《難道，又是我想太多了嗎？》：我的低級樂趣，就是在無人的閱覽室裡散步

文：朴午下

了解他人的方法

我曾度過一段很長的考生生活，從進入大學到脫離學生身分，總共花了十年的時間。

身邊同輩的朋友都很認真累積自己的經歷，看著他們充滿交換學生、實習、公開競賽、志工活動的華麗社交生活，我感到怯懦。很多人都擅長社交又有才能，而我卻整天只會埋首書海，平易近人個性漸漸消失，只是不斷地深入自我。

我每天待最久的地方是圖書館，學校為了要準備各種考試的學生，還規劃了額外的閱覽室，但我只會使用那裡放置考試書籍與個人物品的置物櫃。那裡會讓我聯想到國高中時期去的讀書室，感覺不是很好，每次走進去都會先注意到別人的位置，看看別人都在桌上擺了些 什麼、用什麼樣的心情讀書，再觀察最多人使用的原子筆是哪一支、哪一種習作現在最流行，我的低級樂趣 就是從這裡開始的。

有一個詞叫做「罪惡的快感（Guilty Pleasure）」，是對一件事情很有罪惡感，但卻又很喜歡、很享受的心態，用我的方式來說就是低級樂趣。我的低級樂趣，就是在無人的閱覽室裡散步。

趁著別人不注意偷窺別人的空間，這雖然會讓人有罪惡感，但我安慰自己，用「至少不是打開緊閉的置物櫃」這種藉口試圖合理化自己的行為。走在走廊上會有人看到，所以這跟偷東西又不一樣。

書桌是玄關門，也是一扇小小的窗戶，看見有些人垂頭喪氣的時候，我會偷偷放巧克力和一張小紙條在他的門邊，有人生日的時候則會放一束香氣濃烈的花。我們就這樣默默地關心著彼此，當時即便每天都會見面，但還是會看準對方離開位置時，偷偷傳遞自己的心意。

閱覽室就是匯集這些瑣碎日常的地方。有天，我突然興起了想自己一個人去閱覽室晃晃的念頭，不知道為什麼，就只是突然想這麼做。星期日早上是最合適的時間點，再怎麼認真的考生，星期日早上一定都會睡懶覺，那時的圖書館也相當悠閒。我在這個時間點，也會暫時拋開緊迫盯人的讀書進度，享受閱覽室散步的樂趣。

留心觀察小事，就能夠產生許多想像，這件事情甚至讓我感到興奮。閱覽室很安靜，座位的主人都不在，但書桌上的物品看起來卻仍能感受到每個人的苦讀。

偶爾也會有像遇見秘密社團的夥伴那樣，讓人感到愉快的時刻。像閱兵典禮軍隊的刀鋒一樣整齊的文具、厚厚的考試參考書側面貼滿了整排的便利貼，以及好像才剛洗乾淨的環保杯，這張書桌的主人肯定是個細心且堅守個人秩序的人。令我忍不住驚訝地想：原來也有人跟我一樣？

「讓我看看，每樣東西都有自己的位置，沒錯，螢光筆就是這樣最剛好，不多不少只要三支。喔哈，鉛筆也有三支呢，最近大家都懶得削鉛筆，改用自動鉛筆了。唉唷？牙刷不能這樣放啦……。」

雖然這想法有點可笑，但遇到這種情況時偶爾還是會想提供對方一點建議。

除了井然有序的人之外，也有沾滿泥土的足球鞋隨便丟在書桌底下，或是桌上擺著摩托車安全帽的人。

為什麼突然會有安全帽？其他的我是不清楚，但就這點來看這個人肯定跟我不是同一類型的人。比起需要有許多身體碰撞的足球，我更喜歡獨自登山，比起騎著摩托車在路上奔馳，更喜歡在圖書館裡散步。

作為一個旁觀者偷看別人的書桌，會產生原本不存在的理解。考生大部分都會在書上寫下自己的名字，所以能夠輕鬆辨識出這是誰的位置。比起好友的桌子，看到曾經在某處聽過的名字時，反而更能引起我的注意。只要觀察那個人如何整理自己的空間，就能夠大致了解對方是個怎樣的人。

「這個人很老實，坐下來之後會先讀聖經。從來沒看過這個人生氣或激動，是個正直的人，他的桌子也很端正呢。哎呀，這是怎麼回事？他不是努力派而是天才型的啊？書竟然都是全新的，難道是看一次就都記住了嗎？」

一些模糊的輪廓漸漸變得清晰，讓人感覺這種觀察真是了不起，我突然想起一個人的物品都會跟主人相似這句話。有一些人我雖然不認識，但卻莫名地信賴他們，甚至會有「如果是這種人的話，一定不會搶別人的東西或對周遭造成危害」等先入為主的偏見。

結束室內散步之後，我回到自己的位置坐下，就會產生莫名的希望。我莫名地有一種預感，相信雖然我們花費大把的青春歲月坐在書桌前，但這樣的努力絕對不會白費。雖沒有任何根據，但這也足夠使我的一天感到 充實。

相關書摘 ▶《難道，又是我想太多了嗎？》：這世界實在沒有空間，讓我們吃飽太閒去傷春悲秋

書籍介紹

本文摘錄自《難道，又是我想太多了嗎？：給高敏感族的你、我，以及我們，擁抱與生俱來的天賦，找到不在乎的勇氣》，時報文化出版

作者：朴午下

譯者：陳品芳

老是被說心思太細膩、玻璃心、想太多……

啊，那又怎樣啦！

你們眼中的小事，對我來說都是大事啊！

★韓國YES24讀者評價五顆星

★20、30、50歲讀者讀後感想回饋9.4分

在韓國，我是個一點都不特別的普通男人，不過我還可以再為自己加上一個形容詞，那就是「高敏感的」。在這裡所謂的敏感，是指在他人眼裡像是異類的意思，不過對我來說，是非常感性的意思。

我反而不太喜歡「像個男人」這句話，這一點也不吸引我。

因為「像個男人」就像在說自己無法更細心，不懂得如何深入同理他人的故事一樣。

我選擇了比較不一樣的路線───接受自己的獨特。

我就是具備心思細膩、懂得察言觀色、容易專注於在每一件小事上的高敏感族。

希望這本書能帶領讀者看見高敏感族的國度，也讓高敏感族看見夢想與希望。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航