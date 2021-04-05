《迷因》：從韓國瑜到吃鮭魚都是迷因──這有道理嗎？

文：Gene

你讀過經典《自私的基因》（The Selfish Gene）嗎？即使沒有，許多人仍能夠琅琅上口說出「自私的基因」這名詞，甚至我還不只一次看到不學無術的部落客大言不慚地說，人是自私的，因為連基因都是自私的，卻不知「自私的基因」是為了解釋為何「人會演化過程中出現利他行為」而發展的概念。

理查．道金斯（Richard Dawkins）在《自私的基因》也提出了「迷因」（Meme）這個概念。從這個書名流傳的狀況來看，「自私的基因」也成了一種迷因，而「迷因」也成了種迷因。

究竟啥是迷因呢？簡單說，就是在你臉書動態牆上洗版的玩意兒。例如為了免費吃壽司郎的大餐而改名鮭魚的宅行為。為此，也爆出一堆迷因梗圖，甚至還有人早成立了「台灣迷因 taiwan meme」的粉絲專頁。這些迷因，可能過沒多久，就沒人認得了，像極了愛情。如果我有一座新冰箱，會提高迷因的保存期限嗎？

《自私的基因》是本很有說服力的好書，把天擇挑選的單位化約成了基因，越能快速複製且擴散的基因，就越能夠獲得天擇的青睞，個體不過是基因的載體，只要能夠讓基因傳播得無遠弗屆，個人的犠牲又算得了什麼呢？這個自私的基因理論，能夠解釋我們人類的一些行為，而道金斯在這部讓他名聲大噪的作品中創造的「迷因」，用以傳達「文化傳遞單位」的概念。

厲害了，我的迷因！這個超脫基因的迷因，有多厲害呢？我個人覺得，最厲害之處，是連自私的基因都沒戲唱，基因打造了我們的身體和腦袋，是為了讓我們傳宗接代，然而台灣的出生率一再破新低的紀錄，基因再自私，比不過人的自私，快傳不下去了，而不婚不生的迷因，說不定有天會徹底打趴基因。

很多我們習以為常的行為，完全沒任何道理可言，就只是因為大家都這麼做。迷因包羅萬象，包括音樂旋律、單詞、信仰、禮儀、發明、觀念、故事、食譜、宣傳語或是流行的服飾等等。就像基因一樣，迷因能爭取你的眼球和注意力，爭先恐後地把自己從一個大腦傳到另一個大腦。有些很宅的迷因，能夠在短時間傳播得很成功且迅速，但卻無法長久流傳，例如流行語、音樂，或最新流行的時尚風潮等等，有些則能夠成功地流傳數千年，例如猶太人的宗教律法等等。

迷因就是「複制子」，有些迷因硬是比另一些迷因更多產，傳播的過程中，也會跟著突變和演化。無論這想法是不是硬道理，只要夠多人相信，也就成了迷因，就像迷因的理論本身。不管我們相信與否，就有幾位作者，為迷因的理論著書立說，像英國心理學家蘇珊．布拉克莫（Susan Blackmore）就因為生重病時讀了篇有關迷因的文章，深受迷因著迷，因此寫了這本《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》（The Meme Machine）。

布拉克莫主張，人類獨有「模仿」這種社會學習機制，才能讓迷因在人類的一個大腦到另一個大腦之間傳播。我們人類正常上只能把基因傳遞給下一代，而迷因則能在世代中水平傳遞，也能跨世代交流。迷因也會在複製的過程中產生無意識的突變。

我們擅長、也喜愛模仿他人，迷因就這樣傳遞開來。人類的語言能力，讓迷因的傳播勢不可擋。在網路和手機年代，各種無奇不有的迷因現像，更是能夠舖天蓋地來席捲四方，而政客、網紅也能一夜爆紅，假新聞也能遍地開花。

跟基因一樣，迷因之間也會互相競爭，在很多X粉或X黑之間爭得你死我活、魚死網破、勢不兩立的對決中，大家都忘了，爭吵和廝殺再多也不過是迷因的奴隸，就像我們生養再多，也都是基因的奴隸一樣。

來談談我對迷因理論的看法。老實說，我不認為有什麼《迷因》中提到的例子，非得要用迷因理論才能解釋得通，而且迷因理論還有把事物過度化約之嫌，反而無法觸及事物的不同面向及複雜性。《迷因》最大的賣點，可能就是人類與獸不同的模仿能力吧。

因為迷因已經成了迷因，只要大家都繼續傳播這個迷因的迷因，迷因就會永垂不朽。迷因解釋了農耕的傳播？解釋了音樂旋律的流行？還有宗教的擴散？其實，不管是啥，只要全人類或相當一部分人類信奉和傳播的，就可以是迷因，川普和韓國瑜也可以是迷因，改名鮭魚也是迷因。人類渴求解釋的心理，自然把能夠自圓其說的解釋當作安身立命的道理。可是，當迷因可以解釋太多現象時，反而啥都解釋不了。儘管布拉克莫很清楚不能全都歸咎於迷因，可是她在書中卻一直如此。我真的看不出迷因理論的可證偽性在哪，如果我把迷因改成是「魔鬼的力量」，好像也不太違和。

另外，迷因對人類各種流行事物的解釋力，和自私的基因可解釋的現象之說服力，似乎不在同一個等級上。自私的基因解釋了利他行為等為何會在「不是你死、就是我活」的天擇下產生。基因的複製是有基本的生物規律可循的，不管是有性或無性生殖，還是水平基因轉移，基因的傳播也有跡可循，而基因突變在族群中頻律的上升或下降，也有數學公式可計算，並且有實驗室和田野的研究資料可驗證，可是迷因無論是流芳百世或曇花一現，似乎也只能說那是在大腦間複製能力的差別，那麼要怎麼定義且定量這種複製能力呢？

要事後諸葛，真的不太難。然而，布拉克莫在《迷因》其實也誠實地承認，迷因理論也搞不清楚，為何有些迷因特別成功，導致其預測力不佳。如果我知道該如何打造成功的迷因，就把我這迷因黑對迷因的質疑也弄成迷因好了，然後全世界都不相信有迷因，只有我才能傳播迷因，太迷因了！可惜這是癡心妄想。布拉克莫也無法否認，迷因理論也非書中所有案例的唯一解釋。我並非完全不相信迷因的存在，只是仍認為迷因理論實在太不嚴謹、紮實了，沒有必要過度追捧。

如果你在生活中聽到太多人家談的「迷因」，布拉克莫的《迷因》能讓你清楚知道，什麼是迷因？而學者試圖利用迷因來解釋啥？或許你會不同意我，那麼迷因的迷因，就再贏得了一個迷因粉。

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