【關鍵時事】掃墓時不小心引發火災，可能會面臨什麼刑責？

在清明連假期間，很多人可能會趁這個難得的空檔前往掃墓或是安排一個小旅行。

說到掃墓，很多人會想到最近台灣山區發生過不少森林火災，有些是遊客菸蒂引起火災，有些則是因為掃墓焚燒紙錢時不慎引燃大火，政府單位對此也積極呼籲大家在掃墓時千萬要注意用火，焚燒紙錢時一定要注意環境，焚燒完後也要注意是否仍有餘燼，要確保完全熄火以免在這個缺水時期還得分散水資源來熄滅森林火災。

發生在何處，火災都是非常危險的災害，森林火災可能會導致林木植被遭到焚燒殆盡，進而破壞生態，動物無處生存，更嚴重可能就會像之前美國加州、澳洲那樣影響到人類的生活環境，甚至得要疏散逃離家園，以避免火災的傷害。

若是發生在一般民宅的火災，不只會造成起火該處民宅燒毀，更可能連帶影響附近鄰居，而民宅火災的發生有很多原因，比較常聽到的可能會是管線老舊導致電線走火，或是家中烹飪時忘記關火導致大火發生，而最為可怕的情形就是人為的縱火，因為上述意外都可以盡量去避免，而人為縱火則很難去控制他人行為與想法。

那麼，人為縱火導致民宅燒毀會面臨什麼樣的刑責呢？若是不小心導致火災也會有相關的法律問題嗎？

在《刑法》裡，與火災有關的條文是屬於「公共危險罪」的規範，分為放火以及失火，放火就是屬於故意為之的行為，而失火則屬於過失，而刑責方面就會依照這兩種情況而有不同。

《刑法》第173條規定，假如是故意放火燒毀有人居住的建築物，像是舉例說的民宅，其刑責會非常嚴重，可處無期徒刑或是七年以上的有期徒刑；而若是過失導致的失火燒毀民宅，刑責僅有一年以下有期徒刑、拘役或是一萬五千元以下的罰金。

無論刑責如何，最嚴重的莫過於人員以及財物損失，因此無論是故意縱火或是不小心導致失火，除了要面臨刑責外，必須承擔之後的民事賠償責任，因此在用火時一定要特別小心，只要多付出一份心去留意，就能去避免災害的發生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航