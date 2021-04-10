《難道，又是我想太多了嗎？》：這世界實在沒有空間，讓我們吃飽太閒去傷春悲秋

文：朴午下

你這樣成天只會工作，會變成笨蛋

洗乾淨的大體放在手術台上，每個部位拍好照片之後，就會開始驗屍。首先會在身體正面劃下直直的一刀，接著用鉗子把肋骨夾碎，將肺臟、肝臟、心臟、腎臟等主要臟器拿出來，接著拿出大腦，隨意將頭髮剪下之後，再將頭皮剝開，用鋸子把包覆大腦的堅硬頭蓋骨鋸開。

我去觀摩了驗屍的過程。

走進見習生觀摩室，越過玻璃窗觀看忙碌的驗屍過程，進來之前的緊張感竟消失得無影無蹤，這一切看起來都像例行公事。

驗屍通常是一名法醫、兩名偵查員、一名攝影師，這樣四人一組行動。那天，隸屬警察單位的新任驗屍官們前來實習，驗屍間一下子湧入十幾個人，眾人的手腳一下子忙碌了起來。

有人忙著切開、敲碎，有人忙著把看到的東西抄寫下來，原本流暢的工作流程漸漸變調，眾人忙得不可開交。

大體共有11具。屍體其實就像啞彈，有些沒有發射出去，有些則是已發射但卻沒有爆開來，同時也像一首流暢的歌曲，屍體的臉孔看上去相當平靜。

20歲出頭時閱讀的自我啟發書裡，經常會出現這樣 一句話：若感到人生了無生趣，那就在清晨四點起床去水產市場；如果不明白人生的目的為何，那就到醫院附設的告別式會場去；瞬間對一切都感到空虛時，就到新生兒室去聽聽嬰兒的哭聲。

不過幾天前還充滿七情六慾的人，卻失去了人類延續生命所不可或缺的呼吸，看著那被剝個精光躺在手術台上的樣子，任誰都會感到衝擊，都會產生許多思考。

不過這天更令我印象深刻的，是與指導檢察官的對話。

身材魁梧的檢察官表示驗屍室太小，要我們到走廊盡頭的錄影室觀看，他的背影有些陰沉，那時他用有些發紅的雙眼看著自己的鼻尖，小小聲地說，自己從來沒有在午夜之前回家過，被逮捕歸案的嫌疑犯都只會胡說八道，讓他真的非常疲憊。

他的臉上帶著虛弱的微笑，還說要是他不小心跟錯誤的人一起吃飯，很可能就會導致謠言四起。我看著他空虛的側臉，聽他嘴裡唸著這個世界究竟有多麼可怕。

他的殘影，提醒了還在思考死亡與生命的我，我們所生活的這個世界，實在沒有空間讓我們因吃飽太閒而去傷春悲秋。我感覺自己就像在為檢察官這個工作驗屍， 他的死與生，就像在夜間的小路上，不斷閃爍的老舊 路燈。

我不斷想起電影〈鬼店〉裡的一句台詞：「All work and no play makes jack a dull boy.」

你這樣成天只會工作，會變成笨蛋。

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書籍介紹

本文摘錄自《難道，又是我想太多了嗎？：給高敏感族的你、我，以及我們，擁抱與生俱來的天賦，找到不在乎的勇氣》，時報文化出版

作者：朴午下

譯者：陳品芳

老是被說心思太細膩、玻璃心、想太多……

啊，那又怎樣啦！

你們眼中的小事，對我來說都是大事啊！

★韓國YES24讀者評價五顆星

★20、30、50歲讀者讀後感想回饋9.4分

在韓國，我是個一點都不特別的普通男人，不過我還可以再為自己加上一個形容詞，那就是「高敏感的」。在這裡所謂的敏感，是指在他人眼裡像是異類的意思，不過對我來說，是非常感性的意思。

我反而不太喜歡「像個男人」這句話，這一點也不吸引我。

因為「像個男人」就像在說自己無法更細心，不懂得如何深入同理他人的故事一樣。

我選擇了比較不一樣的路線───接受自己的獨特。

我就是具備心思細膩、懂得察言觀色、容易專注於在每一件小事上的高敏感族。

希望這本書能帶領讀者看見高敏感族的國度，也讓高敏感族看見夢想與希望。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航