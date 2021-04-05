談泰國國族主義下誕生的地理名詞：「依善」真的就是「東北」嗎？

作者：法蘭克 （南洋誌）

曾經在泰國旅遊或生活的外國人對「依善」（Isan, อีสาน）這個字眼必然不陌生，尤其許多餐廳會標榜專賣「依善」菜，像是路邊常見的東北酸香腸，或是席地而坐就可以開吃的東北小陶鍋。是的，泰國人將東北地區稱為「依善」。

Photo Credit：Frank 泰國人稱一切與東北相關的事物為「依善」。

地圖上，泰國全境共76府外加一個曼谷大都會，一般還會在各府用不同色調區隔出中部、北部、南部和東北部四大地區，泰文念成「帕剛」（ภาคกลาง, phak klang）、「帕呢」（ภาคเหนือ, phak neua）、「帕帶」（ภาคใต้, phak tai）和「帕依善」（ภาคอีสาน, phak isan）。初來泰國時常感到疑惑，為什麼泰文的「東北」裡找不到指稱北方的「呢」（เหนือ, neua）呢？後來才聽說，「依善」來自梵文，跟印度教的方位護法有些關係，好比中文世界裡青龍、白虎、朱雀和玄武四獸分指東西南北。

Photo Credit：Frank 東南方的守護神為「阿耆尼」，同時也是火神，在吳哥文明雕塑中，通常是手持長槍，以犀牛為座騎。本圖攝於呵叻府披邁國家博物館。

印度教早在西元前20至15世紀即開始萌芽，隨著以梵文寫作的「吠陀」（Veda）經書在西元前16至11世紀問世，後人得以窺見印度教原初的樣貌。在這個所謂的「吠陀時期」中，神祇主要分兩大類，一種是具有自然屬性的「提婆」（Deva），像是耳熟能詳的天氣之神「因陀羅」（Indra），或是火神「阿耆尼」（Agni）；另一種則是代表人間觀念的「阿修羅」（Asura），像是「蜜多羅」（Mitra）是「信用之神」，或是「伐樓拿」（Varuna）則為「道德之神」。後者在日本修羅道以及動漫遊戲的發揚光大之後廣為人知，而且傾向把「阿修羅」和鬼物、惡魔聯想在一起。

Photo Credit：Frank 「因陀羅」為東方護法，坐騎為大象，手持金剛杵，由於因陀羅又為「提婆」（Deva）之首，所以泰國首都曼谷的市徽就是這個形象，象徵至高之神帶領泰國前進。

吠陀時期不論是提婆或是阿修羅，仍具有主從位階性，譬如因陀羅就是提婆之王，而伐樓拿則是阿修羅之王；然而，隨著時間演變，位階性消失了，各類神祇逐漸成為不同方位的守護神。當印度文化和宗教在西元前3世紀左右傳入今天的泰國後，方位守護神也一起進入這塊土地。

Photo Credit：Frank 在陀羅缽底時期，泰國這片土地就已經受到印度教方位護法概念的影響，例如考古出土的印章不乏各類印度神祇的形象。

在泰族尚未進入今日的泰國之前，孟族（Mon）是此片大地上的主人，孟族吸收印度教及佛教元素並揉合當地風格，打造出後世統稱為陀羅缽底（Dvaravati）的文明。此區出土的印章中，不乏以北方守護神「俱毗羅」（Kubera）為圖像，由於他也代表財富，也許因此獲地當時陀羅缽底統治者的青睞。

Photo Credit：Frank 「俱毗羅」是北方護法，同時也是財富之神，常見於陀羅缽底時期的出土文物之中。本圖攝於華富里府納萊大帝國家博物館。

孟族人盤據中南半島一段時間後，後起的高棉人在今天的柬埔寨一帶建立輝煌的吳哥帝國，全盛時期將其影響力推進到今天泰國中部地區，以吳哥窟風格為主的建築物坐落在泰國各地，並且把印度教中的「方位護法」演繹到了極致。印度教文化具有相當程度的太陽崇拜，因此多數吳哥神廟的入口朝向日出東方，加上神廟設計以印度宇宙觀須彌山作為建築俯瞰結構，所以除了東西南北的門楣外，東北、西北、西南、東南的邊角石雕，便是方位護法坐鎮之處。

Photo Credit：Frank 吳哥帝國的建築物雕刻，將印度教方位護法的精神發揮到了極致。

東方最為重要，由「因陀羅」鎮守，北方前面提過，是「俱毗羅」，南方則為「閻魔」，西方守護神由「伐樓拿」擔當。東南、西南、西北、東北分別是火神「阿耆尼」、「羅剎天」、「伐由」和「伊舍那天」。這些神的名字較多，一時也很難記起來，但是有趣的是，梵文裡的東南西北四方位的念法，和前述的天神基本上沒有關連性，但是東南、西南、西北和東北的梵文念法，卻幾乎與「阿耆尼」、「羅剎天」、「伐由」和「伊舍那天」雷同，請各位參考以下表格，比較容易看出這個趨勢。

