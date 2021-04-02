【圖輯】奈及利亞阿嬤一圓讀書夢，「我不因為穿小學制服而感到羞恥」

直到邁入中年，阿加伊（Shade Ajayi）才踏進學校教室一步。這位現年50歲的女商人，很高興能和比她年輕近40歲的學生，一起學習、閱讀和寫作。

她身穿粉色連衣裙，戴著一頂軟帽，加入奈及利亞一所學校，與數百名衣著相似的學生一起相處。這所學校位於奈及利亞西部夸拉州（Kwara）的首府伊洛林（Ilorin）。

阿加伊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

她說：「我並不因為穿制服而感到羞恥。」

當她還是個孩子的時候，她在姑姑的店裡工作，而不是去上學。現在，阿加伊經營自己的生意，製造和銷售錢包與皮包，但是她認為，自己不會讀書寫字是阻礙她追尋更好生活的原因。

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在上一學年，阿加伊申請入學，但由於疫情大流行，學校關閉。不過，學校在一月份重新開學，阿加伊終於得到了當學生的機會。

她坐在一張木桌前，周圍是11到13歲的學生，課堂上她會禮貌地舉起手，回答問題。

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阿加伊的老師納斯拉特・布薩里（Nasrat Busari）說，這名成熟的學生似乎完全沒有被年齡差距擊倒。

「她一直很好地與同學們相處，一起玩耍、一起聊天、一起討論事情。」布薩里說。

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在學校和工作之間尋找平衡點，跨越心理障礙一直是件很困難的事。阿加伊的女兒，舒拉・阿德博耶（Shola Adeboye）說，她最初因為母親和孩子們一起上學而感到尷尬，但後來她改變了看法。

阿德博耶同情地說：「她一直想接受教育，但外在環境不允許她這麼做。」

下午四點下課後，阿加伊仍然製作包和錢包；至於上課期間，她有一名得力學徒會幫她的忙。

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她打算繼續接受四年的教育，並說這對她的事業有幫助。

「我身邊的人會讀會寫，他們的生意都很成功。」阿加伊說。

對於那些可能嘲笑她努力的人，阿加伊說：「我有義務不去留意他們在說什麼。」

阿加伊陪著六歲的孫女讀書寫字｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航