【關鍵專訪】金馬奇幻影展策展人楊晴絮： 那些你不知道的選片內幕，以及疫情下的影展變革

2020年的金馬奇幻影展，識疫情之時務，而選擇停下腳步。如今超過730天的等待，影迷用行動力熱情支持，在3月28日預售票開賣當天，不過三個小時的時間，銷售率就高達74.19 %​，賣出共29251張票，《洛基恐怖秀》狂歡場與《男兒王》K歌場更創下五秒完售的驚世紀錄。走筆至此，截至3月31日晚間，已完售及剩30張票券以下的場次已達73場，​票房極佳。

此次專訪金馬影展執行委員會影展部節目經理，也是金馬奇幻影展策展人的楊晴絮，分別從影迷、選片人和策展人的身份，針對影展給予清晰具體的詮釋，慷慨分享觀眾心中頂著「奇幻」光環的影展工作內幕，並細緻劃開片單肌理、拆解節目骨肉，理性與感性兼備。

當然，疫情對全球影視產業的重大衝擊無可忽視，晴絮近身觀察，從看片、買片到選片，皆須重新運籌帷幄，敏捷地做出調整，背後邏輯又是什麼？身為影迷的你，或許知道奇幻影展的存在，但關於那些你所不知道的選片脈絡和應對變革，或許此篇專訪能提供參考。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 楊晴絮

每一位影迷都有屬於自己和金馬影展的一段故事，先請妳談談自己與金馬的淵源

我一直以來都是喜歡看電影的，我來自高雄，小時候陪哥哥看殭屍片錄影帶，大了之後念五專會看二輪片，在高雄很有名的「和春影城」，兩部片只要50元，但現在倒掉了。上台北念二技外語系的時候，有南部五專的好朋友在電影系念夜間部，約我一起分一套金馬影展的套票，我問：「那是什麼東西？」當時的我完全不知道。她說反正就是電影票，100多塊就有半套，除下去一張票才30幾元，我想跟二輪片差不多，就答應一起分。

沒想到面交時發現不是這回事，一張票就要160幾塊，我心在淌血，那時候還不習慣台北的物價，覺得一次就付掉了可以吃很多便當的錢。朋友給了我一本手冊，我還記得是幾米的封面，我問：「那我要怎麼買票？」朋友說可以買她勾好的那些，我記得很清楚，當時要拿紙本套票去劃位，到年代售票系統一票換一票，但我去到那邊時，想看的都已經劃不到，心想：「這到底什麼東西啊？」

後來還是換了票，看了影展之後眼界完全被打開，從此變成粉絲，隔年做了仔細的準備，還知道有選片指南，去了新莊輔大，有個人叫「聞天祥」在教室裡面講選片，那時候我也不認識聞老師，只覺得怎麼那麼學識淵博，從電影信手捻來可以講到很多政治，又好好笑，我振筆疾書做筆記，那一次開始我就完全變成金馬影展的信徒。

後來就很愛看影展，畢業後進了電影公司快兩年，又去做了發行、接了兩部片子，後來又被找去高雄電影節，辦公室在台北，做完雄影覺得可以告老還鄉的時候，2008年剛好金馬影展就來找我做國際聯絡，一進來就直接進節目組、進到辦公室當常設人員。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

五專時念文藻外語，原本就有預想到未來會擔任國際聯絡嗎？

其實我也不覺得當時自己想進電影圈，我上來讀台北商專二技時是念應用外語系，自然而然地，學語言出去就是找秘書、國際聯絡、國貿這些工作，後來前景娛樂需要有外語能力的秘書，我就去了，這是我進電影圈的開始。我是在念外語系的時候才碰上了金馬影展，在此之前就只是覺得自己「很愛看電影」，但其實之後才發現那只是「愛看好萊塢電影」，並沒有任何接觸過影展的經驗。

金馬團隊推出許多深受影迷喜愛的影展，內部的工作模式如何運作的？

整個金馬影展執行委員會的編制，有所謂的影展部、行銷部、行政部，放映部以前掛在影展部之下，現在是在行銷部那，另外還有競賽部和創投部門。我們影展部要處理全部的影展，之下有節目總監、節目經理，也就是我，底下還有一個節目統籌和節目專員。

