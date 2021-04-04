與家父論辨「太魯閣號事故」：公家機關與承包商的責任該如何釐清？

文：Leon Chen

雖然很遺憾的在2021年4月2日發生了如此讓人悲痛的事件，也先在此願逝者安息、傷者痊癒，但這也讓我意識到確實有需要更多關於整起事件的討論與思考「真正」能解決問題的方法與可能性。

我在此強調真正解決的用意，在於雖然確實在每一次事件中，賠償跟責任歸屬都有明確的作為跟處理方式，但在這些處理結束之後是不是就解決了問題本身？我自己的答案是「並沒有」。以下會從家父跟我的談話中，去談論我們彼此對於整起事件的看法跟觀點。

我很慶幸我與父母那一代之間是能夠在不影響彼此的親情狀況下，去談論政治、平權跟每一起新聞事件的，因為我也知道對於我們較為年輕一輩的世代，並不是每一名學子或是青年，都能跟自己的長輩對於上面的主題侃侃而談，表述彼此的觀點、對問題本身進行思考與探究。

這篇文章的用意除了如主題所言，站在一些邏輯與假設的立場，想去帶出關於太魯閣出軌事件的問題本身以及解決（或是說實踐）方法的可能性。另外，就是給看到這篇文章的讀者們，一個對於與不同世代溝通之間的可能性以及例子。

當然，站在我自己的立場而言，盡量也是不影響到彼此之間的感情為主，如果溝通本身就已經是「無效溝通」，並會大量影響到彼此的和諧與生活，那我認為需要停止溝通，或是嘗試換種溝通方式的可能性。這對於某些家庭而言可能難度很高，但我希望彼此之間能夠理性，不以偏激或是情緒化的方式來達到有效溝通的對話方式。

期許不同世代之間能夠擁有更多有效溝通的對話，帶出更多元的觀點來去思考每一個事件或問題本身。

新聞常做責任釐清與歸咎的相關報導，但到底是「誰」的責任？

家父是一名公務人員，在政府公家單位擔任管理職，也有負責過外包廠商案子的經驗。對話開始之前，容我先引用兩段新聞報導的內容做為開場：

台鐵太魯閣號火車出軌造成重大傷亡，普悠瑪自救會長董小羚今天人在高雄，受訪時哽咽說「不可思議、心痛不已」，並質疑「包商有沒有在對的時間點施工」，台鐵應負起監督責任，不能置身事外。 2021-04-02 18:49 聯合報 / 記者劉學聖、徐白櫻／高雄即時報導

台鐵工務處長陳仲俊接受《中央社》訪問時表示，配合清明連假疏運，早已行文各單位，在疏運期停止各項工程施工，不解為何今天花蓮明隧道工地還卻有工程車在移動。事故地點附近的明隧道工程已完成99％，已到了收尾階段，今天工地也沒有工人施作，但工地負責人卻到現場巡視，而工地走動距離只有200至300公尺，走路就可巡視，為何還要移動原本停在平地，用來吊運材料的吊卡車，而且車輛也沒停好，令人想不透。 2021-04-02關鍵評論網 / 責任編輯：黃筱歡

不知大家看完這一段新聞內容後有什麼看法？以下就我跟家父的對話來帶出我們之間的觀點：

家父：「這整件事情台鐵確實也有責任。」

我：「但在台鐵的聲明中也有表示，台鐵已經發文給各單位在疏運期間停止施工，那今天等於說外包商的工地負責人在非上班期間移動吊卡車到現場巡視，並發生意外，整起事件的責任來說，不是外包商的工地負責人應負最大責任嗎？」

家父：「確實就法律上責任釐清而言，外包商和工地負責人會負主要的責任歸咎，但在公家機關外包的責任當中，不論今天是因為天然災害（例如颱風天）或是因為連續假期而發了關於停止施工的公文聲明，對於負責跟外包商接洽與溝通的公家機關部門單位（或是負責人），他仍然有需要監督在這段時間確保外包商確實有停止工程的監督之責，只是在法律上並沒有刑罰上的懲處，而是所謂的行政過失。」

我：「對不起，我想打岔確認一個問題。所以這樣的行政過失處分或者是外包商就算是停工也該監督的相關事宜，是有被寫進公務人員的規範明文之中嗎？確定所有公務人員機關在對於接洽承包商的相關SOP中，對於上述的處理方式都有這樣一個共識存在？」

