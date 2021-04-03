太魯閣號事故釀50死：美、日、帛、捷等數十國表達慰問哀悼
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釀成50死的太魯閣號重大意外發生後，目前已有數十國的政要、官員及駐台使節表達慰問或親至致電外交部，其中日本官房長官也表示「台灣方面若有需要，日本政府將提供可能協助」。
台鐵太魯閣號發生重大意外事故，造成50人不幸罹難。針對本次重大意外事故，包括美國國務院、捷克參議院議長維特齊、帛琉總統、日本首相等數十國的政政與外交部門，皆已對台灣表達深切哀悼與慰問。
美國國務院、東亞暨太平洋事務局、參眾議員皆表慰問
《中央社》報導，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在電話記者會上表達哀悼之意。她表示，對這起出軌事故的死難者深感難過，也向所有受到影響的民眾致以最深切的慰問。
她並表示，美國已準備好隨時提供一切可能的援助，也正與當局密切聯繫，確定是否有美國公民受到影響。波特也期望在此一艱難時刻，台灣能得到和平與慰藉。
美國國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）也同時透過推特致哀。推文指出，對於台灣火車出軌造成人員傷亡深感悲痛，對所有受到影響的人致上深切哀悼，也祝願台灣在這一艱難時刻能得到平安與慰藉。
共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也透過推特表示，在聽到台灣悲慘的火車出軌造成生命損失感到十分難過，並對受害者、家人與造成的影響表示誠摯哀悼。
共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）也推文表示，為這起可怕事故的死難者與家屬祈禱，並向友人與台灣民眾表達最深切的慰問。
葡萄牙與捷克表達遺憾，期盼度過難關
此外，葡萄牙外交部透過推特發文表達深切遺憾，表示與台灣站在一起，外交部也回覆致上感謝。
葡萄牙外交部在推文中寫道：「對於台灣東部造成數十人死亡的意外，葡萄牙深感遺憾，謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」
外交部在推文下方回覆時標記葡萄牙外交部，除感謝葡萄牙關心和慰問訊息，也表示政府正致力確保救難和復原工作迅速進行，同時確認受影響者能獲得所有必要支持。
同時，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）也致電外交部長吳釗燮，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。
外交部晚間發布新聞稿表示，維特齊對太魯閣號事故深感震驚及哀痛，除立即推文表示哀悼，並特地在台北時間晚間8時30分致電吳釗燮，代表捷克參議院及捷克人民向台灣人民表達慰問。
外交部指出，維特齊同時對罹難者家屬表達最深切的關懷，他並請吳釗燮代向總統蔡英文致意，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。
外交部說，捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）今天稍早也推文，對台鐵列車事故表達哀悼。外交部對來自捷克國會、行政部門及各界友人向台灣表達的友好關懷，申致由衷感謝。
帛琉與中國表示慰問，日本：「若有需要，將提供可能協助」
前天甫結束訪台行程返國的帛琉總統惠恕仁，也於事故發生當日致函總統蔡英文表達最深切的慰問，並為受到事故影響的家庭祈禱，並在臉書公布這封慰問信。
惠恕仁在信中表示，回到帛琉幾個小時後，今天下午聽聞發生於花蓮的這起事故，感到震驚。這起不幸事件發生於清明假期首日，是許多台灣人返鄉掃墓的日子，因此造成的影響更為嚴重。
他說，網路上的照片顯示許多人爬出車廂，逃離事故現場，救難人員趕至現場搶救。他代表帛琉政府及人民表達最深切的慰問，也為受事故影響的家庭祈禱。
日本首相菅義偉在意外發生下午對太魯閣號事故深感痛心，並表達慰問之意。
《新頭殼》報導，日本台灣交流協會透過臉書表示菅義偉對太魯閣號事故表達慰問，「台灣朋友們，接獲台灣東部發生列車出軌事故，造成多人死傷的消息，深感痛心。衷心祈求往生者之冥福，並對受傷者表達誠摯慰問。」
此外，日本前首相安倍晉三也指出，得知在台灣發生火車事故，正在進行搶救當中，「在艱難時刻，身為台灣各位的友人，如果有任何事情能夠為台灣協助的，我們盡全力去做。希望大家平安。」
日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信下午也在例行記者會上，對事故造成的傷亡表達由衷慰問之意，並說，台灣方面若有需要，日本政府將提供可能協助。
中國大陸國台辦也在意外發生當日下午，以發言人馬曉光名義發布新聞稿，表示高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。
外交部指出，截至4月2日傍晚6時，已接獲包括美國、歐盟、日本、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖露西亞、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、捷克、法國、德國、匈牙利、以色列、義大利、馬來西亞、紐西蘭、奈及利亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、越南、印度、荷蘭等國駐台使節及代表向我方表達誠摯慰問。
此外，波札那、捷克、斐濟、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、聖克里斯多福及尼維斯、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、索馬利蘭、史瓦帝尼、英國、美國及歐洲等國政要、官員及國際組織代表，紛紛以聲明、節略、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等方式，向我國政府與人民表達深切哀悼。
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新聞來源：
- 太魯閣號事故衝擊台灣 美國、葡萄牙政府致哀聲援（中央社）
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