Photo Credit：Frank

Photo Credit：Frank 西方護法「伐樓拿」的坐騎是那迦（Naga），也是海洋之神。本圖攝於呵叻府披邁國家博物館。

今日，一般口語泰文在提到方位時，用較為簡單的「搭灣偶」（ตะวันออก, tawan ook）、「搭灣斗」（ตะวันตก, tawan tok）、「呢」（เหนือ, neua）、「帶」（ใต้, tai）來稱「東南西北」，東北方可稱「搭灣偶強呢」，雖然念起來較長，但概念就是「東」加「北」這樣單純。可是，梵文對泰文的影響依舊遺留在部分涉及地理的專業字彙之中，譬如「東南亞」的泰文是「เอเชียอาคเนย์」（asia akane），正是火神「阿耆尼」守護的方位；二次大戰中，時任泰國總理披汶（Plaek Phibunsongkhram）帶領泰國投身軸心國時，曾在清邁地區成立所謂的「西北軍」，協助日本入侵緬甸，泰文稱กองทัพพายัพ（kongthap phayap），西北守護神即稱「伐由」；本文主角「依善」，也就是「伊舍那天」守護的區域。「依善」與「東北」劃上等號已經是泰國人，甚至所有在泰外國人的膝反射詞彙了。

Photo Credit：Frank 泰國軍事強人披汶在清邁的故居，二戰期間曾用作「西北軍」（Phayap Amry）的指揮總部，其中「西北」一字源自梵文。

但啟人疑竇的是，如果查詢英文版維基百科會發現（中文版看不出來），「依善」一詞源於6世紀中南半島上「真臘」王朝的首都「伊奢納城」（Isanapura），以建國國王伊奢那跋摩一世（Isanavarman I）的名字來命名。那麼「依善」到底是跟東北有關係，還是跟真臘國王有關係呢？

Photo Credit：Frank 東北護法「伊舍那天」身騎公牛，手持三叉戟，不少泰國文獻告訴我們「依善」語源於此神。本圖攝於武里蘭府帕儂藍神廟。

依據維基百科英文版的解釋，我們可以獲得下面的推論：「依善」源自「伊奢納城」，而「伊奢那」的梵文Isana的語源是Ishvara，對多數印度教徒來說，Ishvara就是「濕婆」的同義詞，因此伊奢那城的意譯應為「濕婆之城」，「依善」這個地名原意應指濕婆。然而，在某些流派的印度教裡，「伊奢那」也是濕婆八種神性之一，是方位護法，但這個方位是宇宙的中心，並非東北。

Photo Credit：Frank 圖中門楣上的浮雕刻畫著毗濕奴側臥於象徵無限宇宙的那迦背上，從肚臍中誕生出創世之神梵天的景象。毗濕奴、梵天再加上濕婆，是印度教中最重要的三位神祇，「依善」人自稱「依善」應與濕婆有關，畢竟應該沒有什麼民族會自稱「東北人」。

雖然「依善」語源與東北似乎沒有關係，但的確與梵文的東北發音相當接近，泰國政府將「依善」與東北連結，是為了強化泰國的國族意識，尤其20世紀初，東北地區緊鄰法屬交趾支那，政府透過模糊此地原居寮族及高棉族裔的身分認同，再以曼谷為中心定義「依善」，使其漸漸等同東北。但最初當地人自稱「依善」，應該是取「濕婆」這位兼具毀滅及創生之神的意涵，因為任何邊緣化的命名都來自掌握權力者強加於弱者。這就如同現在外國人到泰國一定要吃的「帕泰」（ผดไทย, pad thai）─「泰式炒」一樣，其實以前叫做炒粿條（ผดก๋วยเตี๋ยว, pad kuai tiao），但為了建構國族意識，1930年代的軍事強人披汶，將這份街頭小吃的名字與國家齊名，變成現在家喻戶曉的「帕泰」。

Photo Credit：Frank 「帕泰」原本叫「炒粿條」，為了服膺泰國民族主義，披汶在1930年代將其名改為具有國家名稱的「帕泰」。

總而言之，文化和語言的採借本來就會發生變化，但「依善」的故事告訴我們，即便是大家耳熟能詳，甚至看似合理的解釋，仍然有可能受到其他政治因素而產生偏誤，不可不察。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