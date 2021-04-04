《STAND BY ME 多啦A夢 2》：人會離開，但回憶不會

《多啦A夢STAND BY ME》第一集電影於2015年在香港上映，而為「叮噹」配音的資深配音員林保全於上映前一個月逝世，為電影增加了悲情，觀眾入場告別多啦A夢，也告別林保全，淚如泉湧成為了當時的社會熱話。

續集《哆啦A夢 STAND BY ME 2》繼續以感人作為賣點，再次由動畫大師八木龍一和《永遠的0》商業片知名導演山崎貴擔任編劇和導演，今集故事改編自《哆啦A夢》漫畫中「大雄與嫲嫲的回憶」、「大雄出生那天」和「大雄靜香結婚」這些經典篇章，講述大雄和哆啦A夢在執拾房間時發現一個大雄童年時的毛公仔，便回憶起已離世的嫲嫲以前曾多次修補那個公仔。大雄很思念她，所以乘坐時光機返回過去與嫲嫲見面，嫲嫲就向大雄表示希望能夠見證到大雄的婚禮。為了達成嫲嫲的心願，大雄與哆啦A夢前往未來大雄靜香結婚那一天，但發現未來的大雄竟然逃婚……

Photo credit: 洲立影片

山崎貴果然是山崎貴，編劇功力厲害，很自然地把「大雄與嫲嫲的回憶」、「大雄出生那天」和「大雄靜香結婚」三個不相連的單元故事串連成今次這齣電影，方法是加插了大量時空穿越甚至靈魂交換的科幻情節。在開初更有一些讓人摸不著頭腦的劇情，其實是精深計算過的科幻伏線，突顯劇情的嚴謹，但故事比上一集複雜，小朋友未必看得懂。不過都不要緊，電影雖然有很多搞笑位，但主要對象應該是成年人，戲中大量關於親情的內容，相信只有成年人才有共鳴和觸動落淚。

今集感動嗎？當然感動，在戲院已經播放完由菅田將暉主唱的催淚片尾歌《虹》之後，我仍看到有一位孕婦一邊嚎哭，一邊離開戲院。今集的感動位與上集不同，難以比較，上集是告別哆啦A夢或林保全這些伴著我們成長的好友和童年回憶，今集則探討每個人都會面對的人生問題，包括與親友長輩離別、對成家立室或人生進入新階段的恐懼、怎樣回應父母的期望。

人會離開，但回憶永遠不會消失。大雄回到過去與嫲嫲相處的那些劇情，相信會讓觀眾回憶起自己與已離世長輩相處的回憶，看得很心酸。雖然親人已經離開了，但回憶會長留在腦海裡。大雄嫲嫲希望自己能夠見證大雄靜香的婚禮，其實是一項矛盾的挑戰，因為人總會變老，嫲嫲希望大雄盡快成長為大人的同時，自己也會越接近死亡。生老病死，是每個人的人生必經階段。對一個家族來說，每當有新成員出生或結婚成家立室，就代表著時間的流逝，有長輩離世也在所難免。電影提醒我們，要好好學懂面對人生必經階段，珍惜眼前人。

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最後，今集當然聽不到林保全的聲音，而我作為90後只聽到一直為小夫配音的黃鳳英，非常有親切感，但翻查資料後發現原來今集分別為大雄和靜香配音的曾慶珏和孫明貞，都是80年代大雄和靜香的初代配音員，反映香港電影代理商的誠意。

（文章標題為編輯所擬，原標題為：「《哆啦A夢 STAND BY ME 2》學懂面對人生必經階段」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex