行銷人不想被「文化障礙」擋住，在德國可以找哪類職缺？

文：Stevehuang

來德國以前，我曾經在一家顧問服務公司擔任行銷經理的職位，當時負責亞洲區幾個市場的行銷策略跟執行，寫過新聞稿，辦過媒體活動，參與國際展會，準備行銷素材。一開始天真的想著，如果到歐洲公司，應該只要把德文學好，或是找針對國際市場的行銷職缺就可以順利轉換市場，而這件事情遠比想像中的困難。

Sales & Marketing不但要求語言，還要求文化理解

在念MBA的時候，班上最早找到工作通常不脫金融，財務，工程，數據分析，化學背景出身的同學，大概快畢業前就滿手工作合約，困擾的是該怎麼選而不是沒有得選。反觀業務，行銷領域出身的同學，面試都寥寥無幾，在時間的壓力下都開始想著如何在自己的母國找到比較好的缺。

究竟為什麼會這樣呢？因為業務跟行銷在前線執行的任務都相當「在地化」，像是一個工具機的業務經理可能需要去德國的鄉鎮地區與當地工廠打交道，要跟當地客戶快速建立信任感，不論在語言上或是文化上都會選擇當地人。即使雇用的時候雇主不會表明說「我需要德國人」，但很常會看到職缺的條件會是「德語是母語」，且能最好能夠會任何一個歐盟他國語言。

說白話就會是：你德文考過C2也沒用。

作者提供 這類的條件通常會直接篩掉非母語人士，其實內涵的不只有語言要求，還有文化理解

反過來想也蠻容易理解，在台灣生活的台灣行銷人才可以輕易地用PTT、Dcard上的一些話題來做為行銷素材，很快就能取得共鳴，這對於一個就算住在台灣已久，中文講得很好的外國人，可能都還不是很懂發生什麼事，更別說在商業上的運用。

離創造行銷素材，或直面當地客戶越遠，機會越多

台灣市場相對較小，很多時候行銷人總是多工包辦，從寫文案，盯廠商，出素材到網路操作都一手包辦。德國市場通常跨及歐盟，在市場大的狀況下，很多職位都會獨立出來，也有比較面向國際客戶的專責職位，相對來說會是蠻好的切入點，在我幾次的求職經驗裡，有幾種類型是比較不會因語言而限制面試機會的。

電子商務類型

電子商務再行銷面的操作很多偏重系統，例如理解Facebook、Instagram的廣告操作，Google Analytics分析，SEO、SEA的優化，甚至行銷績效的分析，除了電子商務起家的企業以外，很多的傳統公司也會把這些職位放在Digital Team下，對於外國人才的接納度相對高，素材本身也會由寫手（Content Marketing），或是Localization Team負責，對於德文要求也不會太高。

關鍵字：Performance Marketing、Online Marketing、Marketing Intelligence、Digital Marketing、Growth Marketing

行銷績效管理，採購類型

德國很多企業業務跨及整個歐盟或是有全球佈局，他們的行銷部門會設有偏向績效管理的職缺，這時候有一手包辦各種行銷操過，並且有參與各類行銷預算決策跟審核（例如說釘廠商啊，砍價格啊）都會有點優勢，算是蠻重要也蠻有發展性的類型。

關鍵字：Marketing Operation、Marketing Controlling、Marketing Purchase

市場研究導向

有念到行銷相關的碩士學位以上，對於研究也蠻有興趣的人，可以搜尋包含Henkel、Beiersdorf、Adidas等大型快銷品公司，或是以市場研究為主的GfK等公司，都會有偏向消費者洞察型的研究團隊，通常也比較不局限於當地人。

關鍵字：Market Research、Customer Insight、Consumer Insight、Brand Research

國際行銷部門

做國際行銷是很多行銷人出國預設自己會找到的類型，但實際上真的被面試到的機會不是太高，有兩大原因：

有些德國公司的International等於德語區（多了奧地利跟瑞士），或是只做歐盟，這類的對語言要求都會要一種歐洲語言為母語，基本上可以放棄 現在有全球佈局的德國企業，例如車廠，大型快銷品都已經在亞洲地區有當地的行銷團隊，所以職缺也不會開在歐洲，相對來說機會比較少

不過在B2B類型的公司，例如新創科技，軟體，或是機器人，機工具產業，有些公司還是會有國際行銷人才的需求，這類的職缺通常會需要非常好的英文能力，或是對公司的產品類型相當了解，這樣獲得職缺的機會相對高一些

關鍵字：International Product Marketing、International Business Development、Global Marketing

行銷策略顧問

邏輯上乍聽起來有點矛盾：我都還沒在當地有行銷實戰經驗就要當顧問？

這類職缺其實蠻多，而且要拿到面試機會也相對高，包含Accenture、Deloitte、Homburg&Partner、Roland Berger、SAP等幾大顧問公司都有蠻多相關的職缺，或是在大型企業像是Adidas、Bayer、Simens都有也有顧問職缺在其中，當有夠大的團隊去補足語言上的差異，客戶又都以國際企業為主的時候，常常是多國團隊。

查詢職缺除了以顧問的關鍵字去搜尋以外，直接找上面提到這些公司的職缺也不失為一個好方法

關鍵字：Marketing Consultant、Sales & Customer Experience Consultant、Marketing Process Consultant

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

行銷領域算是相當廣泛的領域，很多需要考量到文化，語言因素，幸運的是德國/歐洲市場相對巨大，所以職缺類型也蠻多樣，善用非創意類的技能或經驗（產品知識，數據分析能力，市場研究經驗等等）去做職缺的篩選，除了比較容易被面試以外，在工作表現上也比較不會因為語言或是文化差異而吃虧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航