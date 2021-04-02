拜登宣布2兆美元基礎建設計畫： 這不是隨便的大撒幣！打造全世界最強大的創新型經濟體

編譯：吳宗宜

2兆美元天上來

美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間3月31日提出了一項2兆美元（約新台幣57兆）的基礎建設計畫，計劃包括在8年內擴大公部門支出，並將公司稅率從21％提高到28％來為其提供資金。

拜登在匹茲堡演說宣布「重建美好未來」（Build Back Better）計畫第一階段的細節時表示，「 這不是隨便的大撒幣，這是這世代美國最重要的投資計畫。」並稱其願景是創造「 世界上最強大，最具韌性的創新型經濟體」，在此過程中將創造數百萬個高薪的工作機會。

該計畫宣稱要加速綠能產業的發展以對抗氣候變遷，並促進經濟上的種族平權。

該計畫包括：

6,210億美元整建橋樑、道路、大眾運輸、港口、機場和電動交通工具等交通基礎建設

4,000億美元改善照顧老年人和殘疾人士

3,000億美元改善飲用水基礎設施、擴大寬頻網路和升級電網

3,000億美元建造和翻新社會住宅，並建設和升級學校設施

5,800億美元投資美國的製造業、研發能力和職業培訓

在3月稍早通過1.9兆美元的武漢肺炎振興方案後，這項計畫是拜登政府提出的第二大項重大倡議，政府試圖透過這項計畫的第一階段創造就業機會、更新美國基礎設施和對抗氣候變遷，然後在第二階段改善美國教育、增加帶薪休假日數及提升醫療健保普及率，拜登並表明他將在數週內公佈其計劃的第二階段。

針對增加對美國基礎建設的投資，拜登表示，「這是我們必須進行的投資，我們有能力去負擔投資的成本，但負擔不起沒有這麼做的後果。」

基礎建設、先進製造業、氣候變遷、種族平權

該計劃的支出涵蓋了廣泛的實體基礎設施項目，包括運輸、寬頻網路、電網和住宅，以試圖加速美國先進製造業及其它產業的發展，這些產業被視為美國和中國經濟競爭勝出的關鍵。

計畫還包括用於培訓數百萬工人，以及用於支持工會和為老年人及殘疾人士提供居家照顧的資金，同時增加看護人員的薪資。

計劃中許多項目所需的資金，遠超過去幾任政府大規模計畫的支出。

在基礎設施部分：用於研發的資金總額為1800億美元，用於整修公路和橋樑的資金為1,150億美元，用於發展大眾運輸的資金為850億美元，用於整修鐵路的資金為800億美元。另外則有420億美元用於修建港口和機場，1,000億美元用於寬頻網路，1,110億美元用於水利基礎設施（包括450億美元替換自來水鉛管，減少兒童因引用含鉛水而成長遲緩等問題）。

該計劃將修復美國境內一萬座、包含10座極具經濟重要性的橋樑，它計畫使全國20％的校車電氣化，並投資3,000億美元來促進先進製造業，包括一項為期四年的計劃，補充國家戰略性藥品庫存，包括疫苗，以備未來可能的病毒大流行之用。

拜登政府在實現這些目標的同時也希望能縮小種族間經濟地位的差距，這樣的差距有些是早前聯邦政府的政策所導致，例如用州際公路劃分不同種族的社區，或是在黑人和西班牙裔社區的附近建設港口或發電廠，造成空氣汙染而影響他們的健康。

拜登政府也預計將4,000億美元用於薪水過低且不被尊重的居家看護上，她們大多是有色人種的女性。

拜登應對氣候變遷的承諾貫穿整個投資計劃，道路、橋樑和機場將變得更能抵禦全球暖化、氣候變遷帶來的猛烈暴風雨、洪水和大火。投入研發資金可以幫助推動尖端清潔能源技術的突破，使上百萬棟建物其更加節能。

拜登政府對氣候變遷的關注集中在轉型、現代化美國的兩個最大的溫室氣體污染源：汽車工業及發電廠。

該計劃將斥資1,740億美元在鼓勵製造和購買電動汽車上，現今電動車僅占美國所有車輛的2％，為鼓勵在美國而非中國生產電動汽車電池，該計畫提供公司稅收抵免和其他誘因，降低美國電動車的價格，而美國也將建設約50萬個電動汽車充電站。

該計畫也提出將以1,000億美元更新電網，以使其更牢靠、更不易停電，避免最近德州造成嚴重破壞的大規模停電的情況再度發生，同時建設更多管線以讓風力和太陽能發電廠供電到大城市。

該草案同時提議創建「乾淨電力標準」（Clean Electricity Standard），這實際上是一項聯邦命令，要求美國一定比例的電力必須通過零碳排的清潔能源（例如風能、太陽能或核能）來發電，但是這項命令必須由國會通過授權，而過去二十年來試圖闖關國會的類似法案最後都以失敗告終。

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該計劃提出了另外460億美元的聯邦採購計劃，供政府機構購買電動車隊，以及350億美元的研發計劃，用於研發尖端科技。

它還呼籲要讓基礎設施和社區為氣候變遷帶來越來越多的負面影響做好準備，但迄今為止，拜登政府仍未提供有關如何實現該目標的詳細資訊。

拜登表示，將通過減少對化石燃料生產商的稅收補貼，來為其計畫支出提供部分資金，但是他的資金來源將大部分來自對調升公司稅，他將把公司稅率從21％提高到28％，扭轉前總統川普（Donald J. Trump）簽署的減稅政策。

相關的措施還包括提高對企業在外國賺取利潤的最低稅率，並取消外國公司向美國政府納稅時的抵免額度，同時也將對大型跨國企業提高最低稅率，並加強稅務機關對逃稅的審查。

拜登表示，「 此計畫光國外納稅改革的部分就將使美國稅收在15年內增加一兆美元，這能讓我們在改善國人的生活水平的同時，應對來自中國的競爭挑戰，並向世界展示民主資本主義仍然有效。這些是我們必須進行的投資。」

共和黨反對加稅

該計畫的支出將持續8年，而增稅預估將在未來15年內完全抵消該支出，從而最終減少預算赤字。拜登將增稅視為促使公司在美國投資和生產更多產品的一種手段，而與2009年拜登擔任歐巴馬（Barack Obama）副總統時通過的經濟刺激政策不同，拜登政府不會每次都優先考慮可以馬上促進經濟成長的所謂「鏟子已經準備好了」 （shovel-ready）的計畫，而更重視計畫如何促進長期的經濟成長。

儘管民主黨人在國會兩院都佔多數，但該黨在通過該基礎設施投資草案上也面臨挑戰​​，共和黨人廣泛支持重建道路、橋樑和機場以及擴大網路頻寬的計畫，但反對在此過程中加稅。參議院少數黨領袖、共和黨籍參議員麥康爾（Mitch McConnell）在週三表示，他不支持該方案，「通過這個方案的代價如果是大幅加稅，並增加數兆美元的國債，那我們是不可能支持的。」

針對增稅的批評，拜登回應，「我不會對年收入低於40萬美元的人加徵任何稅收，我的目的不是懲罰富人，也不是針對那些成功的人，而是希望為所有人提供更好的環境與機會。」

在國會中的共和黨人已表示懷疑或完全反對的情況下，拜登仍試圖呼籲國會兩黨的支持，「自幾十年前我們建造州際公路系統和太空競賽以來，我們不曾看過類似的計畫，這是自第二次世界大戰以來美國最大的就業投資。」

多數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）則支持該法案在促進清潔能源和大眾運輸的同時，也創造就業機會。他說，「我期待與拜登總統合作，推動這一項偉大的計畫，這將使美國未來10年領先全球。」

白宮官員表示，該提案的支出將轉化為重建2萬英里的道路、整修美國國內10條最重要的經濟橋樑、汰舊換新供水系統管線，以及一系列其他項目，將在短期內創造數百萬個就業機會，並在長期增強美國的競爭力。同時該計畫也能加速對抗全球暖化、促進綠能產業，並有助於促進種族經濟平等。

《紐約時報》指出，即使需要多年的稅金來支付該計畫的支出，但該提案的規模，凸顯了拜登願意利用大規模的聯邦支出來解決美國半個世紀以來的長期社會和經濟問題。

拜登政府的官員也表示，該計劃一旦獲得批准，將結束數十年以來聯邦在基礎建設投資的停滯狀態，並使政府在這些領域的投資佔經濟總量的比重，恢復到1960年代以來的最高水平。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航