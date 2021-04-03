【東南亞週報】緬甸軍方血腥鎮壓12國防長同聲譴責｜馬國為新馬高鐵終止案賠償新幣1億多元｜越南擬3階段開放國際線定期航班

編譯：鍾依吟、荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第112期，為讀者挑選2021年3月27日至4月2日期間，有關緬甸、新加坡、馬來西亞、越南、印尼與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜緬甸安全部隊血腥鎮壓 12國防長同聲譴責

緬甸安全部隊3月27日大開殺戒殘暴鎮壓境內反政變示威民眾，導致114人喪命，是軍方2月1日發動政變奪權以來最血腥的一天，歐美日韓等12國的國防首長同聲譴責。

27日適逢緬甸軍人節（Armed Forces Day），原是紀念軍隊在二戰期間抵抗日本侵略的節日，如今卻淪為安全部隊大開殺戒的一天，在全國44個城鎮使用致命武力對付手無寸鐵的民眾，導致114人喪命，其中甚至包括6名兒童。諷刺的是，軍方領袖、國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）舉辦盛大晚宴以慶祝軍人節，社群媒體上可見多張敏昂來身著配滿勳章的軍裝、走在紅毯問候與會嘉賓、享用餐點的照片。

此外，軍方疑似為報復少數族裔克倫民族解放軍（Karen National Liberation Army）奪占其鄰近泰國邊界的一處據點，而對克倫邦發動數波空襲，不僅威脅得來不易的和平進程，更造成大批克倫族人逃往泰國躲避戰禍。人權團體自由緬甸遊騎兵（Free Burma Rangers）估計，克倫邦境內約有1萬人流離失所，2500人則已渡過薩爾溫江（Salween River）進入泰國北部湄宏順府（Mae Hong Son），其中包括200名學童。

對於緬甸軍方的殘暴作為，澳洲、加拿大、丹麥、德國、希臘、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、南韓、英國、美國等12國的國防首長發表聯合聲明同聲譴責，「一個專業的軍隊應遵守國際行為準則，肩負保護之責，而非傷害其所服務的人民。我們敦促緬甸武裝部隊停止暴力行動，並致力恢復因其行動而失去緬甸人民的尊重與信任。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為逃難的緬甸難民，搭著傳靠近駐守泰緬邊境的泰國士兵。照片攝於3月30日。

新加坡&馬來西亞｜新馬高鐵計畫終止 大馬賠償星國新幣1億多元

新加坡與馬來西亞政府3月29日發布聯合聲明，指出大馬已針對被終止的新馬（新隆）高鐵計畫向星國賠償，賠償金額高達新幣1.028億（約新台幣21.8億元）。賠償內容包括星國已就新馬高鐵發展計畫所投入的支出，以及過去幾年計畫展延衍伸的費用。

聯合聲明提到雙邊是在大馬政府經過核實程序後，順利達成此項協議。兩國政府認為該賠款也標誌著取消新馬高鐵計畫的「完整與最終的解決方案」。該聲明也表示兩國將致力於維持良好關係，促進密切合作，為兩國人民謀求共同利益。

新馬高鐵案最早於2013年由大馬前首相納吉（Najib Razak）提出，2016年12月星馬兩國簽署協議興建。2018年5月馬哈迪再度擔任首相後，宣布暫緩計畫兩年以重新檢視項目，兩國於當年9月同意延後建設該計畫至去（2020）年5月，當時大馬已就展延賠償星國新幣1500萬（約美金1116萬）。展延期滿的5月，雙方再同意將凍結期延長至去年12月底。過程中兩國雖然密切討論新馬高鐵在商業和技術細節上的改變，但基於疫情衝擊以及雙邊無法對該建設達成進一步協議等因素，兩國政府於今年1月1日正式宣布終止高鐵計畫。

星國交通部長王乙康今年初曾在國會提到，星國針對新馬高鐵計畫已投入新幣2.7億（約新台幣57.3億元）。如今獲得新幣1.028億的賠償，被外界質疑有落差。交通部發言人對此做出回應，指出新幣2.7億裡包含徵地費用，政府仍能從徵收的地段獲得價值，因此不對此尋求賠償。

越南｜研議3階段開放國際定期航班 最快7月允許國際遊客入境

越南航空宣布將從4月起恢復部分國際線航班，包含從河內及胡志明市到東京、首爾、雪梨的航班。越南交通部並規劃逐步開放國際旅客入境越南，最快將於7月開放台灣、日本及韓國旅客入境。

越南航空在本週宣布恢復至東京、首爾以及雪梨的航班，目前開放越南國民因就學、探親理由出國，或是外國國民返國需求。至於入境航班，則僅開放越南國民返國、或是持有許可的外國國民。針對觀光旅客的開放計畫，越南民航局正研議逐步開放計畫，並在本週提交草案至交通部。

目前計畫分3階段逐步開放入境越南的定期航班。第1階段首先開放越南公民包機返國。第2階段則允許日本、韓國、台灣遊客入境越南，最快預計7月開始實施。每週將有越南至三個國家各4班、共計24班班機，人數最多7000人，旅客須持有篩檢陰性證明，入境後仍需依規定進行隔離。

第3階段開放則視越南疫苗接種速度而定，規劃於9月實施對更多國家開放入境。預計每週會有7班航班。在「疫苗護照」制度下，旅客若持有篩檢陰性證明，及越南政府認可的疫苗接種證明，入境後不須進行14天隔離，目前越南核准疫苗名單有阿斯特捷利康（AstraZeneca）和俄羅斯衛星五號（Sputnik V）。

