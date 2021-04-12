國民黨主席選舉：積弊已久的「放話文化」，很可能是來自「外部」的分化策略

文：陳偉佳、張正昀

國民黨主席選舉預計將於7月舉行，隨著趙少康拒接中評委，韓國瑜態度雖曖昧但是不參選的味道越來越濃，在這個條件下，根據幾個較新的民調結果，7月份國民黨黨主席選舉，可能會是兩雄競爭的局面：若非現任黨主席江啟臣連任，就是前主席朱立倫回鍋。

此間，吹捧朱立倫的「支持度」「大勝」江啟臣的「消息」不脛而走，除了透過民調呈現，作為相關言論難能檢驗的「佐證」之外，另有不少不願具名的「消息人士」、「知情人士」向特定媒體放出消息，營造出眾星拱月的氛圍，彷彿朱立倫就是「The Chosen One」。

然而，經歷或熟稔政治實務的人都熟知一個道理：凡是這種小道消息，看過笑笑即可。

被利用的「放話文化」

國民黨每逢大選，不論是黨內競爭或全國性的選戰，皆不乏「不具名的消息人士」如雨後春筍，其對細節的描述也總是「鉅細彌遺」到很難讓人不相信「其非為真」。而也或許是國民黨黨員的特性使然，正因忠黨愛黨，才更容易被某些有心人士（或是根本就是某些「消息人士」本身），刻意煽動對歷任或現任國民黨領導者的疑慮。

暫且講段歷史。

曹魏末期，司馬家面對曹家勢力的最後抵抗——「淮南三叛」中的最後一叛「諸葛誕之叛」，其心路人皆知的司馬昭當時面對諸葛誕和東吳的來勢洶洶，除等待諸葛誕內部自亂外，遂採用鍾會的計謀，偽造甫投降曹魏的東吳將領之誘降書信，騙降壽春城內的東吳全氏將領，進一步削弱諸葛誕的力量，遂平定。

眼尖的人想必發現了，國民黨黨內競爭常見的「各式放話」、大選時被「消息人士」操作的「相互攻訐」，其背後運作邏輯，不正是司馬昭跟鍾會計謀的思維？

Photo Credit: 中央社

國民黨積弊已久的「放話文化」，早已是歷任主席都想解決，卻怎麼樣也無法根除，過去累積至今，已是國民黨凝聚共識及團結的一大阻礙，甚或演變到現在，成因跟組成更為「複雜」。說穿了，這種刻意的煽惑、「放話」或其他可代換的類似名詞，利用的就是黨員本身，以及互信缺乏，故才會總是成功奏效。至於真正操作者是誰，來自內部還外部，在一片聲浪之中，誰還會在乎呢？

從外人角度來看，這種兩強爭雄的競爭模式最為精采，可以看到你來我往的交鋒，好不熱鬧。

但若是從2016年以來憂心國民黨泡沫化的國民黨支持者來看，恐怕會更擔心今年的黨主席選舉將加速國民黨泡沫化進程，因為從過往紀錄來看，無論是國、民兩黨，這種黨內兩強相爭的局面，一個不小心就是刀刀見骨，互相傷害，大勢底定之後，好一點的雙方貌合神離，差一點的就是分裂制肘，傷筋動骨，元氣耗損。

依照現在國民黨尚未恢復的虛弱體質來看，是否能挺得過再一次黨內大亂鬥，難以令人看好。

來自「外部」的分化策略

這種兩強賽局中，也是最容易讓外部競爭者見縫插針的機會，尤其是民進黨2016年執政以來，對於國民黨打擊是招招致命，步步緊逼，不只要把國民黨打殘，整體目標似乎直指要將國民黨掃進歷史塵埃中，消失於台灣的政治版圖內。在今年國民黨黨主席選舉，利用「外力」挑撥，發揮槓桿效應，進一步分化國民黨內部團結，可能早已上了某些政治團體的日程表中。

