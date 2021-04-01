我原以為是愚人節玩笑，為何小米肯花200萬人民幣把Logo變圓？

文：梁懿leungyi

上網見到許多人把不同的品牌Logo變圓，最初我以為是什麼愚人節玩笑，或是什麼乜乜Challenge，後來才知道，原來是小米花了200萬人民幣邀請日本設計名師原研哉，替品牌重新設計商標，而換來的「只是」一個從方變圓的新Logo。

十分鐘畫了一幅畫，有位客人一見鍾情，於是畫家開了一個價，客人嫌貴說：「你不過畫了十分鐘而已！」畫家答：「我花的不是十分鐘時間，而是20年日積月累的經驗。」

小米新Logo保留品牌主調橙色，以「超橢圓」輪廓替換原先的方形，另換了新的「xiaomi」字型設計｜Photo Credit: 小米Logo，截圖自文章作者

若你曾有過要滿足客戶要求的創作經驗，大概也能明白，那份錢不只是單純給你創作，還可能包括無限次開會湊客、翻來覆去來回改動，以至交際應酬的成本。

據小米官方表示，今次設計歷經了三年時間，期間原研哉與小米的設計師、工程師及各方專家溝通良久，才實現這個方案。或許，他真正動手改動Logo花了不到三秒鐘，但是背後應付客戶的時間和心血大概遠不止於此。

營銷經驗豐富的徐俊文在《立場》寫了篇文章，頗有意思，他說大家與其嘲笑，不如有建設性點，換個角度去想想，為什麼原研哉能賣得到錢，而你和我不能。

他認為雷軍肯買單的兩大原因，包括老闆「表面愛新鮮，Ego大過天」，以及設計師「賣嘅唔係設計，賣嘅係哲學。」他補充，今次小米Logo的變動並不單是由方變圓，設計師還設計了動態標識的形狀，當它出現在不同環境的時候，會有些輕微變化，以展現「Alive」的品牌理念。

以往，亦曾有不少品牌微調過自家Logo，那微調的程度微到若非品牌煞有介事地公佈，根本沒人會留意得到，例子包括Google和Balenciaga。2018年，我寫了一篇名為〈品牌學101：名不能亂寫，Logo不能亂放〉的文章，在此重post一下修訂版本。

不仔細比較，大部分人都難以找出兩個Logo的分別，但Google當年微調設計，把「g」右移一點，把「l」字往右下移一點，每個pixel的間距都十分講究｜Photo Credit: Google

Demna Gvasalia加盟Balenciaga後公佈品牌全新Logo，字形比之前略為高瘦，但惹來不少粉絲認為改動多餘｜Photo Credit: Balenciaga

只要你的名字比較難寫、難串、難拼，便總會不時被寫錯、串錯、讀錯。這並不只限於人名，也常見於品牌名字。

BVLGARI還是Bulgari？

最初認識各大時尙名牌之時，正值我知少少扮代表的無知階段。

曾看過高級珠寶品牌的廣告標示著BVLGARI，於是我一直認為品牌名字是BVLGARI。至某次翻閱某大本地月刊，驚見內文寫著「Bulgari」，懶醒的我還跟人說：「有無搞錯，咁大本書都串錯品牌名！」後來才知搞錯的人，是我。

品牌名字源自希臘創辦人Σωτήρ Βούλγαρη（希臘語）／Sotir Bulgari（意大利語），品牌商標通常以古典拉丁字母拼寫成BVLGARI（因為古羅馬字沒有字母「U」）。簡單來說，商標雖是BVLGARI，但也可寫成Bulgari。

大草 vs. 小草？e還是é？

說起品牌名字與商標，有時的確容易產生混淆。以時裝品牌為例，Chanel和Givenchy等的商標均用全大草英文字母，Miu Miu的商標則用全小草，有些作者習慣於內文照跟，寫作「CHANEL」、「GIVENCHY」、「miu miu」，一篇文章之中混雜大小草不同名字，看得人很不舒服（還是我職業病兼強迫症發作？）。好些品牌名字，如Hermès、Chloé、Céline上的變音符號（diacritic），大家也是時加時不加，十分隨意。

其實許多品牌都有brand guideline，把名字和商標的用法一一羅列，不是你喜歡大草就大草、順手才加上那一丿。以大家熟悉的Facebook為例，許多人會因為其Logo用了小草「f」而寫作「facebook」，但官網有明確指引：用於內文時應寫作「Facebook」。

Photo Credit: Facebook

建立品牌身份

你或會說，這些雞毛蒜皮的小事誰介意？

行銷大師Al Ries曾指：「經營品牌最重要的決策，就是為你的產品或服務命名。」

品牌名字和商標塑造了消費者對品牌的第一印象，是品牌建立身份、用於識別的重要一環，無論對國際名牌、知名網站還是本土小店來說，都絕非小事。因此許多品牌才會對外或對內都提供清晰指引，避免大家亂用亂寫，使苦心經營的形象蕩然無存。

當然，大家有否聽入耳又是另一回事了。

本文經〈方格子〉授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