香港818案被告罪成，集會自由恐受影響

文：鄒宗翰／William Yang（綜合報導）

Photo Credit: AP / 達志影像 2019年8月18日民陣發起維園「流水式集會」，其稱有170萬港人參與。

根據多家港媒，818案4月1日在香港西九龍裁判法院宣讀裁決，香港7位民主派人士黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘被判組織及參與未經批准集結罪成。

7人平均69歲，其中年紀最大的是82歲，香港資歷最深的資深大律師李柱銘，他也是香港民主黨的創始成員。這是他首次被控罪。同樣首次遭控的還有今年73 歲的公民黨立法會前議員、大律師吳靄儀。

香港《立場新聞》指出「審訊結果對市民日後行使集會自由亦會有重大影響。裁決對其他同類案件，例如去年六四 26 人被控未經批准集結案，或會起指標作用。」

罪成後，控方欲申請撤銷所有被告的保釋，但法官最終批准7名被告中原獲准保釋的5人繼續保釋。

7人與區諾軒與梁耀忠在2019年「反送中運動」期間，參與民陣發起818維園「流水式集會」，被控當日組織及參與未經批准遊行。區早前承認所有控罪，梁則承認參與未經批准集結。

根據《蘋果日報》，「法官胡文在簡短的裁決中提到，在違憲挑戰方面，她認為終院2005年已裁定未經批准集結罪合憲，對本庭有約束力，因此辯方挑戰罪行違憲失敗。至於辯方質疑執法檢控決定違憲，法官指辯方未能提出有理的理據，同樣駁回。」

Photo Credit: AP / 達志影像 李卓人對德國之聲表示，香港人「同命相連」，保持民主自由，擺脫專制統治，是共同的目標。

如何面對失去自由?

前民主派議員與香港支聯會主席李卓人在宣判前接受德國之聲訪問，表示他們只是「助人散場」，即使被判刑或入獄「也很光榮」，因為他們與香港人一起表達對民主自由的意見和意願。

他表示自己還有四項罪名等待審判，就算這次無罪，以後也不能無罪釋放。他說：「不管是什麼結果，我們都覺得自己很榮幸，能夠和人民在一起，為了香港的自由和民主而坐牢。我們向所有參與和參加2019年所有抗議運動的人致敬。」

他說香港「已經非常接近中國的制度，但還不是」，盼望港人對香港的未來保持積極和樂觀，加強公民社會的力量，在未來「反擊」。

另一被告何秀蘭則對《蘋果日報》說，「希望香港人特別是年青人，經過兩年艱難日子，仍然有勇氣有夢想，將香港社會推向民主化，維護自由法治，並要將香港變得更好，達到一個公義社會。她指雖然今日看到很多制度崩壞，成為貪腐溫床，但仍相信香港人經過艱難會更沉著團結，將香港帶向更好將來。」

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin