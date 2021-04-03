太魯閣號事故釀50死：受損車廂陸續拖出，花檢聲押義祥工業社負責人

台鐵408車次太魯閣號事故造成50人死亡。搜救工作告一段落後，台鐵局進行搶通，一早已拉出首節車廂，正在吊掛第2節；受損較嚴重的第7、8節則規劃由另一端隧道拉出。

受損車廂逐漸拖出，希望提早完成搶修

《中央社》報導，交通部長林佳龍今天上午受訪表示，6時多拉出第1節車廂，第2、3節車廂持續吊掛作業，由於車廂卡在隧道內，搶修工作非常困難，需要一節一節來做判斷，會在安全前提下加速進行，希望比原先預估的一周時間還要提早完成搶修，讓東正線恢復正常行駛。

林佳龍說，每拉出一節車廂，檢調及運安會就會進到車廂進行蒐證和勘驗工作，過程中交通部都會全力配合，協助加速進程，他自己也很自責發生憾事，會秉持誠實面對、勇於負責的態度，負起完全責任。

交通部次長祁文中指出，第2節車廂拉出來之後，要進場了解下方的軌道狀況，再接著處理第3節，檢調及運安會預計還要進場了解狀況，確認後即可拉出。

至於4到7節車廂損毀情形嚴重，還要進一步評估如何拉出。祁文中說，第7、8節車廂考慮由另一端隧道拉出，因為目前隧道內狀況不佳，車子由北往南受到撞擊，部分車廂支離破碎，每拖一節都需要檢調及運安會確認。

408車次太魯閣號昨天上午9時多在花蓮縣秀林鄉的清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，部分車廂傾斜卡在隧道內。至於傳出第6節車廂下方仍有人員受困，現場仍在釐清。

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北部罹難者親屬，可至北檢相片指認

台北地檢署今天表示，台鐵太魯閣號昨天發生出軌事故中，北部地區罹難者親屬可就近至北檢進行照片指認。

《中央社》報導，台灣高等檢察署昨天事發後緊急動員協調宜蘭、台東、台北、新北等地檢署支援法醫等外勤相驗人員，協助花蓮地檢署進行司法相驗，至今天凌晨為止，已確認罹難者身分者30名。

另外，若身分尚無法確認，檢方將採取家屬DNA檢體，由法務部法醫研究所與內政部刑事警察局鑑識中心全天候24小時鑑驗，儘速協助家屬確認死者身分。

北檢表示，死者遺體陸續被送到花蓮殯儀館，目前持續進行指認工作，北部地區罹難者親屬若不方便到花蓮，可攜帶身分證件，就近前往北檢進行照片指認，北檢全天候24小時受理。

事故肇因？運安會：工程車手煞車疑未拉或故障

針對本次意外，運安會在意外發生當晚召開記者會指出，肇因與工程車未拉手煞車或手煞車故障都有可能。

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《中央社》報導，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智指出，目前初步看到疑似工程車滑落邊坡撞擊太魯閣號，至於是工程車未拉手煞車還是手煞車故障，需更進一步從工程車原先停放位置、滑落地點及手煞車系統詳細調查。

楊宏智表示，運安會會了解工程車的管理模式，按理說，軌道是封閉系統，人、車甚至土石都不應入侵，所以會進一步從安全角度，調查工地是否需要設圍離，希望同樣事故未來不再發生。

楊宏智說，運安會也會檢視環境因素，究竟現場土石與事故是否有關聯，也會進一步了解。

涉肇事的工程車負責人對外說法是有拉手煞車，也有用石頭擋住車輛。對此，楊宏智表示，運安會人員會近距離採證車上機械系統有無煞車狀態來判斷；至於用石頭擋住車輛是否是標準作法，還有廠商與台鐵工程合約及彼此責任，都會在調查時一一釐清。

對此，花蓮地檢署深夜將義祥工業社負責人李義祥聲押。花蓮地檢署檢察長俞秀端深夜受訪表示，原本基於偵察不公開無法說明，但此案為社會矚目案件，對涉案人李義祥聲請羈押中；對於相關證據保存，已有好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索。

Photo Credit: 中央社 運安會初步研判是廠商的工程車沒有停好，導致滑落撞到太魯閣號，圖為工程車滑落處

針對此次意外，衛福部也提供專線電話，安心專線「1925」提供24小時免費心理諮詢服務，感到焦慮、難受，都可以撥打這支電話；福利諮詢專線「1957」則可用做生活協助、急難紓困及社會福利諮詢等需求。

不論傷患、家屬、身邊的朋友、第一線救災人員、醫護人員、目擊者，都有可能因為災難後而產生心理上的恐懼，若有需要，皆可使用此項資源。

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責任編輯：丁肇九

核搞編輯：翁世航