現在已經可以嗅到一些風向，例如說國民黨是列寧式政黨，江啟臣主席的個人魅力與權威不足，開中常會時壓不住下面中常委的發言，利用這類說法挑動藍營民眾誤以為江啟臣主席沒有能力的印象，營造出從排資論輩來看，朱立倫才有能力復活國民黨。

實際上，若細究這類論述的邏輯，可以發現處處有漏洞，根本站不住腳，比方說個人魅力和能力是兩碼事，歷史上有能力但是沒有強烈個人魅力的例子比比皆是，好比孫運璿與李國鼎都是個人能力強過魅力的政治家，或是與籃球之神喬丹同一時期的卡爾馬龍與約翰史塔克頓，兩人雖然沒有喬丹一般的巨星魅力，卻是當時爵士隊的主心骨，最終都是進入名人堂的球星。

Photo Credit: 中央社

況且，個人魅力屬於相對性概念，且較為主觀，例如韓國瑜很有群眾魅力，但是仍有不少人對其多有不滿，或是有些人魅力屬於內斂型，要與之相處後才會受到吸引，歷史上宋太祖趙匡胤就是這類型領導人物，可見簡單地將人格魅力與能力化上等號，是缺乏嚴謹邏輯與實證的論點。

又比如，說江啟臣權威不足，壓不了國民黨列寧式體質，這種說法更是不通，過去國民黨之所以失敗就是因為列寧式政黨體質，而江啟臣擔任主席以後，黨內同志能無所顧忌地暢所欲言，不正說明路線開始改變了嗎？國民黨內有多元聲音，打破過去令人詬病的威權體質，開始朝向一個真正健康的民主政黨，難道不是件好事？

國民黨支持者難道還要支持一個，已經屢被證明失敗的列寧式政黨體質？

理性思考，止流言而蜚語絕

有些在政壇中私下放話的流言四處流竄，內容儘管難經檢驗，卻也因前頭所言，導致流傳已久且「效果卓然」。

舉例言之，如現任黨主席沒有幫國民黨籌款之類的傳言，仔細推敲也可以發現其中漏洞。試想，如果江啟臣對國民黨財務不聞不問，國民黨每個月人事、行政等運作經費高達三、四千萬，從何而來？別忘了現在國民黨大部分資源都被凍結，一般人有能耐可以每天跑三點半，每個月生三千萬，持續跑一年？

最可笑的是，不知為何，這類流言可以在泛藍群體中擴散，無怪乎國民黨的對手能肆無忌憚地上下其手。

舉這些例子，並非吹捧江啟臣，朱立倫前主席也有其不凡之處，實力雄厚且有豐富行政歷練。這裡所述，不過是小小地提醒有黨主席投票權的國民黨黨員朋友們，各位的思維慣性很可能早就被外部競爭者掌握，許多讓各位直覺式感到不滿或認同的論述，或許只是國民黨對手策劃用來操弄黨主席選舉過程的工具。

正因為現在國民黨黨主席兩強局勢越來越明朗，正是外力挑動江、朱兩人與背後支持者情緒性對立的最好時機。

相信江、朱二位的團隊也看得很清楚，今年7月的黨主席之爭，必須是君子之爭，理性政見與論述之爭，不能靠情緒動員，否則選到後面招招見血，選完之後，國民黨只會更加衰敗，誰勝出都救不了國民黨。

Photo Credit: 中央社

國民黨這些年來落入一個怪圈，每逢選舉必內亂，亂後則元氣大傷，周而復始，國民黨支持者們如果想要幫國民黨脫離這個怪圈，或許應該回過頭，理性思考一下，很可能對手正在利用各位的慣性思維操控國民黨的內鬥。這次，說不定對方也已經挖好坑，就等各位自己往下跳。

實際上，不只國民黨支持者，放大格局來看，台灣選民普遍的慣性思維也許已被外部勢力所掌握，當我們帶著情緒投下那一票時，無論是「自己國家自己救」，或是「抗中保台」，投下那一票所賦予的情緒，最終，在某些政治集團眼中，可能就是計算好獲取政治利益的必然結果。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航