如何攻略全盛時期的鈴木一朗？前紅襪教頭：專心對付其他八位打者

文：張尤金

對於退休近兩年的鈴木一朗來說，今年是別具意義的一年。因為20年前，亦即2001年，是他挑戰大聯盟的第一個球季，因此許多的第一次都將在2021年進入20週年。

最近就有一個：2001年3月1日。

這是什麼日子？這一天是一朗成為西雅圖水手隊成員之後的第一場比賽──雖然只是熱身賽。

這場熱身賽在日本當地凌晨五點實況轉播，日本全國高度重視。只是一朗賽後受訪、面對滿坑滿谷的記者（多數是日本記者）與攝影機時，他以一貫冷靜的態度潑了媒體一盆冷水：

「我必須說抱歉，因為今天對我來說，只不過是另一場比賽而已。我知道媒體會認為這場比賽有特殊的意義與重要性，但我不這麼想，面對第一場熱身賽，我很興奮，但不焦慮。而且還有更讓我興奮的事，那就是賽後盡快結束媒體的訪問。」

對於1994年在日本爆紅之後飽受隱私侵擾、極度厭惡八卦雜誌與狗仔的一朗來說，最後這句話已經充分表達他對媒體「敬而遠之」的態度。

一朗在1999年3月曾經以歐力士球員身分，到水手位於亞利桑那的春訓基地移地訓練，卻因為吃豬肋排而食物中毒，最後兩場熱身賽無法上場。當他被問到是否擔心再次食物中毒時，他酷酷地回答：「我不吃Tony Roma's了。」

就像國外常說的「The rest is history」，接下來的故事大家都知道了：一朗在2001年拿下美國聯盟年度MVP、新人王、打擊王、安打王、盜壘王、金手套、銀棒獎。也難怪前波士頓紅襪隊總教練Grady Little有感而發說出下面這句名言：

「這世上不存在讓一朗出局的秘訣，你唯一能做的，就是專心對付其他八名打者。」

至於在一朗渡海挑戰前，日職各隊教練團和投手有所謂的「一朗攻略」嗎？許多人會想到1995年「日本一」系列賽，養樂多監督野村克也的「ID野球」，最後以四勝一敗壓倒歐力士封王。一朗在這個系列賽的打擊率只有2成63，19個打數5支安打（包括一支全壘打），兩分打點，而且前四戰只打出三支安打，是養樂多勝出的關鍵。

打擊數據和比賽結果看起來是「ID野球」大獲全勝，但野村監督賽後自承，他和球團的紀錄人員都找不到一朗的弱點，後來他還在自己的書中慨嘆：「還沒找到一朗的弱點，系列賽就結束了。」

面對全盛時期打擊近乎零死角的一朗，該如何攻略他？1995年加盟千葉羅德海洋隊、與一朗同時期且交手經驗豐富的投手黒木知宏，說出他的感想：

「首先，他的好球帶比一般打者寬了一個球，對投手來說，對戰一朗時到底要投到什麼位置？他會揮棒？還是不揮棒？光是想到這裡就不自覺緊張起來。」

「此外，面對一般投打對決的關鍵球，我會投『削過好球帶外角高』的位置來壓制打者，而且通常能收到不錯的效果。只是同樣的狀況要壓制一朗，就變得很有難度。」

由於一朗可以有效擊球的好球帶很寬，因此如何用好球帶邊緣具引誘性的壞球來攻擊一朗，就成為黑木的選項之一。黑木會嘗試投內角偏低的壞球引誘一朗出棒，再搭配外角高的「對角線攻略」，事實上這也是黑木從新人年以來，羅德教練團最常指示他的投球策略。下面影片是1998年6月歐力士對羅德的例行賽，黑木以速球壓制一朗，後者打成界外飛球被接殺出局：

隨著對戰經驗的累積，黑木逐漸掌握一朗的打擊慣性，例如一朗對什麼進壘點的來球會有什麼樣的打擊策略與結果，以及該如何破壞一朗的打擊節奏。

黑木在1999年投出生涯最佳一季，戰績14勝10敗，防禦率2.50，先發場數（29）和投球局數（212.2）都是洋聯第一，那一年他對一朗11個打數只被打出2支安打，被打擊率1成82，相較於前一年一朗對他的打擊率高達3成64，黑木總算在成功壓制一朗的同時，也為自己締造生涯最成功的一季。

說到壓制一朗，「控球能力」、「精密分析」、「投球策略」，三者不可或缺。西武王朝時期的牛棚大將鹿取義隆，1994年一朗初上一軍時他已經是16年資歷的老將了，什麼是他對戰一朗的投球策略？

「初上一軍的一朗並不是單季兩位數全壘打等級的打者，被他安打上壘的破壞力不大，只要慎防他打長打就好。這就是我的基本想法，在對戰一朗時為降低他擊出長打的機率，我會主攻外角低，以製造滾地球優先。就算被擊出滾地球穿出內野形成安打，這也是我可以接受的結果。」鹿取義隆說。

「製造滾地球優先，被打安打上壘也是可以接受的結果，但全力防制一朗以長打取分」，這就是鹿取的投球思維：「雖然被一朗安打上壘會增加他回本壘得分的機率，但同樣也增加他在二壘被封殺的可能。而且就算無法順利解決後續打者，至少局面仍在可控制的範圍。」

1994年帶領西武拿下洋聯五連霸的監督森祇晶，他的攻略法與鹿取類似，被歸類為消極無奈的類型。森祇晶說：「既然要完全封鎖一朗的難度太高，所以我的重點是：在他上場打擊時，壘上不能有跑者。」

「只要壘上沒有跑者，就算被一朗打安打也算成功」，有日本媒體就認為這種思維與放棄何異？

森祇晶任職西武監督的九年（1986-1994）期間拿下八次洋聯冠軍、六次日本一，他在西武的最後一年一朗才剛嶄露頭角。如果連他都近乎束手無策，不難理解一朗橫掃日職的七年間（1994-2000），洋聯其他球團有多無奈了。

補充郭泰源五球三振一朗的經典影片，必看：

話題回到羅德王牌投手黑木，這個曾經被一朗稱讚為「真正敢和他正面對決的投手」，回顧這段歷程，他認為一朗無形中提升了當時洋聯的整體實力：

「投打雙方為了自己的榮譽而戰，在研究與交手的反覆過程中，彼此的實力自然而然就提升了，全隊的戰力、團隊的組織力也隨之提升。」 「事後回想起來，這個世界第一流的打者，日職史上第一位單季200支安打的打者，他的出現，正是洋聯整體實力提升的原因。」

曾經擔任羅德監督、大都會總教練的Bobby Valentine，他在1996年美日職棒明星賽期間大讚一朗是「全世界最強的五名棒球選手之一，真正的大物」，此話一出引來不少質疑與批評。但回顧對手面對他的戒慎與無奈，不難想像全盛時期的鈴木一朗，在美日球界是多麼特別的存在了。

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