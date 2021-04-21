在台灣迅速繁衍的外來種，鐮刀客「埃及聖䴉」的美麗與哀愁

文：袁孝維、陳韋廷

你是否曾在台灣的濕地看過牠呢？牠有白色的身體、鐮刀狀的嘴巴、腳趾為黑色，成鳥頭至頸無毛，皆為黑色裸皮，因此有人說牠外觀如巫婆，或死神般的鐮刀客——牠就是埃及聖䴉（Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus）。

事實上，在埃及壁畫或圖騰裡經常出現埃及聖䴉的意象與畫面，甚至埃及神話中的智慧之神托特（Thoth）就是䴉首人身，因為埃及人認為牠可以帶領死者走向死後的道路，因此埃及聖䴉也會被製成木乃伊陪葬。

Photo Credit: Jeff Dahl Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

埃及聖䴉的樣貌與原生地？

埃及聖䴉是台灣越來越普遍的外來鳥種，每年3-8月是牠們的繁殖季，且一次會生2-3顆蛋。許多台灣鷺科鳥類原本的營巢地被埃及聖䴉搶奪，目前政府部門與學術單位也正積極減少牠們的族群量，將數量控制到可容忍的範圍，讓台灣的生態系可與之共存。從埃及聖䴉出現在台灣野外至今，帶給我們許多教訓，與防患未然的重要性。

雖然埃及聖䴉的故鄉在埃及、非洲撒哈拉沙漠以南、東非、衣索匹亞至南非，以及伊拉克東南方等地區，但由於許多國家的動物園或寵物業者管理疏失，很多不是牠們故鄉的國家，卻有著牠們的身影，例如法國、西班牙及荷蘭等，歐盟更將牠列為百大入侵種。

鐮刀客在台灣落地生根、迅速繁衍

台灣於1984年首次在關渡記錄到野外的埃及聖䴉，推測可能是來自私人動物園中不慎逃出的個體，因為有些飼養個體並未剪羽，且在動物園的疏於管理下逃逸到野外，原先可能只有幾隻「落跑鳥」，但在牠們適應台灣環境後，便開始繁殖拓展數量。



由台灣大學教授袁孝維帶領的研究團隊，於2009-2011年展開埃及聖䴉的調查，即發現牠們由關渡往南擴散，在新竹南寮及台中高美濕地皆有繁殖巢區，粗估當時牠們在全台灣的數量約有500 - 600隻。2016年，中華鳥會與林務局的共同調查中，其族群量已達1523隻，2017年最大數量更攀升至3046隻。從2009年政府單位與研究人員開始關注埃及聖䴉，至今數量已增加至少五倍，顯示埃及聖䴉已經適應台灣環境，並迅速繁衍。

為什麼埃及聖䴉在台灣能如此快速地拓展族群呢？因為牠們可使用的棲地類型廣泛，不論是泥灘、紅樹林、沼澤地、埤塘、農田或廢棄魚塭等，皆能看到牠們的身影。國外研究還發現，牠們對環境的耐受度高，可生存於高汙染與高人為干擾的區域，是一個不挑選住宅區，隨遇而安、適應力又強的租屋客。而在台灣的埃及聖䴉，還被觀察到在4-5月與6-7月有兩次繁殖高峰期，因此牠們的繁殖能力不容忽視。



除了對環境的適應力高「鳥」一等外，埃及聖䴉還不挑食！軟體動物、甲殼類、兩棲類、昆蟲及魚類只要吞得下肚，皆是美味佳餚。而牠們也會用長而彎曲的鐮刀嘴，深入爛泥中找尋食物，由於牠們的嘴喙長達15-20公分，比台灣多數的水鳥長，因此可攝食到更多躲藏於爛泥裡的動物。研究人員還發現，牠們會以小群體（2-20隻）的方式共同覓食，有著與同伴分享佳餚的不藏私精神。對環境的高適應力、兩次繁殖高峰、廣泛的食性、厲害的鐮刀嘴，與共同分享資源的精神，這些特性也讓埃及聖䴉族群能在台灣迅速擴張。

鐮刀客是環境生態殺手……甘安內？

外來種適應環境後，在缺乏天敵捕食的情況下，往往會造成許多生態問題，例如掠食原生物種或與原生物種競爭生態資源。當外來種危及當地的生物多樣性時，我們稱之為「外來入侵種」。曾有科學家在法國西岸發現，埃及聖䴉會影響鷗科鳥類繁殖，牠們會先驅趕孵蛋的親鳥，再趁機掠食鳥蛋。科學家也在法國南部記錄到埃及聖䴉掠食黃頭鷺（cattle egret, Bubulcus ibis）與小白鷺（little egret, Egretta garzetta）的幼鳥與巢蛋，並與鷺科鳥類競爭繁殖巢位，因此法國政府決定在2007年使用獵殺的方式移除埃及聖䴉。

但在2013年有科學家提出不同觀點。他們發現埃及聖䴉在1993-2004年剛入侵法國時，以本地的無脊椎動物為主食，但近年來主要以外來種的美國螯蝦為食，因此埃及聖䴉將有助於減少棲地的外來種，並成為食物鏈的一環，穩定生態系統平衡。所以也有少部分的科學家認為，有些棲地的埃及聖䴉不一定要移除，可以試著與牠們和平共存。