Photo Credit: 中央社 圖為2020年12 月7日停在河內內排國際機場的一架越南航空飛機。

印尼｜天主教堂遭恐攻 嫌確認為「神權游擊隊」成員

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江巿（Makassar）一座天主教堂3月28日發生一起自殺炸彈攻擊，爆炸造成20人受傷、以及2名嫌犯當場身亡。

28日早上2名嫌犯騎乘機車欲進入天主教堂，被警衛攔阻後隨即引發身上的炸彈，爆炸傷及至少20人，而嫌犯一男一女當場身亡。印尼總統佐科威嚴厲斥責恐怖主義行動，表示：「恐怖主義犯罪違反人性，無關哪個宗教信仰，所有宗教都拒斥恐怖主義，政府也絕不容許恐攻行動。」警方已將事件定調為自殺炸彈攻擊，目前並未有任何組織或個人出面宣稱犯罪。

警方調查後確認兩名嫌犯為26歲以下夫妻，其中男嫌是激進組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）成員，今年1月時因涉嫌2019年菲律賓和魯鎮（Jolo）爆炸案被捕，但警方並未回應男嫌是拘留後被釋放，或是僅與該案成員有往來。

神權游擊隊成立於2015年，誓言效忠伊斯蘭國，曾犯下多次恐怖攻擊事件，包含2018年在印尼泗水市三座教堂的連環爆炸案，造成26人死亡、50人受傷，是印尼自2005年峇厘島爆炸案後傷亡最嚴重的一起恐怖攻擊。

神權游擊隊亦在2019年菲律賓南部蘇祿省（Sulu）和魯鎮兩座教堂犯下罪行，造成20人死亡、超過100人受傷。神權游擊隊領袖阿曼（Aman Abdurrahman）策劃多起恐怖攻擊事件，在2018年被當局判以死刑。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 3月28日，印尼錫江巿一間天主教堂外發生恐怖襲擊爆炸案，兩名炸彈客身亡。事後警方封鎖現場。

馬來西亞｜馬來西亞允許美國塑膠廢料進口 稱符合聯合國新規

馬來西亞一改日前拒收立場，3月30日允許運自美國的塑膠廢料貨櫃進口，並稱已查證該貨櫃僅裝載乾淨、可回收的塑膠廢料，未違反聯合國有關禁止汙染性塑膠廢料貿易的新規。

馬來西亞環境部長依布拉欣（Tuan Ibrahim Tuan Man）3月20日在聲明中表示，將拒收這個運自美國加州洛杉磯的貨櫃，認為其裝載具汙染性的塑膠廢料。然而，馬國環境部30日改口稱，該貨櫃運抵後查驗發現其確實僅裝載乾淨的聚乙烯廢料，符合進口許可證登載內容，亦未違反聯合國有關禁止汙染性塑膠廢料貿易的新規，因此同意進口。

根據今年1月1日生效的《巴塞爾公約》（Basel Convention），除非進口國同意豁免，締約方只能交易乾淨、經分類且易於回收的塑膠廢料。美國雖在1990年簽署巴塞爾公約，但迄今尚未批准，因此不受該公約規範；不過馬來西亞依約不能收受來自美國的污染性塑膠廢料。

自從中國2018年禁止塑膠廢料進口後，馬來西亞便一躍成為全球塑膠垃圾的集散地，儘管回收產業短期內帶來可觀收益，馬國當局也意識到衍生的環境汙染、生態破壞、甚至健康問題，而收緊法令並陸續退回上千噸塑膠廢料，拒成「世界垃圾場」。

Photo Credit：中央社 圖為2019年5月28日，已進入馬來西亞雪蘭莪州巴生港，裝有來自加拿大的垃圾廢料。

泰國｜泰前反對黨領袖他納通批評疫苗政策 遭控誹謗皇室罪行

2020年遭解散的未來前進黨黨主席他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）在今年1月的一場臉書直播中，質疑泰國疫苗政策的透明度，遭到警方於3月30日以涉嫌毀謗王室的罪行起訴。泰國政府先前和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，並將總額高達60億美元（約新台幣1,708億元）的疫苗製造技術轉移給由泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）所持股的暹羅生科（Siam Bioscience）於泰國境內製造。

他納通於今年1月18日在臉書直播中指出，暹羅生科屬於皇室，因此政府必須完整揭露決策過程以及契約細節，以供民眾檢視國家分配給該公司預算的多寡。他亦指出，泰國的疫苗不應該過度依賴單一公司。然而，警方表示，他納通的言論已經觸犯刑法第112條的冒犯君主罪（lèse majesté），最高恐被判處15年有期徒刑。泰國政府健康部門相關官員相當支持由暹羅生科產製疫苗的計畫，並預計在六月開始製造6100萬劑武漢肺炎疫苗以供國內民眾接種。

他納通於3月30日表示，若民眾重新回顧他在臉書直播中所提及的言論，他並沒有提到任何冒犯皇室的內容，並且可以證明國家政策在過度依賴單一公司所生產疫苗的情況下，將帶來極大的風險。1月時，泰國數位經濟和社會部已向法院下達命令，要求臉書將他納通所發表的言論刪除，並認為該影片已經達到電腦犯罪的標準。然而，法院已在2月時判定該言論未達犯罪的標準，並持續讓影片停留在臉書上供民眾閱覽。

Photo Credit: 中央社 圖為他納通今年1月21日舉行記者會，呼籲泰國政府說清楚採購疫苗的決策過程。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範