵守規定就會依法裁罰，還得至集中檢疫所14天，後續相關費用由旅客自行負責。

莊人祥也在記者會上更新阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗接種數據，昨新增接種1752人次、累積接種人次為1萬4400人次，並新增1位列為其他疑似嚴重不良事件，此事件的情況為接種後注射部位持續數日紅疼痛腫脹。

漢民科技確診員工列境外移入，接觸者均為陰性

《中央社》報導，指揮中心昨日公布新增6例武漢肺炎境外移入病例，其中案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國。位於新竹科學園區的漢民科技證實此案例為員工，第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，全台廠區啟動14天自主健康管理。

漢民科技在致客戶、廠商、夥伴說明訊息中，證實該案例為漢民員工，3月30日第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，通知同仁居家上班，當日完成廠區全面清潔消毒、接觸史調查，3月31日恢復廠區正常運作。

莊人祥在今日記者會回應，案1026的48位接觸者皆已採檢完畢，結果均為陰性，目前列為居家隔離者12人、自主健康管理41人。

《中央社》報導，莊人祥說，由於案1026從國外入境後曾完成居家檢疫，加上接觸者檢驗結果均為陰性，研判應是在國外感染，對國內沒有任何傳染力，至於有竹科的公司坦言是他們公司的員工，也已經完成消毒，指揮中心都予以尊重。

至於為何入境2個月後仍驗出陽性，莊人祥解釋，根據國際間研究，染疫個案通常在發病後10天就已不具傳染力，即便個案已痊癒，病毒的屍體仍可能殘留在呼吸道內，導致一再驗出陽性結果，因此目前並不認為案1026是本土感染的個案。

今再新增6例境外移入

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增6例境外移入武漢肺炎確定病例，分別自巴拉圭（案1032）、愛爾蘭（案1033）、阿拉伯聯合大公國（案1034）、菲律賓（案1035、1037）及印尼（案1036）入境。

指揮中心表示，案1032為巴拉圭籍20多歲男性，今（2021）年3月5日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，並於3月6日及3月18日接受專案採檢，結果為陰性。個案檢疫期滿後，由校方安排至其他住所自主健康管理，因預計返校就學，3月29日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者5人，為自主健康管理期間之同寢境外生，3月29日自費採檢結果為陰性，列居家隔離。

指揮中心指出，案1033為愛爾蘭籍20多歲男性，今（2021）年1月8日曾在愛爾蘭當地檢出武漢肺炎陽性，1月21日及3月12日採檢結果為陰性。個案3月15日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月30日檢疫期滿後，因工作需要，至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1034為本國籍50多歲女性，因工作長期往返中國、非洲、杜拜等地（前次自台灣出境時間為2020年6月）。個案今年3月5日自杜拜返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫至3月19日；個案在台期間並無症狀，原規劃3月25日出國，故於3月24日至醫院自費採檢，結果為陰性。由於出國行程變動，3月30日再度至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採Ct值38，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。已掌握個案接觸者6人，列居家隔離，其中4人核酸檢驗為陰性，2人檢驗中。

指揮中心指出，案1035為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，期間曾於3月24日出現嗅味覺喪失情形，因自覺症狀輕微未通報，3月30日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值30）。由於個案發病前2日為檢疫期，採檢及就醫隔離接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1036為印尼籍30多歲女性，長期居住印尼，其丈夫（本國籍）今年2月先行返台，個案與另一名家人則於3月28日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告；個案於機上曾有忽冷忽熱症狀，入境時體溫異常於機場檢疫站攔檢，經量測耳溫有發燒情形，後送就醫並採檢，於今日確診（Ct值17）。已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客及家人，列居家隔離。

指揮中心指出，案1037為菲律賓籍40多歲女性移工，今年3月24日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫；個案3月30日出現味覺異常症狀，同日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期，就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