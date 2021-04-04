太魯閣號事故下修48死：負責人「撤銷交保」，林佳龍口頭請辭交通部長

台鐵408次太魯閣號於2日發生出軌意外，花蓮地檢署透過罹難者DNA和證件比對，發現部分殘骸屬同一人，因此今（4）日將死亡人數下修為48人。而原本裁定50萬交保返家的義祥工業社負責人李義祥，經檢方不服提出抗告，花蓮高分院法官裁定後，確定李義祥於今日撤銷交保。

對於此次重大交通事故，行政院今天也證實，行政院長蘇貞昌昨已接獲交通部長林佳龍口頭請辭電話，並表示現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，現在不談這個問題。

太魯閣號事故下修為48死，檢方不排除再變動

《中央社》報導，罹難者透過DNA和證件比對，太魯閣號事故原公布死亡人數51人，花蓮地檢署檢察長俞秀端今日表示，經過DNA檢驗後，發現部分殘骸屬同一人，因此死亡人數下修為48人。

《ETtoday》報導，俞秀端今日表示，目前死亡人數下修為48人，受傷人數則為198人。身上有身分證件能確定身份者有48人，其中家屬指認完成的人數為40人，剩餘遺體有待DNA檢驗報告釐清。

俞秀端說，目前已收到法醫研究所的19份、刑事局1份的檢體鑑定報告，由於遺體屍塊分散分裝送驗，罹難人數不排除會再變動。

負責人原裁定50萬交保返家，檢抗告「撤銷交保」

《中央社》報導，工程包商的工程車滑落邊坡涉造成太魯閣號重大傷亡，對於花蓮地檢署聲押義祥工業社負責人李義祥，法院3日裁定新台幣50萬元交保。李男的友人快速完成交保手續，李男走出法院時低頭不發一語。

李義祥搭乘的車子從地院離開後，在花蓮市區一直繞行，並繞過家門口2次，直到第3次，李義祥下車直接翻矮牆進入；李義祥在家門口面對媒體追問時，他沒有說道歉，僅回答「有拉手煞車」。

《聯合新聞網》報導，花蓮地院指出，依照卷內事證，李義祥就本事故發生直接原因，即貨車滑落邊坡撞擊火車，以及就此直接原因可能涉及的過失責任，並無勾串可能；案發現場及其他相關證據已經檢察官進行蒐集，李義祥湮滅證據可能性不高。

Photo Credit: 中央社 台鐵太魯閣號2日在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，涉肇事的義祥工業社負責人李義祥遭聲押，花蓮地方法院3日裁定以新台幣50萬元交保，李義祥（右）離開法院時以包包遮臉，低頭不發一語。在收到交保判決後，檢方不服提出抗告。

至於檢察官指被告與其他人間責任分配及可能存在其他指揮、監督瑕疵過失責任部分，法院審酌與被告利害關係，認為勾串風險並非重大。

《聯合新聞網》報導，然而在收到交保判決後，檢方不服提出抗告，並於今日經花蓮高分院法官裁定後，確定李義祥撤銷交保，發回花蓮地方法院重裁。

林佳龍口頭請辭交通部長，府院同聲：目前不是談的時機

（中央社）台鐵太魯閣號出軌意外傷亡慘重，交通部長林佳龍向總統蔡英文與行政院長蘇貞昌口頭請辭。總統府發言人張惇涵今日表示，林部長已表達他的立場，蔡總統肯定林佳龍負責任態度，但目前還不是談論這個問題的時間點。

行政院發言人羅秉成今天證實，行政院長蘇貞昌昨天已接獲林佳龍口頭請辭電話，院長肯定林部長負責任的態度，但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

台鐵太魯閣號在花蓮縣大清水隧道遭工程車砸中出軌，交通部長林佳龍2日時曾表示，「為我們努力不夠向國人道歉」，他不會、不能在此時一走了之，但理當須承擔一切政治責任。

東正線搶通延後，最快4月20日通車

《中央社》報導，台鐵今天上午針對408次太魯閣號事故再召開記者會，交通部次長王國材表示，原本預計受損的東正線軌道及電力，在8日可完成修復，不過因這次事故，整個列車與隧道撞擊，現在擔心隧道結構物有受損，由台灣世曦顧問公司與土木技師公會檢測，並在20日提出評估報告。

《聯合新聞網》報導，由於目前東正線癱瘓，僅剩西正線單線雙向運輸，交通部長林佳龍指示民航局加派航班疏運台北至花蓮，以及台北至台東旅客，立榮航空將於4月3至5日增加航班或放大機型，旅客可利用立榮航空全球資訊網，立榮航空APP查詢最新航班資訊及訂位、開票。

​​ 針對此次意外，衛福部提供安心專線「1925」提供24小時免費心理諮詢服務，感到焦慮、難受，都可以撥打這支電話；福利諮詢專線「1957」則可用做生活協助、急難紓困及社會福利諮詢等需求。不論傷患、家屬、身邊的朋友、第一線救災人員、醫護人員、目擊者，都有可能因為災難後而產生心理上的恐懼，若有需要，皆可使用此項資源。民間捐款部分，衛福部也成立了捐款專戶，民眾可利用以下捐款專戶進行捐款： 郵政劃撥方式：劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 國外部分：國外民眾捐款帳號為007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 捐款者請指定捐款用途為「0402太魯閣號事故案」，並請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065， 以利寄送收據。 ​​ ​​

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範