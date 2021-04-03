太魯閣號事故釀50死：美、日、帛、捷等數十國表達慰問哀悼

台鐵太魯閣號發生重大意外事故，造成50人不幸罹難。針對本次重大意外事故，包括美國國務院、捷克參議院議長維特齊、帛琉總統、日本首相等數十國的政政與外交部門，皆已對台灣表達深切哀悼與慰問。

美國國務院、東亞暨太平洋事務局、參眾議員皆表慰問

《中央社》報導，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在電話記者會上表達哀悼之意。她表示，對這起出軌事故的死難者深感難過，也向所有受到影響的民眾致以最深切的慰問。

她並表示，美國已準備好隨時提供一切可能的援助，也正與當局密切聯繫，確定是否有美國公民受到影響。波特也期望在此一艱難時刻，台灣能得到和平與慰藉。

During today’s telephonic press briefing, @StateDeputySpox offered condolences to all those affected by the train derailment in Taiwan, called for the release of all U.S. citizens wrongfully detained in Iran, and provided an update on Burma. Read more: https://t.co/eMQSlRZrUu — Department of State (@StateDept) April 2, 2021

美國國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）也同時透過推特致哀。推文指出，對於台灣火車出軌造成人員傷亡深感悲痛，對所有受到影響的人致上深切哀悼，也祝願台灣在這一艱難時刻能得到平安與慰藉。

We are deeply saddened by the loss of life and casualties caused by the train derailment in Taiwan. We extend our deepest condolences to all those affected, and we wish Taiwan peace and comfort during this difficult time. — EAP Bureau (@USAsiaPacific) April 2, 2021

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也透過推特表示，在聽到台灣悲慘的火車出軌造成生命損失感到十分難過，並對受害者、家人與造成的影響表示誠摯哀悼。

I was saddened to hear of the loss of life from today’s tragic train derailment in Taiwan. My sincere condolences are with the victims, families, and communities impacted. @MOFA_Taiwan @TECRO_USA — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) April 2, 2021

共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）也推文表示，為這起可怕事故的死難者與家屬祈禱，並向友人與台灣民眾表達最深切的慰問。

My prayers today are with the victims of this terrible accident—the people who lost their lives, those injured, and their families. I express my deepest sympathy to my friends, the people of Taiwan 🇹🇼https://t.co/x9AxmMRXY6 — Rep. John Curtis (@RepJohnCurtis) April 2, 2021

葡萄牙與捷克表達遺憾，期盼度過難關

此外，葡萄牙外交部透過推特發文表達深切遺憾，表示與台灣站在一起，外交部也回覆致上感謝。

葡萄牙外交部在推文中寫道：「對於台灣東部造成數十人死亡的意外，葡萄牙深感遺憾，謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」

外交部在推文下方回覆時標記葡萄牙外交部，除感謝葡萄牙關心和慰問訊息，也表示政府正致力確保救難和復原工作迅速進行，同時確認受影響者能獲得所有必要支持。

Thank you @nestrangeiro_pt for the sincere message of concern & condolences. The government is working to ensure rescue & recovery efforts continue apace while making certain those affected receive all requisite support. — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 2, 2021

同時，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）也致電外交部長吳釗燮，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部晚間發布新聞稿表示，維特齊對太魯閣號事故深感震驚及哀痛，除立即推文表示哀悼，並特地在台北時間晚間8時30分致電吳釗燮，代表捷克參議院及捷克人民向台灣人民表達慰問。

Thank you @Vystrcil_Milos for calling to convey condolences on behalf of @SenatCZ to the victims, families & people of Taiwan. The warm messages were touching & inspiring. JW https://t.co/zGMrIjBaxp — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 2, 2021

外交部指出，維特齊同時對罹難者家屬表達最深切的關懷，他並請吳釗燮代向總統蔡英文致意，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部說，捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）今天稍早也推文，對台鐵列車事故表達哀悼。外交部對來自捷克國會、行政部門及各界友人向台灣表達的友好關懷，申致由衷感謝。

帛琉與中國表示慰問，日本：「若有需要，將提供可能協助」

前天甫結束訪台行程返國的帛琉總統惠恕仁，也於事故發生當日致函總統蔡英文表達最深切的慰問，並為受到事故影響的家庭祈禱，並在臉書公布這封慰問信。

惠恕仁在信中表示，回到帛琉幾個小時後，今天下午聽聞發生於花蓮的這起事故，感到震驚。這起不幸事件發生於清明假期首日，是許多台灣人返鄉掃墓的日子，因此造成的影響更為嚴重。

他說，網路上的照片顯示許多人爬出車廂，逃離事故現場，救難人員趕至現場搶救。他代表帛琉政府及人民表達最深切的慰問，也為受事故影響的家庭祈禱。

日本首相菅義偉在意外發生下午對太魯閣號事故深感痛心，並表達慰問之意。

《新頭殼》報導，日本台灣交流協會透過臉書表示菅義偉對太魯閣號事故表達慰問，「台灣朋友們，接獲台灣東部發生列車出軌事故，造成多人死傷的消息，深感痛心。衷心祈求往生者之冥福，並對受傷者表達誠摯慰問。」

此外，日本前首相安倍晉三也指出，得知在台灣發生火車事故，正在進行搶救當中，「在艱難時刻，身為台灣各位的友人，如果有任何事情能夠為台灣協助的，我們盡全力去做。希望大家平安。」

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信下午也在例行記者會上，對事故造成的傷亡表達由衷慰問之意，並說，台灣方面若有需要，日本政府將提供可能協助。

中國大陸國台辦也在意外發生當日下午，以發言人馬曉光名義發布新聞稿，表示高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本內閣官房長官加藤勝信

外交部指出，截至4月2日傍晚6時，已接獲包括美國、歐盟、日本、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖露西亞、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、捷克、法國、德國、匈牙利、以色列、義大利、馬來西亞、紐西蘭、奈及利亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、越南、印度、荷蘭等國駐台使節及代表向我方表達誠摯慰問。

此外，波札那、捷克、斐濟、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、聖克里斯多福及尼維斯、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、索馬利蘭、史瓦帝尼、英國、美國及歐洲等國政要、官員及國際組織代表，紛紛以聲明、節略、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等方式，向我國政府與人民表達深切哀悼。

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責任編輯：丁肇九

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