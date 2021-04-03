飛車衝撞美國會山莊，嫌犯與1員警身亡，白宮降半旗致哀

台灣時間4月3日凌晨時，一輛汽車闖入美國華盛頓特區國會山莊管制區，衝撞路障後，1名執勤員警與嫌犯傷重死亡，另有1名員警受傷。警方表示目前沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

3個月內，第2起國會山莊嚴重攻擊事件

《中央社》報導美國國會警察局（Capitol Police）代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）表示，這起事件發生在華盛頓時間4月2日下午1時左右，一輛汽車衝撞在國會山莊北面檢查哨值勤的員警，造成2名員警受傷。嫌犯下車後持刀揮舞，遭到員警開槍制止。3人都送往附近醫院救治，1名員警與嫌犯傷重不治。

事情發生後，國會周遭隨即暫時封鎖，禁止所有人員出入。

華盛頓特區大都會警察局代理局長康提（Robert Contee）表示，目前沒有證據顯示這起事件是恐怖攻擊，沒有持續威脅，這名嫌犯不在國會警局或華府警局的監視名單，也與國會人員沒有任何關係。

美國國會現正休會，多數議員都返回選區，不在華府。總統拜登（Joe Biden）在事件發生前即已搭乘空軍一號離開華府，前往大衛營（David Camp）度假。

基於安全考量，國會山莊全面封鎖。美國國會在1月6日遭到時任美國總統川普（Donald Trump）支持者闖入破壞，並造成5人死亡後，國會山莊周遭隨即加強安全警戒，許多地方仍以圍欄與鐵絲網隔開民眾與國會山莊，大量的國民兵也持續留守華府。

犯嫌初步判斷無前科，曾發文表示困於「不知名藥物的副作用」

《NBC》報導，本次事件中身亡的員警為已服役18年的伊凡斯（William Evans），自2003年3月起就加入美國國會警察局，也是快速反應部隊的一員。《USA Today》則引述警監同事說法，指出伊凡斯是個「很好的人（a wonderful guy）」，警隊與國會山莊的成員對他評價都很高，員警們都十分心碎。

Photo Credit: AP / 達志影像 本次事件受害的員警伊凡斯

《BBC》報導則指出，本案犯嫌為25歲的格林（Noah Green）。據稱，格林為印第安那州人，過去沒有犯罪前科，不過在他3月中的Facebook發文裡曾提到最近剛離職，「一部分是因為自己的身心狀況，但大部分是想要探索心靈之旅。」

格林也提到自己困於「服用一些不知名藥物的副作用」，也提到他對「伊斯蘭國度（Nation of Islam, NOI）」這個美國非裔人新宗教運動的興趣。

Photo Credit: AP / 達志影像 2021年1月19日拜登就職典禮前夕，華府重兵看守的畫面

BBC報導中也提到，雖然因為3個月前的國會山莊進攻事件，特區已經加強防衛，也建起鐵絲網碉堡、金屬柵欄等設施。而今天，這裡則設下了路障並投入更多軍警人力。

美國國會會期間休假中的人員也十分擔憂復活節假期後返工的情勢，對他們來說，自己的工作地點在3個月中被攻擊2次，是件令人恐懼的事情，特別是在維安不斷增加的同時，卻仍發生導致警員身亡的事件。

《CNN》報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在事件發生後下令美國國會大廈降半旗，並表示伊凡斯的身亡令美國人心碎，「他是我們民主的烈士」。

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責任編輯：丁肇九

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