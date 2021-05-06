特斯拉給台灣的啟示：如何把握「電動機車」這個未來國家級產業？

文：王健全（中華經濟研究院副院長）

新冠肺炎的疫情，除了讓世界各國蒙受巨大的損失，也改變了世界生活的型態。台灣在過去一年除了防疫的表現被世界肯定，在經濟上的成就也十分亮眼。台灣若想持續這波優勢，就必須放眼未來，在產業面上超前部署。在這個時代，環保、共好的綠色產業就是很好的加值產業，而電動機車對台灣來說，更是十分重要的發展方向。

後疫情時代的五大趨勢

為什麼要投資綠色產業、投資電動機車？首先必須要了解，「後疫情時代」有哪些趨勢，這些趨勢又是如何與我們所要談的目標有所連結。我們大致可以歸類出「去全球化、去官僚化、去實體化、去弱存強、去污減碳」這五個面向。

第一是去全球化。

在全球化時代，各國皆程度不一的仰賴進出口貿易獲取生活物資，然而疫情讓全世界意識到公衛醫材等戰略物資生產在地化的重要性，也引導我們重新思考接近目標市場的生產與投資布局，也讓產業在地化的必要性大幅提升。而對台灣來說，電動汽機車就是一個可以發展落實在地化的重要產業。

第二是去官僚化。

台灣的防疫有成，與政府在相關決策的判斷上尊重專業有重要的關係，也因此打造了台灣的防疫品牌。若能以此為未來產業對外輸出的整體形象，或能產生所謂的「暈輪效果」（halo effect），有利產業在國際間的整體行銷。

其三是去實體化。

由於必須減少外出與群聚的生活方式，疫情期間的線上經濟、平台經濟、金融科技都迅速發展，這些象徵新世代的經濟模式在未來將持續有極大的發展空間。而電動機車除在短期內降低運輸過程的群聚接觸外，長遠來看更能結合5G時代的互聯網技術，強化跨界結合與線上管理服務，大幅提升運輸生活的便捷性。

第四是去弱存強。

在新產業的發展中保持彈性以應對不同的產業變化，包含外送平台的興起、電商比重提高等外部因素，電動機車未來可望以智慧運輸的角度切入，融合線上服務的經濟模式，不只延續機車產業的生命力，更是開創智慧運輸的新時代。

最後是去污減碳。

隨著氣候變遷與各項環境問題的加劇，發展綠能產業以追求永續經濟，已經是全世界都無法忽略的課題。而對於機車使用率極高的台灣來說，將燃油機車汰換以電動機車取代，顯然是兼顧生活習慣與環境保護的雙贏方式。

Photo Credit: 中央社

從後疫情時代的這五大趨勢來看，電動機車產業的未來前景可期，台灣應該抓緊這波經濟轉型的趨勢，拉高產業佈局的視野，找到屬於自身的產業定位與價值。

特斯拉給台灣的啟示

台灣必須找到屬於自己的利基領域，建構發展的優勢與韌性。身為大國周邊的小國，在發展策略上應該著重在「差異化、整合化」，除了善用與中國大陸、東協市場往來所能製造的規模經濟，也必須在製造業上建立技術障礙，發展屬於自己的優勢產業。

特斯拉作為近年股價持續上漲，受到全球關注的指標企業，他的成功可以給台灣什麼樣的啟示？特斯拉所製造的電動車不但節能環保，與世界重視污染控制的發展方向切合，更兼具智慧化、時尚、創新等產品特色，使其取得巨大的成功，而特斯拉有75%的電子零組件由台灣提供，證明台灣在電動汽機車零組件製造上的優秀能力。

可惜台灣雖有能力，但卻錯過了在地化發展電動車自有品牌的最佳時機，因此萬萬不能再錯過電動機車產業所具備的優勢與前景。

電動機車的能源與環境優勢

除了前述國際產業趨勢的改變外，電動機車在越來越重視能源轉型、降低污染的世界潮流中也有著無法取代的優勢。

在空氣污染排放物上，無論是一氧化碳（CO）、非甲烷碳氫化合物（NMHC）、氮氧化物（NOx），還是懸浮微粒（PM），電動機車都明顯低於燃油機車。與六期燃油機車相比，整體汙染排放量僅有34分之1，與七期燃油機車相比僅有28分之1，顯見其在減少空污上的優勢性。

而在用電量上，一個家庭一天的用電量，可以讓一台電動機車跑22天，每日平均用電量僅0.56KWh，以現有41萬輛電動機車來計算，每天的用電量僅有23萬KWh不到，占台電每天發電量的萬分之3。若全台灣1400萬輛機車全面電動化，推估也只佔台電每日發電量的1.2%。

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從上述兩點來看，電動機車不論就污染排放還是用電量的表現，都顯示它是非常環保、節能的運具，在能源轉型、降低污染需求迫切的現在，更是無法取代的好選擇。

政府介入發展電動機車產業的必要性

由於前述電動機車的能源與環境優勢，世界各國無不以高關稅等手段扶植本國電動機車產業，以亞洲國家的關稅為例，越南50%、印尼40%、泰國60%、菲律賓30%，印度甚至高達高達175.1%，反觀台灣在關稅上並沒有相應的機制進行減免。

電動機車是「幼稚的明星產業」，從國家市場加上海外市場去考量，產生規模經濟後，整個產業才有自給自足的本錢，之後建立電動機車國家隊才會更有競爭力。因此在電動機車發展的過渡期間，台灣政府應該要加大推力，要有政策補助支持，產業界才敢生產，並透過規模經濟的效益讓業界有個立足點。

事實上，多數的台灣民眾、立法委員也都支持政府對電動機車產業的扶助。在對立法委員的調查中，有高達95.1%支持政府對新購電動機車提供補助、96.7%支持對汰購電動機車提供補助。而在建設電動機車的基礎設施上，也有95%以上的立委表示贊成如建置充電站與專屬機車格的政策措施，顯示民意對政府扶持電動機車產業的期待。

台灣政府應該要看到特斯拉的成功，把握電動機車的前景與市場，無論在接軌國際，還是扎根在地的面向上來看，電動機車都是不可多得的好選項，我們已經錯失了發展電動汽車的機會，但我們可以好好把握電動機車這個台灣未來的國家級產業。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航