家父：「在相關法律條文上並沒有明文規範，但對於公家單位承接外包商時，都應該要有這樣的處理能力與認知存在。舉例來說，如果是颱風天公家機關發文要求外包商當天停工，結果當天施工的牆倒了壓傷人，你覺得公家單位有沒有責任懲處問題？」

Photo Credit: 中央社

也就是基本Sense的部分，按照家父所言，對公家機關負責與外包商接洽的相關單位或人而言，這是一個只要負責處理這個職位的人都應該要有這樣的能力與認知，我自己則是在思考另一個可能，有沒有可能公家機關負責人與外包商，說好這樣的停工監督之責由外包商這邊的負責人來做確認就好？（也就是以當時溝通所達成的共識而言）

當然，這個假設下我所認為的前提，是並非每個負責外包機關的公家單位或負責人都有所謂這個基本Sense，在這個假設之下，我打個比方，在職場上也不是每個主管都有在這個職位應有的Sense，尤其是還是沒有被寫在明文規範中的，而在交接或是新官上任時，所交代的內容我自己對於都會明確提到。即使發文停工仍要到現場確認這件事，我持保留態度。

家父：「而且公務人員在處理外包相關事務時，一定也有所謂的風險評估相關報告（或是檢核表），尤其是像在鐵路旁邊還沒有圍欄擋住的外包工程更一定有，只是在於說因為全台外包工程之多，採取抽樣的方式可能無法在每個時間點顧及所有的外包工程。」

我自己在這部分滿想知道這起事件的風險評估表上面的詳細內容寫了什麼，也許在媒體問責或是政府機關質詢的時候能夠留意這一部份的詳細內容。

我：「有沒有一種可能，是發聲明稿的部門與負責接洽外包商的部門，彼此對於監工責任沒有達成共識？」

家父：「也有這個可能，所以台鐵內部本身各部門的溝通狀況或是陳年規章也是需要做調整的，但在找到一個可以宣洩的負責人以及賠償金發放完畢之後，除了對於罹難者家庭的報導與追蹤之外，有多少主流媒體是有對口頭或書面呈現的檢討措施與解決方法做後續的追蹤去確認到底有沒有實踐並解決問題的？

以2018年的普悠瑪事件來說，到現在ATP系統的問題有解決了嗎？就算在檢討報告中已用文字表明ATP已全數檢驗完成沒有安全疑慮的問題，但真正實際確認過目前實踐狀況的執行程度，又有多少媒體去追查這些實際上的測試結果？有多少非相關單位之外的民眾知道這些檢討報告文字出來之後，對於實踐的實際情況如何？」

這兩部影片是立法委員黃國昌分別在2018年10月24日質詢台鐵，與2019年9月27日質詢交通部的影片，就質詢的內容而言，可以發現不論是台鐵或是交通部都是處於一個被動做事的態度。

何況，這還只是立委針對書面上文字的報告內容所要求的改善，那在剛剛所說的關於實際作為的部分，就算文字報告有將其內容做了修正已供立委或是媒體確認時查驗，但有寫出來就代表實際作為落實了嗎？有多少這類的追查出現在主流媒體甚或是大眾面前？我想這些是可以再去進一步反思與討論的。

家父：「昨天有關外包單位義祥工業社的背景新聞報導中有提到，負責人還有另一間公司「義程營造有限公司」從2015至2020年間，5年內共承攬政府19個標案、標案總金額將近2億，而公家機關一般外包給工程行的標案當中，依行政院公共工程委員會所訂定之公告金額為100萬。

《政府採購法》第19條第49條：公告金額100萬以上者，需採公開招標。而台鐵的外包工程絕對是屬於公開招標的範圍（也就是100萬以上），義程營造有限公司能夠在公開招標中承攬政府19個標案，這當中有沒有政商勾結的可能性？有沒有媒體去追查這一部份的下落？」

為何有一派論述，認為太魯閣出軌事件與政府有所關聯？

這一部份，我相信也是在事件下有不少的觀點與評論會跟藍綠政黨做連結，對於許多人可能也很難理解到底台鐵發生事故跟政府又有什麼關係（我自己也有這方面的疑惑）。便和家父從事件中聊到與政府有關的相關內容，也提供給讀者們去做思考，從交通部臺灣鐵路管理局的臺鐵簡介-組織介紹可以看到下面這段內容：

