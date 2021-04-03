【關鍵時事】台鐵該重新思考，太魯閣號和普悠瑪列車賣站票合理嗎？

文：李輊顗

昨日上午9點38分，經過三聲的鳴笛後，408次太魯閣號列車遭到滑落的工程車撞擊，在清水隧道內出軌，造成51人死亡的悲劇。這次事故，是繼1991年造橋列車對撞事故後最為嚴重的事故，也是繼2018年10月21日6432次普悠瑪列車翻覆事故後，再次有超過10人死亡的事故。

先不論後續各大媒體如何報導和政治人物之間的口水戰，就這幾年來說，台鐵很常出狀況。從以前到現在，事故的原因不外乎是零件的瑕疵和各人員的疏失，但這次事故的原因，卻是因為鐵路旁違法的工程案沒有任何防護措施。

必須說，一個台鐵維修人員都知道的守則「安全第一」，為何在鐵路旁的建案並未遵守執行？而且鐵路旁的建案，台鐵有注意到安全問題嗎？還是就放著不管，讓安全的漏洞放在旁邊？

另外一個必需要認真討論的問題是：「太魯閣號和普悠瑪列車開始賣站票合理嗎？」

台鐵2019年5月2日起，開始販售普悠瑪和太魯閣列車的新自強號站票（每列120張），原因淺而易見：不僅可以解決疏運需求、提高運輸效率，也能讓台鐵的收入增多。但當時就有大量網友質疑其安全性，更表示：「坐著都會暈了，還賣站票？」。

這次事故的重災區在第7節車廂，也就是行李箱下方的走道和車門及車廂交界處。普悠瑪列車翻車事故時，曾有人提出上述所提的位置很危險，筆者自己也曾經有買過站票，小小的走道要擠這麼多人很危險，如果列車急煞的話，必然會有人受傷，更何況這次事故還是工程車重擊車身？

賣站票這件事，雖然台鐵在當初有通過測試，卻沒有想到會有突發狀況，那是不是除了義祥工業社外，台鐵自己本身也有責任呢？

Photo Credit: 中央社

每次發生意外，我們都會警惕並加強改進，但讓人覺得啼笑皆非又要蹦起神經的，是一份在2019年關於台鐵的體檢報告，當中就指出「近7年出軌事件『零改善』」，行車異常事件的部分，台鐵似乎也沒有認真的去解決。既然都沒有心解決了，那我敢問邊坡上的違規建案台鐵會去做處理嗎？台鐵2014年也做了一次「總體檢」，但從行車異常事件的數字看起來，根本沒有改善。

筆者認為，火車做為台灣民眾每天主要的通勤工具，台鐵有義務要保證每個民眾的安全，提供便利又舒適的通勤環境，而不是到事故發生之後才開始要著手改革。2018年普悠瑪列車翻車事故，讓我們看到多名台鐵官員對於自己職責的不用心，好不容易換了人馬，卻又再次發生了本可避免的事故。

台鐵不應該只是繼續喊口號而已，而是要認真的從根本解決安全問題，才能讓民眾搭的安心又舒適！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航