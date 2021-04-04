【專訪】李卓人：香港仍有強大公民社會，我們要堅持

文：William Yang

前民主派議員與香港支聯會主席李卓人在818案宣判前接受《德國之聲》專訪（編按：法庭最終於4月1日宣判李卓人等9人組織或參與未經批准集結罪成，押後到4月16日判刑），對於香港目前的局勢他並不灰心，要公民社會繼續團結。

《德國之聲》：你能和我們分享一下你如何看待週四（4月1日）的審判，這可能決定你是否要被監禁？

李卓人：我們非常榮幸能和民眾一起參加遊行，我想提醒民眾，這是一次大遊行、大集會，170萬人響應號召，在維多利亞公園和平集會。

我們所做的其實只是助人散場，但助人散場現在已經被控為非法遊行。無論星期四的結果如何，即使我們被判刑或入獄，我們也很光榮，我們是因為與香港人一起表達我們對民主自由的意見和意願才被判入獄。

我們會繼續抗爭，因為政府還未回應2019年8月18日的五項要求，我們會繼續抗爭。不管週四的判決是什麼結果，我們都會繼續堅守。說到這裡，我還需要說的是，即使我們週四能有一個無罪的判決，我還有三個審判，其他被告也還有更多的審判。

我在4月7日有一個審判，5月17日還有一個審判，第四個審判還在等待審判日期。即使週四我能無罪釋放，我想以後我也不能無罪獲釋。不管是什麼結果，我們都覺得自己很榮幸，能夠和人民在一起，為了香港的自由和民主而坐牢。我們向所有參與2019年抗議運動的人致敬。

Photo Credit: AP / 達志影像 4月1日，李卓人在裁決前抗議政治檢控。

《德國之聲》：你如何形容最近北京和香港政府對香港的一波波打壓和通過的新規？

李卓人：現在是中國政府對香港人的清算，這是對我們在2019年所做的一切事情的政治報復。我認為他們採取的是三管齊下的策略，就是用政治檢控來壓制激進分子，用國家安全法來製造人們發聲的寒蟬效應，第三，他們對香港進行的選舉變革，讓立法會議員的直選名額從50%降到22%，這是一個非常大的倒退。

所有的策略都擺在那裡，我想身為一個多年來有高知名度的活動人士，我想要告訴香港人，也許坐牢是抗爭的一部分，他們可以讓我們坐牢，但他們不能禁錮我們的精神。我想這適用於所有香港人，爭取民主自由的精神仍然會繼續下去。

我想，即使在困難的情況下，我們仍要對香港的未來保持積極和樂觀，這是非常重要的。我們要做到這一點，就要圍繞公民社會組織起來，加強公民社會的力量，這樣我們才能在未來進行反擊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 香港47名民主派人士因參與初選而被控違反《港區國安法》，多數人不獲保釋，未審先囚。

《德國之聲》：有人認為，香港正變得越來越像中國。你如何看待這種說法？

李卓人：我們離中國的制度非常接近，但還沒有。我覺得強調「還沒有」是非常重要的。我們一定要守住我們所擁有的非常狹窄的空間，不能放棄。雖然香港人的生活越來越困難，法律制度和政治制度似乎更像中國的制度，但我認為我們仍然有一個很強大的公民社會，我認為我們要堅持。

我不知道這會不會像中國般被完全摧毀，但我們希望不會是這樣。我們仍然會堅持我們所擁有的東西，並準備下一次機會來奪回我們想要的東西，那就是民主、自由和香港。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 李卓人認為香港制度愈來愈似中國。

《德國之聲》：在過去的幾十年裡，你一直站在香港民主運動的最前沿。在你的政治生涯中，有哪些值得紀念的時刻？

李卓人：我在40多年的運動中，一直在努力動員大家發聲，我覺得有一點非常重要，就是組織。我覺得我們需要建立組織和機制，與盟友一起變成一個可以推動民主的運動。

公民社會很重要，在香港還是基礎。有了這個基礎，我們便可以像我以往一樣，進行選舉。現在，我們可能要回到公民社會。組織的部分是很重要的。

第二部分是，有了這些組織，我們能夠在香港發生的非常重要的事件中，包括中國的八九民運，動員大量的人參加。我們有100萬人次的遊行支持。當政府在2002年要引入國家安全法時，我們能夠組織起來，並在2003年使其失敗。

雨傘運動、抗議運動，都很清楚地顯示出香港人對自由、民主的強烈意願。我想這是第二個啟示，就是在精神還在的情況下，我們只需要點燃火花，就可以在香港引發一場強烈的抗議運動。

Photo Credit: Newscom / 達志影像 2019年10月1日中國國慶，李卓人出席反送中示威遊行。

《德國之聲》：面對香港日益惡化的狀況，你覺得對國際社會有什麼啟示？

李卓人：我想告訴國際社會，他們要為價值而戰，為你所相信的東西而戰。很多時候，人們會被經濟利益的動機所影響。現在這個世界上越來越重要的是，有共同價值觀的人，自由、民主的人應該站在一起，不要為了經濟回報而妥協。

第二，我想對於香港人說，我們會繼續奮鬥，繼續保持精神，繼續點燃蠟燭，即使在很黑暗的隧道裡，也要指明前進的方向。我們希望世界能夠看到我們的光，和我們站在一起。

《德國之聲》：你有什麼話想對香港年輕一代說嗎？

李卓人：我想對於香港的年輕一代，我會說，我真的為他們感到驕傲，因為他們在抗爭運動中都表現出了抗爭的精神。我對年輕一代為香港付出的犧牲感到很難過。

我想我們也學到了，要學會付出代價。謝謝年輕一代的勇氣和不屈不撓的精神。我想，在未來的日子裡，我們應該更注重團結。有時候，策略上可能會有不同，但我覺得有一點是很清楚的，就是香港人是同命相連，大家都是在奮鬥。香港要保持民主自由，要擺脫專制統治。我想這是共同的目標，我想未來我們應該圍繞這個目標站在一起。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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