COVAX首批AZ疫苗今晨抵台：有效期限估比6/15更短，將加速檢驗封緘

我國從「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗全球取得機制（COVAX）獲得分配的阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）武漢肺炎疫苗，共有102萬劑，首批19.92萬劑已於今（4）日上午由中華航空公司（簡稱華航）班機運抵台灣。

陳時中表示，據原來的溝通，這批疫苗製造時間應比台灣日前自AZ公司直接購得的AZ疫苗更早或差不多，因此疫苗的有效期限應比6月15日更短。除將加速檢驗封緘，也會加速開放接種對象，讓更多人施打。

COVAX首批AZ疫苗今晨抵台，避免變數疫苗上飛機才對外宣布

（中央社）首批來自COVAX的19.92萬劑AZ疫苗，今天清晨運抵桃園國際機場，航警也前往機坪戒護，經海關人員機邊驗放後將送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，疫苗檢驗封緘小組也會啟動整備作業。

華航派遣最新的A350-900客機執飛，載運AZ疫苗，清晨5時21分許抵達桃園機場，經海關、航警等人員在機坪檢視相關書面表單並進行機邊驗放後，最後在航警局護送下離開機場，送往醫藥物流公司的冷鏈倉儲存放等候檢驗封緘。

​​ 華航於新聞稿中表示，本次執行任務的CI074阿姆斯特丹直飛台北航班，於當地時間上午11:05啟程，貨艙全程確保低溫，飛行時間約12個小時，台北時間上午05:29運抵桃園機場，順利完成運送任務。 因應AZ疫苗要求攝氏2到8度的低溫控管，為確保疫苗如期如質的運送，華航協助提供保證艙位，搭配醫藥級專用溫控貨車，將疫苗自藥廠專程直送阿姆斯特丹史基浦機場。 ​​ ​​

因應武漢肺炎，台灣向國際間採購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚表示，台灣透過COVAX獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑疫苗上午運達桃園機場，為避免變數，直到疫苗上飛機才對外宣布，且從荷蘭阿姆斯特丹直接運回台灣。

陳時中：推測有效期限比台灣現有AZ疫苗還要短，將加速檢驗封緘

陳時中指出，這批同樣為韓國廠的疫苗，但因COVAX安排所有疫苗集中到阿姆斯特丹再運出，導致分配時間拖得很長，推測這批疫苗的有效期限，會比台灣現有AZ疫苗還要短，但要等到貨時才能確定。考量疫苗效期，除要加速檢驗封緘，也會加速開放接種對象，讓更多人施打。

《中時新聞網》報導，陳時中昨日於記者會上表示，目前尚不曉得這批AZ疫苗效期多少，不過據原來的溝通，這批疫苗製造時間應比上批11.7萬劑的疫苗更早或差不多，只是分配上延宕了不少時間，效期應比6月15日更短。

指揮中心4月6日開放第1類公費對象接種疫苗，當時計畫觀察10天，再決定是否開放下一批對象，但由於此次效期更短，觀察時間也會縮短。若1、2天內接種速度快，開放對象就先不變，若速度慢，就會早點開放下一批公費對象接種。

圖片來源：中華航空提供



圖片來源：中華航空提供

《聯合新聞網》報導，陳時中昨日於疫情記者會上表示，目前從COVAX採購的疫苗，選購的品牌除了AZ以外，還有輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）、諾瓦瓦克斯（Novavax），台灣都可以選擇，只是還在做分配，這三種品牌，台灣都有選購，希望維持疫苗的多樣性。

此次由華航協助載運，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，我方有與對方反應，希望在不影響出貨的情況下，盡可能安排我國國籍航空載運。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範