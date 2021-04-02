連假首日重大事故：台鐵太魯閣號於花蓮出軌，初步目視多人傷亡

台鐵今（2）日發生重大事故，太魯閣號408車次於花蓮縣大清水隧道出軌，傳出多人受傷，消防已經到場搶救。

交通部表示，今日上午9時35分花蓮縣消防局通報，台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形。

該列車共8節車廂，搭車乘客約350人，花蓮縣消防局已於9時58分抵達現場檢傷中。台鐵表示，第2、3車出軌、3 - 8車在隧道內，1至3車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，初步目視多人無生命徵象，列車上至少有2人受傷，台鐵已成立一級應變小組，並請花蓮區運安處出動調查。

《蘋果日報》報導，花蓮消防局表示，上午接獲民眾報案，民眾稱列車行經大清水隧道時，疑似有一輛工程車從山坡滑落，撞擊行經準備進入隧道的太魯閣號，造成整列火車出軌，並有多節車廂毀損、傾斜，而車廂內還有不少民眾受困。

中央災害應變中心預計10時50分，調派空勤總隊UH-60M（黑鷹）型機、編號NA-707花蓮機場起飛到場勘災；花蓮縣消防局則出動12車、35人，另宜蘭縣消防局也支援6車、14人到場救援。

台鐵宜蘭運務段段長謝清田指出，事發處在花蓮崇德和平間，仍可維持單線運轉，詳細受影響人數及車班正在統計中。

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