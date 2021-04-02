為什麼事故現場有工程車滑落？台鐵太魯閣號釀悲劇的關鍵疑點

台鐵太魯閣號408車次（由樹林開往台東）今（2）日於花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，一共造成包括司機、助理司機員等49人死亡，66人輕重傷送醫，堪稱是台鐵過去40多年來最嚴重的一起意外事故。

為什麼鐵道邊會有車滑落？

台鐵局表示，此次事故原因是因為工程車溜逸滑落軌道，不過時代力量立委邱顯智的助理林佳瑋質疑，工程車是可以停在邊坡的嗎？台鐵局相關的施工規範裡面，這是被允許的嗎？

林佳瑋表示，造成此意外事故的工程標案是台鐵局發包出去的工程，施工邊坡亦屬於台鐵局的管轄，林佳瑋強調，即便是外包工程，台鐵局也有督導廠商的責任。

《更生日報》報導，此工程為台鐵「鐵路行車安全改善6年計畫」的 「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」廠商在施工，工程目的是台鐵局為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，針對有明顯或疑似不穩定的邊坡需辦理改善工程，現已有10處陸續於今年度開工，目前正施工中，預計2021年竣工。

另針對其他25處無法以工程方式辦理改善的邊坡，將建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀能立即發出警報通知列車。

依據工程告示牌，監造單位為「聯合大地工程顧問股份有限公司」，施工廠為「東新營造有限公司」，施工期間為2019年4月26日至2021年1月20日。工程費1.24億元，目前工程進度逾99％。

台鐵工務處長陳仲俊接受《中央社》訪問時表示，配合清明連假疏運，早已行文各單位，在疏運期停止各項工程施工，不解為何今天花蓮明隧道工地還卻有工程車在移動。

Photo Credit: AP / 達志影像 空拍出軌的太魯閣號。

陳仲俊說，事故地點附近的明隧道工程已完成99％，已到了收尾階段，今天工地也沒有工人施作，但工地負責人卻到現場巡視，而工地走動距離只有200至300公尺，走路就可巡視，為何還要移動原本停在平地，用來吊運材料的吊卡車，而且車輛也沒停好，令人想不透。

不過根據《聯合報》報導，現場工人表示，他們是花蓮的包商，這個工程做到今（2021）年4月26日滿2年，為義祥工業社承包。工人表示，今天沒有施工，老闆是因為沒有人在，怕有異物或鋼筋掉落到鐵軌造成意外，所以才會去看。

工人也稱，老闆今天會開吊貨車到現場，可能是要搬運物料，停車後就走到下面巡視，結果走下去就聽到撞擊聲，再趕回來看，就來不及了；原本停好車，都沒有異狀，車停得好好的，到底是怎麼回事，是煞車問題還是機件故障問題要等後續調查。

工人說，老闆告知有拉手煞車，甚至還拿石頭擋住輪胎，怎麼還會滑，不得而知。

運安會啟動調查：工程車殘骸還是打在空檔

運安會晚間6時召開記者會，說明清水隧道事故初步調查結果。

《ETtoday》報導，鐵道專業小組委員李綱表示，今日事故是「複合式」事故，運安會在事故發生後，出動了5批次調查官，也建立現場指揮所，除了完成拍照與基本資料搜集外，也調查車輛停車與滑落、軌道刮痕，並進行CCTV、旅客拍攝影片搜集，作為後續事故還原證據，ATP也會立即下載，控制系統TCMS也都是重要事證。

《NOWNews》報導，運安會強調，初步關切的方向，還是以工程車跟前面7、8節車廂、駕駛艙嚴重衝撞去調查，會去了解工程車管理模式，為什麼本來是人車不得入侵、為什麼工程車沒有圍籬保護等，會做完整系統性調查。

運安會表示，詳細資料要等調查官團隊回報後才能釐清，有沒有拉手煞車、石頭擋是不是可以接受的方式，這些都是要釐清的問題，目前初步看到工程車滑落時，殘骸還是打在空檔。運安會強調，目前也已經拿到工程合約，事後會釐清裡面的內容、責任，包含工程公司跟台鐵的作為等。



至於現場列車有沒有煞車？運安會表示，因為兩位司機都不幸罹難，不能知道有沒有煞車，目前只能從其他事證判斷，像是車輛停車處、滑落處、軌道刮痕、扣件、軌枕破壞、列車等。

連假返鄉乘客多為站票，也為潛在風險

另外，《聯合報》報導，出事的408次列車上有490人，但座位只有370人，站票旅客死傷嚴重情形，後續必須觀察，恐怕也必須重新評估「無座票」風險。

《健康2.0》報導，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴建議，高速車輛危險性高，一旦發生事故，站在走道上的人反應時間很少，而且沒有牢靠的把手可以抓握，危險性更大，建議不宜販售站票。

火車、高鐵、捷運等大眾交通工具是定軌而且定速，相對來說安全性很高，若有一般旅遊交通需要時，這類交通工具往往是建議的第一順位。但也因為安全性高，以及這些車輛因為時速高，繫上安全帶乘客被固定在座位，因為重力慣性影響，人體往前衝，頸椎、內臟等都會受損，安全帶反而成為奪命殺手，因此高鐵、高速火車通常沒有設安全帶。

3年內2起重大鐵路事故，林佳龍稱願負政治責任

事故發生後，交通部長林佳龍今日也與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇抵達事故現場，林佳龍表示，已脫困的乘客及傷患也接駁疏運離開現場或送往醫院，有關事故原因目前運安會及台鐵運安處調查進行中，檢察官同步蒐證，將配合調查工作釐清事故原因。

2018年的普悠瑪列車事故，事發迄今不到3年又再逢重大事故，林佳龍表示，顯然改革的速度和成果是不夠的，他稱「我有責任，也該負責。」但林佳龍也說，身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，他說自己不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。

Photo Credit: 中央社 交通部長林佳龍（左）與內政部長徐國勇（右）

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