我想不論去哪個影展都是一樣，影展其實就是一個「團隊」，一定要團隊工作。

以金馬奇幻影展（暱稱：小金馬）為例，原本由我和國際聯絡，再從競賽部和創投部各抓一人，組成四人的「奇幻小組」負責。現在因應競賽組要弄金穗獎，創投組要負責優良劇本，所以今年開始，只有我和國際聯絡我們兩個人，加上總監也要跳下來幫忙當國際聯絡，而第四位影展部同事就要去負責金馬經典影展，總之你可以想像原本影展部常設的四位人員，在金馬國際影展（暱稱：大金馬）結束之後就要分散出去，有的人做奇幻、有的人弄經典，總監則要開始想年底大金馬要做什麼了。

Photo Credit: 金馬執委會提供 2021金馬奇幻影展主視覺

對很多影迷來說，「影展選片人」聽起來是一個非常「夢幻」的工作，請妳和讀者分享選片人的真實工作內容

大家可能都會想說「你們一定很好，上班都在看電影！」但其實我都是下班之後才看的，上班根本沒有空看電影。但上班時，的確要找大量的電影資訊，也要做很多的溝通和對話，我們會有熟悉的片商窗口，畢竟做影展、在電影圈，訊息是很重要的，所以我們一天到晚在跟人家聊天，互問消息、找片子、看新聞，做各種雜務，而這只是前端。

金馬影展on下去之後，我就要負責全部的外賓、QA，要幫影展部的人排班、我自己要下去控場和主持，大家看不到的是，帶貴賓不是只有帶他們去映後QA，還有各種很繁瑣的安排。舉例來說，當年最厲害全壘打的是畢贛，他又是金馬獎的入圍者；我也邀他的《路邊野餐》，所以他還要來QA；他的新案子《地球最後的夜晚》還要去創投，有三個身份和行程要互相串在一起，因此我們就得忙著規劃。

至於行政部門那邊有接待組會配合我，我邀了什麼貴賓、談好怎樣的條件，邀到之後會轉給他們，否則我不可能同時邀片又要邀人，所以要一層一層的分工出去，影展的工作型態就像是一個樹狀圖。

所以我的時間一整年都沒有停下來，以前最能休息的階段是坎城影展之後，整個六月份可以稍微休息，但後來有了經典影展，也是休息啦，就是一直在看老片，很幸福。

Photo Credit: 2018金馬影展提供 （左）《地球最後的夜晚》劇組團隊、（右）聞天祥

所以晴絮是金馬國際影展的「選片人」，也是金馬奇幻影展的「策展人」，這兩個身份有什麼不同？

我是奇幻影展的「策展人」，等於要hold全部的時程表、決定所有的單元，是擁有final say（最終話語權）的人。

奇幻影展就像是我的「小孩」，尤其後來這三四年擔任策展人。像十一月大金馬結束後，我就要開始想隔年奇幻影展專題要做什麼，通常十二月就會「偷偷地」做這件事情，因為怕給大家壓力，所以就自己先動，然後和聞老師討論。我十二月中後期、到整個滿滿的一月，就要找奇幻影展的片單，雖然是四月才舉辦，但農曆二月就要關片單了，整個影展就是要不斷地「回推」，例如從出手冊回推關片單等等，要回推整個工作期程。

所以這就是身份上的轉換，到了大金馬時，總監曉珮是策展人、我是「選片人」，因此這時候我就不需要管時程，而是要卯起來看片、找片，做貴賓邀請、外賓聯絡。也因為「身份轉換」，我在看大金馬的片、跟在選小金馬的電影，會完全不同，我們都很知道觀眾的屬性是什麼。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

愛影成痴的晴絮，每年大約的閱片量？

我會配片，規定自己週末一天至少要看三到五部片，時間很趕的時候，會要自己一個週末「完整」看完十部片，也就是說看到一半覺得沒有機會的不算，必須再找，因為我同時要有很多菜可以選才行。

我自己有一個表，我會把我完整看過的片記下來，一年大概看四百多部：為了工作選片的大概看三百多部；院線的部分，是純屬興趣、也就是有上中文字幕的（笑），大約一百多部。我還看很多劇，我就是一個很喜歡看故事和閱讀影像的人。