台灣目前沒有研究人員記錄到埃及聖䴉捕食鷺科鳥類的畫面，但在中華鳥會、林務局與台灣大學森林系等相關單位調查下，發現台灣北部至西部許多鷺鷥的營巢地，例如關渡濕地、漢寶濕地、南寮和東石等，原本有許多小白鷺、黃頭鷺與夜鷺繁殖，如今這些營巢地卻被埃及聖䴉佔據，顯示牠們是個強勢物種。台灣的鷺科鳥類可能因體型較小而居於劣勢，只能將繁殖巢位拱手讓䴉。

有些民眾認為是由於人為管理不當，才造成埃及聖䴉逃逸，且在台灣並沒有拍攝到埃及聖䴉捕食鷺科鳥類的幼鳥或巢蛋畫面，因此將其撲殺有違人道；然而也有科學家認為必須防患未然，埃及聖䴉的族群數量正快速增加，若之後埃及聖䴉的數量過多，開始與其他台灣原生鳥類或野生動物競爭食物等資源，此時政府部門與研究單位，就必須使用更多經費、人力與時間，才有辦法減少牠們的數量。

台灣也撲殺埃及聖䴉

許多遭到埃及聖䴉入侵的國家，都想盡辦法減少埃及聖䴉數量。台灣大學的研究團隊也曾在2010年，將玉米油噴灑於野外的埃及聖䴉蛋上，透過玉米油阻擋蛋殼上的氣孔，使胚胎無法呼吸而影響胚胎發育，同時也可欺騙親鳥繼續孵蛋，直到親鳥觀察到孵化失敗，延長埃及聖䴉的孵蛋期，避免牠們轉戰其它地方再繼續築巢繁殖。

實驗結果發現，有噴灑玉米油的巢蛋孵化率為21％，未噴灑玉米油的巢蛋孵化率為55％。2011年，研究團隊更進一步將野外的埃及聖䴉巢蛋帶回實驗室，噴灑玉米油再進行人工孵化，觀察到巢蛋的孵化率為0％，更加顯示此策略可大幅降低巢蛋孵化率，進而減少埃及聖䴉的族群成長。

Photo Credit: Roger Culos, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons 圖為埃及聖䴉的蛋。台灣大學研究團隊曾將玉米油噴灑於野外的埃及聖䴉蛋上，透過玉米油阻擋蛋殼上的氣孔，使胚胎無法呼吸而影響胚胎發育，同時也可欺騙親鳥繼續孵蛋。

然而台灣許多埃及聖䴉的營巢地，位於沼澤、濕地、埤塘或紅樹林等，導致研究人員難以抵達，台灣也因降雨頻繁的關係，很容易將塗抹在蛋上的玉米油沖刷掉，因此不易利用噴灑玉米油來控制埃及聖䴉族群。在2016與2017年，相關單位曾以破壞鳥巢與移除鳥蛋的方式控制埃及聖䴉的數量，但由於牠們會再找尋其他新的地點築巢，因此成效依舊有限。面對埃及聖䴉數量急劇上升的情況，也讓台灣政府決定與其他國家一樣，將槍殺列入移除手段之一。

被迫離鄉背井——外來種的悲歌

事實上，外來種的移除與否，就像打仗時的傷兵處理一樣，因為醫療資源有限，必須分級管理。若該物種在國外造成許多生態危害或經濟損失，則當牠一入侵台灣就必須盡快移除，例如在2019年入侵台灣的秋行軍蟲；若該物種才剛入侵台灣，在野外尚未建立大量族群，相關單位只要投入較少的資源，就能獲得較佳的成果，例如台灣曾有少數中國藍鵲個體逃逸至野外，經相關單位儘快移除後，現在已完全消失。

目前埃及聖䴉的族群數量難以估計，相較於當初只有少數幾隻個體的情況下，政府需投入的移除成本大幅增加，甚至在一年內若沒有減少一定數量，隔年牠們可能又會迅速繁殖回來，導致移除政策毫無效果。然而「亡羊而補牢，未為遲也」，以其他國家為例，法國西部花費7年才將埃及聖䴉數量，從原本至少1700巢，減少至280-300巢。台灣若能集結各政府單位的資源，與相關生態保育團體的人力，將埃及聖䴉的數量減少至2009-2011年的500-600隻，再回溯過往的資料，研究其族群如何成長，以決定往後每年控制減少的數量，也許就能有效的控制族群，並且讓台灣的鷺科鳥類再回來築巢。

其實台灣不只有埃及聖䴉造成生態問題，還有斑腿樹蛙（Polypedates megacephalus）、美國螯蝦（Procambarus clarkii）與野鴿（Columba livia）等外來種。許多國家受外來種影響的案例歷歷在目，政府與民眾應記取教訓，從源頭開始管制，不進口與不放生，避免產生下一個因人類活動，被迫離鄉背井而成為外來種的物種。相關單位也更需當機立斷，在發現外來種出現台灣野外時，便應從國外案例評估其危害程度，與規畫移除措施，進而減少移除外來種的成本，降低外來種產生的危害。

Photo Credit: Thomas Brown, CC BY 2.0, Wikimedia Commons 除了埃及聖䴉外，斑腿樹蛙也是台灣的外來種。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航