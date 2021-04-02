巴西陸、海、空三軍司令同日辭職！波索納洛面臨上任以來最大危機

編譯：王國仲

陸、海、空三軍司令同日辭職；「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）死亡人數又創下單日新高（3月30日的3780人） ，巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）正面臨上任以來最大的危機。

確診數高居世界第二，過半民眾否定總統作為

巴西已有超過1260萬名確診者，是世界第二多的國家（僅次於美國）。同時，和武漢肺炎相關的死亡數也高居世界第二，佔總死亡人數的四分之一。居高不下的確診案例，已將巴西醫療體系推至崩潰邊緣。

根據3月中旬的一份民調，近半巴西民眾認為波索納洛該為政府糟糕的應對措施負責。波索納洛持續反對封鎖邊境，宣稱其帶來的經濟衝擊會比病毒本身更加嚴重；還要求民眾「停止抱怨」。

今（2021）年1月，48％的巴西民眾認為波索納洛對疫情的處理是「差」或「很差」的；這個數字在3月份上升至54％。民調更顯示有45％民眾「完全不相信」他們的總統。

波索納洛仍保有一定死忠支持者：「完全相信」總統的比率在3月份仍有18％（1月時是19％）。不過這幾天來，他的政府又因一系列政治危機而更顯脆弱。

內閣成員大地震

波索納洛剛在3月29日宣布內閣改組，一口氣替換包括外交、國防部長等6位閣員。這是他執政兩年來最大的人事異動。

前外交部長，對總統忠心耿耿的阿勞若（Ernesto Araújo）因採購疫苗不力，且未妥善處理對中國、印度與美國關係而飽受批評。外界普遍認為，本次異動是為了延續波索納洛的政治生命，避免其支持率繼續探底。

波索納洛另在15日，更換疫情爆發以來的第4任衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga，心臟科醫師），取代完全不具醫療背景、軍人出身的帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）。

撤換國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）的決定，則為波索納洛引來更多麻煩。

軍政危機：政治歸政治，軍隊歸軍隊？

針對軍隊管理問題，前國防部長席瓦長期和波索納洛衝突不斷。席瓦認為軍隊應效忠憲法，而非總統本人。在部長遭撤換後，巴西陸、海、空三軍司令史上首度在同日遞出辭呈，象徵對總統決策的不滿。

新任國防部長由奈托（Walter Braga Netto）接任。他和總統關係密切，並稱1964年發生、導致巴西進入長達21年獨裁統治的軍事政變是「可理解且應被慶祝」的，似乎不介意再次由軍方介入政治。

近幾週，波索納洛總統曾暗示將發動緊急狀態，更多次稱各武裝部隊為「我的軍隊」。目前巴西22名部長中，有六名是軍人出身。許多分析師認為，巴西正面臨1970年代以來最嚴重的軍事危機。

不過，新科陸、海、空軍司令皆十分資深，而非部分人士所擔憂的年輕將領（較可能受到政治力影響）。觀察家預期，他們會遵循席瓦維持軍隊中立的道路。陸軍司令諾蓋拉（Paulo Sérgio Nogueira）更曾公開讚揚軍隊防疫有成、軍中死亡率（0.13％）遠低於民間（2.5％），和不信任疫苗、拒絕隔離措施，還大肆宣揚未經醫學證實的「奇蹟療法」的波索納洛形成鮮明對比。

聖保羅因思珀工程學院（Sao Paulo's Insper university）教授梅洛（Carlos Melo）分析，波索納洛面對疫情的低迷表現，也對他在軍中的形象造成相當衝擊。

「非常明顯，波索納洛對國防部的掌握度不及他所想像。他正嘗試以錯誤的方式掌握軍隊。而軍隊屬於國家，並非政府。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航