影海茫茫，妳個人有沒有最偏好的片型口味？

戲劇方面，韓劇對我來說比較像在看《娘家》，跟看八點檔的心情很像，不會特別喜歡，除非很紅、大家都在看，對我來說比較是在看言情小說的感覺。我自己比較愛看歐美劇啦，現在也會在Netflix看《找我經紀人》，也有追《王冠》。我還看很多日劇，這是我休息的方式，覺得自己好像在日本，因為很忙的緣故，可以旅行都是短程，至於去歐洲都是出國參展，提早去幾天或延後一週回來，那種旅遊也是充電，但都是綁著工作。

電影的部份，我本來就是雜食性，好像沒有偏好哪種，關注的片型可能比較是歐洲主流的藝術電影，也跟大家一樣也會在意院線片有哪些。我不感興趣的相對明顯，其實比較不看類型片，很妙吧？在做奇幻影展之前，我是不看鬼片的，因為一個人住，會怕。但做奇幻影展之後，眼界被打開了，像是溫子仁的新片上了，也會想去戲院尖叫一下。

類型片改變了我，從以前避免看鬼片，到現在追求鬼片要可怕；以前不看血腥片，現在會覺得血漿灑得不夠多，不行不行；甚至還會覺得「哇這片子好看，因為死法夠特別！」現在敢在家看鬼片了，像我最近還點開《宿怨》，真的是好看，鏡頭語言很厲害，一場戲不用說話就講了好多。我也看很多日片，這跟看日劇應該是同一種感受，而且我不怕說教（笑）。

從策展角度切入，金馬奇幻影展的定位與台灣其他影展有何不同？

很不一樣耶，就選片來說，金馬奇幻鐵錚錚就是一個「類型片影展」，可以照類型來做單元規劃，我能很恣意地把愛情、喜劇自己歸一個單元，然後還可以每年都有一個日本片單元，至於恐怖片當然類型影展都有。

再來我們會去想活動，想破除一般的觀影經驗，去挑戰觀眾的底限，所以才會衍伸出K歌場、狂歡場等等。試跨夜場是從《醫院風雲》開始，因為影集篇幅長過於一個場次，那要怎麼連續看完？所以就來試試跨夜場，沒想到觀眾真的買單，現在我每年的痛苦就是要想跨夜場要播什麼（笑）。

「Surprise Film」是從鹿特丹影展來的，我們選片上盡量選大家一定會喜歡的，有些電影拍得好但不見得「好看」，可能難度就比較高。所以驚喜場一定會選通俗的、喜劇的，是到了後來陸陸續續做不一樣的操作，像我們放過史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的《肌膚之侵》，它算是一部大片了，但那就不是一個易入口的片，比較arthouse（藝術電影），開始發現影迷可以接受。驚喜場給線索是我們發明出來的，鹿特丹並沒有，目的是要讓影迷大概知道是什麼方向的電影，因為我自己也是影迷，我絕對知道期待錯誤會對影片造成怎樣的傷害，所以我不可能讓不敢看鬼片的人進來被嚇死。

記得有一年是在坎城影評人週單元看到《肉獄》，當時什麼都不知道就進去看了，看完很驚嚇、驚喜又驚豔，就想把這個模式複製給影迷，但先提出警告，所以那一年線索就很清楚：「吃素不要看、不是虐殺但虐心」等等，果然有觀眾好像看了20分鐘就出來了，我覺得很難過，想說我有跟你講過了啊（笑）。今年就是改邪歸正，請大家不用害怕！

《洛基恐怖秀》的來由應該很多人都聽過，美國已經玩超過45年了。第一屆奇幻影展聞老師就覺得一定要放，於是我們就來想可以怎麼玩，負責「金馬電影大師課」的同事還找遍國外各種玩法和方式，做了重新的調整，因為我們畢竟不是母語系國家，所以做了K歌字幕、給指令；怕無法炒熱氣氛，於是有了暗樁舞團，一群妖魔鬼怪帶領大家，結果一做就轟動，變成我們的招牌。

