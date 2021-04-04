王薇君與「76行者遺體修復團隊」：在太魯閣號出軌現場，維護死者最後一絲尊嚴

文：謝孟穎

災難發生總會有各種人出現，我只想講我尊敬的、一個現在就在花蓮的人—王薇君。她與夥伴們「76行者遺體修復團隊」在太魯閣號出軌事故不遠處替家屬免費修復遺體，再遠、再辛苦她都會去，因為她明白有多痛。

王薇君，人稱「姑姑」，我也是這樣叫她的。她本來是一個家庭主婦，因為姪子王昊被虐死走上兒童權益、犯罪被害人保障、司法改革之路。此外，她帶領修復遺體團隊穿梭各種死亡現場，兒虐致死案、殺人案件、台南維冠大樓倒塌、台中大雅消防員殉職她都在，不收一毛錢。

她很清楚那些死亡現場對家屬來說都太過殘酷了，她與團隊總是盡心盡力把死者修復回生前的模樣，就像活著的時候一樣，孩子很可愛、兒子帥帥的、女兒一直都那麼漂亮，好像不曾離開過。

我曾經跟過一場姑姑協助的遺體修復做採訪，死者是一個被一棍棍毆打，重傷致死的4歲小女孩，那傷勢實在嚴重到讓人難以呼吸。孩子被打到全身一處處紫灰色、小腿被打到刺出斷骨、佈滿菸燙過的疤痕，難以想像孩子生前有多痛、有多害怕。

在8小時過後，孩子恢復原本的模樣了──團隊為她修復那些殘忍的傷痕、化好妝、穿上她最喜歡的粉紅色衣服又塗上指甲油。姑姑低頭看著孩子，「妳好可愛喔，妳很可愛……」接著團隊就送那孩子去殯儀館，陪孩子走最後一程。

那孩子最後的面容，就像姑姑手機裡存的、孩子家人傳來的照片一樣，是個活潑可愛的小女孩，睫毛長長，好漂亮。我知道身為記者不能哭，遺體修復過程我也沒哭，但看到那孩子最後安詳睡著離開的模樣，我有那麼一瞬間眼淚差點湧出來。

各種死亡與災難當下，媒體總會回應大眾最想看的、最殘酷的一面。一下屍塊、一下踏過屍體逃出來、一下怎樣，又有誰想過死者家屬看著「屍塊」、「屍速列車」這些屁話的心情是怎樣？

一樣有過失去家人的傷痛，王薇君是明白那些痛的人之一，她想做的事情就是維護死者最後一絲尊嚴，讓傷痛的人能夠得到安慰——那些人才不是什麼「屍塊」、才不是搭什麼「屍速列車」，他們有他們深愛的人，也被很多人愛著，他們明明跟你我一樣呼吸過愛過用力生活過。王薇君與她的夥伴們，要回復這些人生前最燦爛的樣貌。

這次台鐵事故姑姑當天就衝到花蓮，最讓人想掉淚的，是姑姑這次修復太魯閣號事故遺體受訪時說的一段話：

「死者出現不解的表情、疑惑到底發生什麼事情，遺體的情緒很明顯，事故發生當下可能在睡覺、追劇、聊天、聽音樂，甚至不知道發生什麼事情就走了……」

這段話看起來好像沒什麼，但明白嗎？列車出軌那樣巨大的撞擊，看到死者最後的模樣，是誰都會想著死者生前到底有多痛。一定很痛、身體被撕裂真的好痛好痛，對家屬來說更是無法承受之痛，他們可能一輩子都要想著深愛之人在死前到底面臨了什麼。但姑姑這段話給了人最後的安慰，有那麼一點空間可以讓我們去想，離開的人可能是一瞬間就走了、不痛了。

事故當下，姑姑王薇君與她的夥伴們不是檢討任何人，而是第一時間趕到現場，去做一切她能做的，包括安慰家屬心情。還活著的人、已經離開的人，她都扛下了。

這些年王薇君不只一次被找過要參政，她都拒絕了。她只想當王薇君，她也希望這社會能有更多人跟她做同樣的努力。

或許我們一輩子都無法做到王薇君那樣的程度，但還是希望災難來臨時大家能留有最後的溫柔，想想死者家屬的心情、想想傷痛的人後續要面臨的漫漫長路吧。有些人一發生事情就急著檢討體制檢討政府，怪東怪西好像看著政論節目開罵的老人，但也有人安靜下來、努力去接住面臨巨大傷痛的人。

遺族要面臨的各種狀況才正要開始，我只希望，這社會有更多像姑姑那樣的人啊。人總說「為善不欲人知」，但我想各種努力的人都值得被記下，這樣總有一天，社會會因為這些人的身影而學會溫柔。

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