兒保制度推手、釋憲推翻「父權優先」條款：前法務部長羅瑩雪3日辭世享壽69歲

前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪於2015年發現罹患乳癌,經治療後近期復發,於昨(3)日晚間辭世,享壽69歲。她曾參與推動《兒童福利法》與《兒童及少年福利法》修法工作,並曾聲請司法院大法官解釋,推翻《民法》第1089條的「父權優先條款」。

2016年時羅瑩雪以法務部長的身分接受立委質詢,脫口說出「然後他就死掉了」,因此曾被網友封為「最狂法務部長」。

因乳癌復發,前法務部長羅瑩雪3日辭世

前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨日晚間辭世,享壽69歲。《三立新聞網》報導,兒福聯盟執行長白麗芳也在4日中午證實這項消息。

羅瑩雪於台大法律系畢業後取得律師資格,到美國就讀紐約州立大學奧爾巴尼分校(University at Albany, State University of New York),1976年取得刑事司法學碩士回到台灣,2013年接任法務部長,於2016年5月20日卸任。

《聯合新聞網》報導,羅瑩雪長期擔任台灣的謙立法律事務所主持律師。曾參與推動1993年《兒童福利法》與2003年《兒童及少年福利法》修法工作,並曾聲請司法院大法官解釋,推翻《民法》第1089條的「父權優先條款」。

1993年《兒童福利法》修法 ​​ 根據台灣新社會智庫,台灣早在1973年就已經立法通過《兒童福利法》,而同年的7月,內政部亦頒布《兒童福利法施行細則》,這代表著兒童福利正式入法保障,此也象徵著兒童權益受到應有的關注與重視。 然受限於當時社會氛圍對於兒童管教等議題仍偏於權威,故這些施行細則中,仍未對兒童虐待與忽略等議題有完整具體的規範討論。直至1993年,隨著《兒童福利法》修法通過,才將許多關於兒童虐待與疏忽等保護規範條文納入,如將通報流程、安置保護、監護移轉與相關機關職責等部分規範清楚。 2003年《兒童及少年福利法》修法 根據葉肅科所撰〈台灣兒童及少年福利與權益保障法:回顧與展望〉,我國於1973年通過《兒童福利法》,1989年通過《少年福利法》。然而,兒少的保護、福利措施與相關需求均有其一致性與延續性。因此一直以來,學界或立法機關基於政府與民間團體對兒少保護和落實兒少福利照顧之考量,即有將二法加以整合或合併之議。 後為因應兒童及少年持續出現的新議題、避免兒少保障資源的重疊與整合行政體制,並且符合聯合國兒童權利公約的國際潮流,而將18歲以下規範在同一法制中。經過兒童福利團體、大眾媒體與立法委員有計畫的鼓吹與努力,乃於2003年5月2日完成三讀立法,並在同年5月30日生效施行《兒童及少年福利法》。 「父權優先條款」 根據台灣女人網站介紹,所謂「父權優先條款」,是指過去《民法》第1089條的規定是「對於未成年子女之權利、義務,除法律另有規定外,由父母共同行使或負擔之;父母對於權利之行使意思不一致時,由父行使之;父母之一方不能行使權利時,由他方行使之;父母不能共同負擔義務時,由有能力者負擔之。」 該法最後司法院大法官在1994年9月做成釋字第365號解釋,宣告「父權優先」條款違反憲法第七條的男女平等,要求立法機關必須要在2年內修改法律。這是我國大法官第一次在憲法解釋中,引用憲法第七條的平等條款,宣告性別不平等的法律違憲。 ​​ ​​

她曾以律師身份參與許多知名案件,包含2006年時任台北市長馬英九特別費案,她擔任市長秘書余文的辯護律師;並在陳幸妤控告名嘴案擔任胡忠信的辯護律師。

《中央社》報導,羅瑩雪於法務部長任內曾3度執行死刑,槍決包括鄭捷等12名死囚。

脫口「然後他就死掉了」引風波,網友封「最狂法務部長」

《聯合新聞網》報導,羅瑩雪曾在馬英九政府時期擔任政務委員、法務部長,進入公職前,也是知名公益律師。部長任內也曾發表捍衛部屬和法務部的發言,曾被網友形容是最狂法務部長。

《TVBS新聞網》、《中時新聞網》報導,2016年時任法務部長的羅瑩雪,於立法院接受當時時代力量立法委員黃國昌的質詢。黃國昌問道有台灣人在巴拿馬因為被中國發布紅色通緝,最後送往古巴,問羅瑩雪當時有否接到通報。

羅瑩雪回答「有」之後,黃國昌再提問法務部給的指示是什麼,羅瑩雪表示已有趕快討論瞭解狀況。但在黃國昌追問一句「然後呢?」之後,羅瑩雪脫口說出「然後他就死掉了。」讓黃國昌當場大怒,認為其用詞不當。後續也有網友在社群媒體開設活動專頁,以「然後他就死掉了」進行造句大賽。

2015年發現罹患乳癌,仍低調持續公務

《今周刊》報導,在2015年12月中,羅瑩雪接受採訪時,證實自己在5月初因胸部硬塊就醫檢查,結果被醫院判斷為第二期乳癌,隨即接受手術切除並進行化療

《聯合新聞網》、《三立新聞網》報導,羅瑩雪在法務部長任內發現罹患乳癌後,仍低調持續公務,甚至還接受當時盛行的淋冰桶挑戰。

當時羅瑩雪曾於受訪時表示:「我覺得所有人不管有病沒病,或者身上有遭遇到什麼困難,都應該用最樂觀最正面的態度去看這件事。」、「這有什麼好委屈的!所有人都會生病,我也生一個病,而且是年紀比較大才生病,我覺得我還滿幸運的。」

然而原本乳癌治療得宜受控制,前陣子又復發,如今傳出辭世消息,讓不少舊屬都說心痛、難過。