所以我們跟其他影展的差異就是，單元規劃可以照類型，而且我們真的會針對活動來選片，身為奇幻影展的策展人，我的溝通對象不只有國際聯絡，還要拉行銷宣傳團隊一起進來，例如他們曾經提出：「我們想要大家可以一起吃東西，要不要弄一個美食單元？」我就說：「好，那我來找片。」其實是會互相配合的，或是我有什麼樣的片，他們就去想對應的活動來搭配，所以跨夜場送過面膜，今年則是送葉黃素，眼睛才不會看壞！

Photo Credit: 金馬執委會提供 金馬奇幻影展《洛基恐怖秀》第11度登場狂歡

金馬奇幻影展節目內容豐富，令人好奇：片單是如何形成的？

我們有一個很大的表單，專門寫觀影心得，因為影片太多了，即便奇幻影展只需要大約50部，我可能都有500多部片要消化，因次幫我掃視看片的人有十來個。我很知道辦公室每個同事的品味，例如這個人可以看恐怖片、那個人不能看鬼；這個人看喜劇、那個人看華語；這個人會看低成本片等等。我會跟我的國際聯絡先掃過國際影展的片單，想看什麼就邀試看帶，邀進來再分下去給同事看，要很系統性。

每到週末我就會有壓力，因為要發片請同事們週末幫我看，哪些可以、哪些不行，在表格寫下心得。我會再花時間看當中可以的，否則時間會不夠，如果還有疑慮、或怕觀眾吃不了，就會請聞老師幫我看。

像我剛剛說的《肉獄》就是在坎城看的。我們巨大的系統性的片表，還有一個欄位叫「奇幻可」，像我十二月開始要找奇幻的片子，那時候還沒有空去要全部類型影展的試看片，就會先從這個大海般的表找庫存，去撈出大家列的「奇幻可」。所以我們從五月坎城影展開始就要標出這些片，否則我會來不及，因為二月初就要關片單了，嚴格來說只有一個月的時間可以做出節目。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

2020年奇幻影展面臨疫情而選擇停辦，當時已經談好的版權如何處理？

因為已經要出手冊了，就代表全部版權都確定了、翻譯也做了，所以片子只好各種挪：有些移到年底的大金馬；有些就換片，跟studio協商留著額度，隔年再用；也有認賠的，因為沒辦法，片子被買走了，得上院線。

還有比較沒有時效性的，例如今年「影迷許願池」就有兩部去年留下來的，也還好我們有這個獨特的單元，因為我們喜歡跟影迷互動、聽影迷的聲音。

Photo Credit: 金馬執委會提供 「影迷許願池」單元邀來柯恩兄弟《冰血暴》25週年數位修復版。

在疫情爆發以前，通常團隊會去哪些國際影展看片？

以前一月鹿特丹、二月柏林，所以都無法在台灣過年。現在鹿特丹跟柏林分開之後，就痛定思痛不去鹿特丹，改邀試看帶，威尼斯則是完全不行，因為已經九月了，時間太緊會很可怕，所以我們從來沒去過，除此之外，盧卡諾、多倫多我們也有去過。固定會去的就是三大影展裡面的二大：柏林和坎城，坎城是大宗，當中還有很重要的市場展，去坎城一趟可以跟全部的片商開會，通常是在片與片之間的空檔找國外片商開會，其實時間幾乎是不夠用的。

坎城完也會去富川奇幻影展、香港電影節，去國外參展是很重要的一個環節，其實出國是最有效率的，去一趟坎城可以看三、四十支片，把片看光回來再開會，畢竟有時候要試看帶也不見得要的到，而且還要時間溝通。

這兩年因為疫情，全球影視產業受到嚴重影響。請妳聊聊選片、買片的變化，以及觀察到什麼趨勢？

去年年底大金馬片單，還好很safe的有拿到一堆威尼斯影展的片，那時候甚至還沒有線上影展，就是一步一腳印地去要了各種試看連結，很慶幸選到很多好片。今年柏林影展我們當然就沒有去，所以就改看線上影展。

