公眾人物婚變事件：媒體利用孩童取材已踩到社會底線，必將受到公眾唾棄

公眾人物一言一行向來備受媒體關注，私領域更讓部分媒體所青睞，尤其當發生婚變、婚外情甚至醜聞，即成為記者追逐的焦點。近日，某公眾人物「婚變」佔據台、日媒體版面，原以為事件將告一段落，沒想到，男方岳母將返回日本之際，提前獲得消息的記者，卻在機場圍堵。

除對當事男方突襲式訪談外，甚至還對其女兒進行「堵麥」，並不斷詢問「有很想媽媽？」「會不會很想媽媽？」、「有在手機上看到媽媽嗎？」等問題。新聞畫面播出後，遭社會公眾強力批判，質疑對「孩子」進行追逐質問的行為，究竟對社會有何助益？新聞媒體本應是社會公器，假如無法做到超然獨立的角色，也不該淪為利用孩子的「八卦話題」製造者。

細數過去台灣媒體亂象

過去新聞業競爭激烈，荒誕行徑時有所聞。令國人印象深刻的是，某媒體記者闖入受害者靈堂，誤觸亡者遺物導致現場一片狼藉，氣得家屬破口大罵；也曾在警局外包圍「犯罪嫌疑人」，鼓譟辱罵逼得嫌疑人下跪哀求，只求一個痛哭懺悔的畫面；而另一著名事件，是前總統陳水扁之女陳幸妤，則受不了記者日夜跟隨騷擾，失控地發飆咆嘯。以上記者種種脫序行為，在過去十多年來，不斷受到台灣公民社會一片撻伐。

台灣受「多元自由主義」思潮影響，認為人是「理性」能藉由辯證溝通，因此理想的「新聞自由」是盼能提供一個空間，廣納社會雅言攜手共進。理想與現實總有落差，當新聞媒體超出了「尺度」時，一貫以自由經濟市場作為託辭並反駁稱：「新聞內容」取決於「收視率」、「點閱率」是一個市場的公平機制，內容則為社會大眾選擇的結果，公民團體或部分專家學者無權剝奪閱聽人的收視選擇。而究竟是「大家都愛看」，還是「只能看這些」，亦成為學界爭論不休的議題。

隨產業環境惡化加劇，搶獨家、爭收視的競爭越來越激烈，賴以「廣告」為生的媒體，則逐漸以「收視率」、「點閱率」作為評斷內容優劣的單一標尺，報導手法從此走向「同質」、「聳動」以及「戲劇化」之境地，也趨向於「劣幣驅逐良幣」的惡性循環。

公民團體大聲疾呼認為新聞業者應有底線，若無法自律終日只成追逐「腥羶色」的工具，媒體主管必須承擔最大的責任，甚至極力呼籲政府，若業者未盡「社會責任」時，須採取「法律」為必要手段，遏止新聞歪風。其中又以電視監管受到最到矚目。政府監管單位國家通訊傳播委員會（National Communications Commission）[1]雖為「獨立機關」，但受「自由」思潮所影響，法律往往為最後手段，基於防止政府權力擴張，若非必要萬不得採取。

另一方面，網路與出版平面，則處於無法律可管之地帶，一來平面媒體出版法[2]早已廢止，二是網路則無統一立法共識。誠如以上，過去台灣媒體亂象，看似是一個懸而未解的難題。

社群媒體改變了監督媒體的方式

過去媒體組織的界線，受到「自律」、「法律」以及「他律」三者間的制衡，但由於自律常常失控，法律又有干預「新聞自由」的疑慮，「他律」則被寄予厚望，其代表一般代表公民、社會團體或者專家學者的監督，是一種非強制性的外部制衡。

不過，公民團體進行議題倡議，反需媒體的協力曝光，「倡議者」也成求於媒體的角色。於此「監督者」（公民團體）與「被監督者」（媒體業者）產生某種共生關係，使得「監督媒體」上顯得「尷尬無力」。媒體業者頓時置身為無法約束，亦無人監督的超然位置。直至社群媒體興起，情況有了改變，自媒體成為左右社會輿論的新能量，過往對新聞媒體無法使力的監督、批判分子，透過獨特敘事號召了許多關注媒體問題的夥伴，悄然改變了這樣的窘境。

如今，新科技挪移了媒體業者的位置，公民團體有更多倡議管道，不再只能透過媒體組織爭取曝光，而民眾亦能透過留言、倒讚甚至拍影片表達不滿，提高了監督媒體的能量。而教育方面，從往常受到重視的「媒體識讀」，進一步發展成為「媒體素養」。素養一詞代表著在認知、態度、觀念乃至於「行動」的建構，表示近年來媒體素養教育中，更希望新一代閱聽人能主動監督媒體環境，是由「被動接收」轉為一種積極的「主動倡議」模式。

回到了本次某公眾人物婚變事件，就當下採訪記者應有所警覺，其採訪行為皆受到社會公眾關注與評判，而業者主管也應意識到「報導內容」代表組織形象。雖窺探八卦乃人之所欲，但若沒有拿捏好尺度，尤其利用孩童取材，更是踩到社會底線，若依然以過去心態選擇報導議題，未能覺察媒體環境之變化，未來必將受到公眾唾棄。

註釋

[1] 國家通訊傳播委員會（簡稱NCC），中華民國有關電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高主管機關，基於牽涉到線纜裝設占用道路的公共理由，給予權力對電視台進行監管，受行政院監督的獨立機關，目的是使通訊及傳播事業的管理能超然於政治力影響，

[2] 1987年年平面媒體經過立法院審議通過，後由當時擔任中華民國總統的李登輝於1999年宣布廢止。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航