88年7月1日起隸屬交通部，臺灣鐵路管理局於局長下置副局長3人、總工程司及主任秘書各1人襄助局長處理局務，並設有運務處、工務處、機務處、電務處、企劃處、材料處、行政處、秘書室、主計室、人事室、政風室、勞工安全衛生室、員工訓練中心等13個編制單位與營運安全處、秘書處、專案工程處、資產開發中心、附業營運中心、特種防護團、法規小組、客服中心及北、中、南、東區訓練中心籌備處等12個任務編組單位及貨運服務總所、餐旅服務總所2個直屬機構；局外設廠、段、中心、所、隊等43個分支機構。

所以簡單來說台鐵這個組織現在是中華民國交通部的部屬機關，也就是歸交通部所管，但台鐵局長到底是怎麼被任命出來的？

林佳龍今日出席南港調車場都市更新案開工動土典禮。被問及台鐵局長的人事安排，林佳龍說，特別是春節前後疏運各方面的壓力很大，在人事安排上，先以穩定為考量，已經請祁文中常務次長兼代台鐵局長，讓未來人事安排有多的時間；因最近鐵道相關單位也需要做一個大幅度的人事安排，有好幾個單位，包括：鐵道局長胡湘麟也在辦理屆退，也在成立鐵研中心，也要聘任很多優秀人才。 2018-10-25 13:31經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

家父：「台鐵這個組織如果沒有經過刺激，它內部的組織運作也會老化，政府或是台鐵高層叫基層做什麼基層就做什麼，在上面的高官基本上也是保持能領多久薪水就領多久，如果出事就下台表示負責，但通常他們也都已經達到可以拿退休金的資格。

所以也就等於提早退休，有的甚至下台負責後，反而到薪資更高的職位升任，你看慶富案那些協助陳慶男父子亂搞的政府高官、銀行董總現在在哪裡高就？」

我查了一下，包含從前任局長張政源退休之後，到現在太魯閣號出事情的代理局長也是交通部次長祁文中，在「危機不斷 台鐵局長懸缺三個月」的報導中有寫到以下的新聞內容：

交通部長林佳龍上任後，安插曾在台中市政府擔任交通局副局長的馮輝昇，到台鐵擔任台鐵局副局長。張政源在任時，台鐵局內部都將馮當成「準局長」看待，認為張退休後，馮應會直升局長。不過據了解，馮儘管有意願，但林佳龍並未放行。

我想就初步的了解而言，台鐵局長的人事任命相關人選，交通部是能夠左右其職位人選跟安排的，那再回到前面一段我和家父有提到的整起事件中，台鐵內部本身各部門的溝通狀況或是陳年規章是有狀況的，那這些溝通跟陳年規章的訂定以及修正，跟台鐵高層的管理職或是交通部有沒有關聯存在？

Photo Credit: 中央社 交通部次長祁文中

在此，讀者也可以去思考看看這個問題，站在與家父對談的立場與觀點，我能夠理解他看到整起事件會與政府作為關聯的一套邏輯跟論述，我自己的立場，在還沒有確切證據的情況之下，我也是保持一個求證的態度去思考。至於這個求證要如何去實踐，我想在媒體追問或是民眾思考的觀點層面，也不妨可以去思考看看，我認為對於公家機關內部的資料審查或是了解是有其困難度存在的，畢竟還牽涉到機密或是所謂法律規範等相關限制。

如果是真的要改善事件的問題本身，防範未來發生的機率盡可能降到最低，除了目前對於事件的責任釐清之外，確實在台鐵的結構層面上，也有必要去做釐清以及調整。這也是最後我想鋪陳這篇文章的結論。

在此希望逝者不再苦痛、在世的每一位家屬都能夠隨著時間慢慢走出這些傷痛，願我們所生長的這塊土地能夠有更多的溫暖之外，也能真正意識到問題的所在並以實踐的方式去解決。

針對此次意外，衛福部提供安心專線「1925」提供24小時免費心理諮詢服務，感到焦慮、難受，都可以撥打這支電話；福利諮詢專線「1957」則可用做生活協助、急難紓困及社會福利諮詢等需求。 不論傷患、家屬、身邊的朋友、第一線救災人員、醫護人員、目擊者，都有可能因為災難後而產生心理上的恐懼，若有需要，皆可使用此項資源。 民間捐款部分，衛福部也成立了捐款專戶，民眾可利用以下捐款專戶進行捐款： 郵政劃撥方式：劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 國外部分：國外民眾捐款帳號為007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 捐款者請指定捐款用途為「0402太魯閣號事故案」，並請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065， 以利寄送收據。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航