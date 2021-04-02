台鐵太魯閣號出軌釀51死，醫師提醒出遊做3件事可自救

（中央社）台鐵太魯閣號發生出軌意外釀多人死傷。醫師傳授3點自救撇步，包括避免穿拖鞋、出發前合照並留完整名單、準備輕便急救包等，都有機會成為發生意外時的救命關鍵。

清明連假首日，上午9時多從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌，3至8車仍在隧道內，造成多人死傷。

台大醫院急診醫學部主治醫師石富元今（2）日上午接受中央社記者訪問時表示，相較飛機、船舶而言，火車已經算是最安全的交通工具之一，但民眾外出遊玩仍應有憂患意識，尤其遇上這類出軌事件時，在逃難的過程可能滿地碎石、碎玻璃，鞋子的選擇扮演關鍵角色。

石富元說，很多民眾外出旅遊喜歡穿涼鞋或夾腳拖，但一旦發生緊急事故時，不僅腳容易受傷，也會增加逃難的難度，建議盡量穿著包覆性強、好走的鞋子。

馬偕醫院災難醫學科主任張國頌則指出，這次的火車出軌意外雖有撞擊造成傷亡，但所幸沒有掉下山谷或起火，否則恐增加搜救難度，萬一隧道內起火也可能導致旅客一氧化碳中毒，增加傷亡範圍。

張國頌說，民眾無論搭火車、客運等交通工具，上車時都應先了解發生事故時的逃生方向，除了要注意避免穿拖鞋、布希鞋以外，搭車前不妨和同行親友一起合照，萬一發生事故、失蹤等狀況，可以更快讓搜救人員掌握情形。

他也建議在出發前用一張紙記下此行目的地，以及同行親友的姓名、手機號碼、緊急聯絡人訊息，確保每個人都能隨時保持聯絡。

許多民眾都有準備地震包的習慣，其實外出旅遊也能準備急救包，以備不時之需。張國頌指出，民眾外出時身上大多都會準備飲水、充電設備、手機和食物，這已是重要的維生物品。

藥物方面，張國頌建議可準備少量內服藥及外用藥，內服藥包括頭痛藥、胃藥、腹瀉藥、感冒藥及過敏藥；外用藥則包括OK繃、透氣膠帶、殺菌藥膏、止痛藥膏、防蚊、消毒藥水等，不僅相當實用，發生意外事故時也能自助、助人。

新聞來源：台鐵太魯閣號出軌釀死 醫師傳授出遊自救3撇步（中央社）

延伸閱讀：

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