現在我們在邀片時，大家一定會多問一題：「如果疫情又變嚴重，你們會改辦線上影展嗎？」因為很多影片是「不要」參加線上影展的。我們都會很驕傲地跟對方說，我們是實體影展，不考慮線上，請不用擔心。版權方一來可能顧慮盜錄的部份，二來還是想要在大銀幕播放，就像我自己在家用Netflix看了一些入圍奧斯卡的片，例如《曼克》，就覺得這片子應該要在大銀幕看啊！難怪人家會有所堅持，所以完全可以理解對方為什麼寧願往後壓也不要改線上。

再來就是，片量差很多。很明顯的是，像去年坎城影展開出來的片單，本來應該要有幾百部片的，最後官方只選出了56部，也不分類了。去年邀片時，發現很慘的是東南亞，因為我們有做奈派克（NETPAC），我有一個菲律賓窗口，是一位很厲害的製片，手上有很多菲律賓的獨立製作電影，只能給我過去已經給過我的片單；印度也很慘，我沒有看到什麼寶萊塢的片，唯一有的都是獨立製片，但已經上了串流平台。

去年大金馬很幸運，疫情的影響沒有反映在節目上，因為有一部份是奇幻留下來的片子，再加上很大一塊是從威尼斯邀來的。今年奇幻影展，我就會去看例如西班牙錫切斯奇幻影展（Sitges）、加拿大奇幻影展（Fantasia），這些很重要的類型影展的片單，還會去找北歐一些小的類型影展、英國的科幻影展，但找到真的是暈倒，很多都是舊片，或本來應該有50部片的影展，因為疫情改線上所以只有12部。

因此今年奇幻也有做一些嘗試，例如比較適合在大金馬放的片子我也選進來了，我有跟聞老師討論，這些會不會太難？太藝術？聞老師就說：「反正奇幻影展也是要有一些比較文言文的片子。」我也選了很多日本片，我覺得他們真的很厲害，產量還是很大，連開幕片都可以找到清水崇，日本還是有源源不絕的創作能量，這次還有很多奇奇怪怪的，例如獨立製片的、iPhone拍的一鏡到底的、用嘴巴說的色情片啦，各種的。

奇幻影展即將在大銀幕播放串流平台的影集作品，當初選擇劇集的背後脈絡？

其實奇幻影展本來就是走一種「什麼都可以」的路線，觀眾接受度非常大，沒有我們以為的這麼保守。以前我們放過《他們在畢業的前一天爆炸》，請他們弄成電影版，至於大金馬、台北電影節也都有放影集，因為影集的規格其實很高，也是一種MIT（台灣製造），我覺得那是宣傳上的雙贏，互相拉抬聲勢，對於辦影展、台灣影視產業都有加分的地方。台灣製造的節目需要曝光，我們剛好也有一個這樣的空間。

像今年會有《2049：刺蝟法則》和《火神的眼淚》，你看觀眾還有什麼機會可以跟影人互動的？除了可以在大銀幕看影集之外，還有人可以出來跟你聊這個作品。其實國外很早就在放影集了，只是坎城都整組整組放，他們是迷你影集、大導演居多，這本來就是一個趨勢，反而不是因為OTT當道之類。

至於開幕片其實沒有特別找國片或華語片，心態上某種程度跟播映影集有點像，還是想要highlight台灣製造，不只奇幻影展，大金馬跟台北電影節也都是吧。

除了經典招牌菜色，本屆奇幻影展也有新的單元「政治（不）正確」，請妳聊聊這個主題誕生的契機？

今年嶄新的單元「政治（不）正確」是我們想要強打的，就想看觀眾會不會崩潰，我自己看到是下巴掉下來，想說：「是我看到的這樣嗎？真的是這樣嗎？」

像《愛摸你愛摸我》，我覺得這真的就是酷兒理想國的最高境界，不能再講，講多了就是暴雷；另一部《死了都要吸》是北歐人拍的，我吃飯時看，同事都問我：「妳到底在看什麼？笑得這麼開心？」因為我反應超大，這個是片商特別推薦我的，雖然還沒有去什麼大影展，但是真的非常好笑。

我把《死了都要吸》送去聞老師那邊，他看完就說：「我們來做一個激怒觀眾的專題吧。」Yes！聞大這一票我得到了（笑）。這單元其實就是敢看就來，像這樣的片子可能以前我會覺得賣不好，不是買片的首選，但可能一直以來的各種嘗試，我們今年就想要試試看，觀眾總是surprise me。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《死了都要吸》

今年雖然沒有「焦點影人」單元，但有「科學怪人之父」的專題，想帶給給觀眾怎樣的視角？

瑪麗雪萊（Mary Shelley）的書《科學怪人》是1818年出版的，其實很多人在翻拍，但現在看到的形象是詹姆斯惠爾（James Whale）的《科學怪人》衍伸出來的，很多版本的「科學怪人」都只是怪物，外型是怪物、內心也是，是暴力的；但詹姆斯惠爾的版本非常純真，雖然他的科學怪人也傷害人，但是為了自保，我覺得如果是從一個寂寞的角度去看，其實非常可憐。

科學怪人在酷兒文化裡頭是有一席之地的，沒想過他們是相通的吧？所以一定要來看《眾神與野獸》。其實1889年出生的詹姆斯惠爾本身也是同志，成長經歷是保守的1990年代，他是一個outcast（被社會排斥的人），很寂寞，所以他把「渴望被理解」的感受投射在他所創造出來的這個人造人形象，我們想用這個角度重新包裝、介紹科學怪人。

《眾神與野獸》是詹姆斯惠爾老年時出的一本自傳，被改編成電影，找來伊恩麥克連（Ian McKellen）演老紳士、嘴巴很壞，鮮肉園丁的形象就很像科學怪人，是布蘭登費雪（Brendan Fraser）演的，之俊美、之精壯，一開始想說這個老人是不是想要染指園丁，但其實結果不是這樣，看到最後會心碎，就能完全理解詹姆斯惠爾。這片子我看到在位子上哭得亂七八糟的，看完後就確定打死都要做這專題。

《蜂巢的幽靈》是很哀傷的，用小孩子的角度去看科學怪人這個角色、再往後去看整個戰爭，攝影很漂亮，這部片影響到了《龍貓》、《羊男的迷宮》，都是小孩看大人的世界，回推到源頭皆是科學怪人。雖然今年沒有焦點影人，但可以用另一個角度認識這個系列和這位導演。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《科學怪人》

辦影展不可避免會以票房成績來做檢驗，銷售量會成為未來選片的參考嗎？就妳觀察，台灣影迷的偏好是怎樣？

我們的票務很厲害，會給我銷售率、是否完售、進場率等等的數據，奇幻影展最好的紀錄是總共130、140場，有90場完售，那一年連日場都算進去，滿座率是八成，非常高，連冷場慶都還是很多人。

我會看數字去做調整，重口味的會偏少，例如2019年做「雙跨夜場」，有約翰卡本特（John Carpenter）「啟示錄三部曲」，還放了《異形》一到四集，結果《異形》沒有完售，好像不應該連兩週做跨夜場，大家體力有限。恐怖片也是小眾，就會讓它比例偏低，比較會放有喜劇成份的，像去年大金馬的《通靈駕訓班》本來是奇幻的，就賣翻，大家都很OK。

至於影迷偏好，我覺得還是要看片子本身，像以前東瀛都賣超好，但有一年有一個單元叫「東瀛抓狂」，都放日本特色片，殭屍、超級亂七八糟，結果觀眾不行（笑）。

雖然大家好像什麼都看，但發現看恐怖片的比例上還是比較低，當然，因為恐怖片還是有門檻。很妙的是，我發現市面上看鬼片的人很多，大家很愛《安娜貝爾》、《鬼修女》等等，一定要捧著爆米花衝第一天去看，但奇幻影展的鬼片都賣不好，以前我放過一部韓國的鬼片，我看那麼多恐怖片還是覺得那一部最可怕，非常陰森，是會讓人做惡夢的日韓系，但就是賣不動，很妙。

最後，請妳以一個詞，或是一句話，形容奇幻影展想帶給觀眾的體驗

可以講兩個嗎？有趣的、印象深刻的。希望影迷們看了影展，可以帶點什麼回去！

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

活動資訊

名稱：2021金馬奇幻影展

日期：4月09日至4月18日

地點：台北信義威秀、MUVIE CINEMAS

欲知詳情請點此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航