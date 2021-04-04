台中和苗栗4月6日起分區供水：中部迎半世紀以來最嚴峻旱象，水庫擴大清淤工程

台灣旱象未解，包括台中與苗栗等地區4月6日起將分區供水，這也是中部地區近50年來首次因乾旱而分區供水。水利署也趁水庫低水位期間加強清淤，以擴充蓄水率。

而台中市飯店、餐飲、手搖飲店也啟動節水模式，校園收集回收水再利用，民眾在停水前提前完成需要用水的家務。另有建商開放地下水供科技大廠、民眾取水，全民省水對抗半世紀來嚴峻旱象。

台中、苗栗4月6日起分區「供5停2」，水庫擴大清淤工程

（中央社）中部水情嚴峻，台中與苗栗地區4月6日起將分區供水，這也是近50年來首次因乾旱問題分區供水。水利署也趁水庫低水位期間加強清淤，以擴充蓄水率。

旱象難解，苗栗、台中（含北彰化）水情亮紅燈，4月6日起分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

中部此次因乾旱而分區供水，為近50年來首次，自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，2015年中部也曾因乾旱問題減量供水，但未達此次的分區供水程度。

林義雄指出，中部有2次因管線問題分區供水，一次是921地震時，自來水管線與石岡壩損壞而分區供水，在修復完成後便恢復供水。另一次為2004年，鯉魚潭水庫進水閘門損壞，而因此停水4天。

林義雄提醒，在分區供水期間，供水時希望民眾共體時艱，務必節約用水，停止供水期間，民眾若有安裝加壓抽水馬達，應記得關閉電源，避免因長時間空轉而損壞。

另外，台灣水庫因受地形、地質等影響，容易出現淤積，水利署也趁勢利用水庫低水位期間加強清淤。其中中部主要供水的德基水庫、鯉魚潭水庫也都加強清淤工程，鯉魚潭水庫更是完工29年至今首次清淤。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲說明，鯉魚潭水庫屬離槽水庫，可控制於低濁度期間取水，淤積率約6.55％尚低。去（2020）年因無颱風且自6月迄今，集水區降雨量僅約歷年同期3成，也是首次出現豐水期未滿庫情形。

潘禎哲指出，去年底適逢水庫水位較歷年同期低約10幾公尺的機會，已在2020年11月起進行首次清淤作業。截至今年3月為止，累計清淤量已達3.2萬立方公尺，中水局將把握時機加速辦理水庫清淤，以擴充蓄水率。

此外，國防部3月30日起，也配合水利署需求，共507名官兵、209部機具，分別前往石門、明德、鯉魚潭、曾文、阿公店水庫協助清淤，經費由行政院抗旱2.0計畫支應。

Photo Credit: 中央社 中部水情嚴峻，水利署也趁水庫低水位期間加強清淤，以擴充蓄水率，國防部也配合水利署需求，派遣官兵與機具，前往苗栗縣明德水庫協助清淤。

半世紀來最嚴峻旱象，台中市啟動節水大作戰

（中央社）台中地區水情亮紅燈，台中市飯店、餐飲、手搖飲店啟動節水模式，校園收集回收水再利用，民眾在停水前提前完成需要用水的家務，有建商開放地下水供科技大廠、民眾取水，全民省水對抗半世紀來嚴峻旱象。

大台中地區用水主要來自鯉魚潭水庫、德基水庫以及石岡壩，因久旱不雨造成水庫水位持續下降，台中與苗栗地區水情亮起紅燈，4月6日起將分區供水。台中市政府超前部署去年10月召開多次抗旱會議，更舉辦旱災整備演練，並協調工業用水大戶配合減量用水，開放6處水資源回收中心，供民眾取水。

因應限水政策，台中市政府4月底將10台Qwater淨水設備設置完成，預計設置在管末或地高的建築工地，在文心南路、文心南五路交叉口設置第一台提供取水。

限水在即校園做好準備，教育局主秘王淑懿指出，各校已超前部署準備儲水用具。學校廚房供應午餐時減少湯品，並在餐桶上鋪上食用級的濾紙，減少洗滌時用水量，洗米、洗菜水留作澆灌拖地用。委外民營的廚房則請廠商將食材洗滌處理後，再帶至校內烹煮，減少用水。水情亮紅燈，運動局長李昱叡宣布，台中市20座公立泳池暫停開放。

飯店餐飲業者也推出限水因應措施，永豐棧酒店公關沈怡吟表示，餐廳的碗盤少量使用手洗，大量的則集中使用洗碗機，一天僅使用1次，並暫停房客的洗衣需求；每週二、三不開放三溫暖、泳池，使用者須自備毛巾。因應防疫政策，餐飲的清洗、消毒作業維持正常，雖飯店內備有水塔，但目前水位不高，呼籲房客節約用水。

麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店，頂樓皆設置雨水回收系統，客房內的馬桶、給水器、蓮蓬頭使用有省水標章的產品。泳池設備及水景噴泉池，設有過濾回收系統，為節水盡一份心力。

需要用水的還有手搖飲料店、茶飲店。春水堂在停水時推出節水菜單，僅提供部分餐點跟飲品，內用顧客改使用免洗餐具。一芳水果茶、霜江茶行各門市做好儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

再生水資源開發在限水時特別重要，中部建商開放地下水讓科技大廠取用。勤美集團旗下璞真建設的「勤美之森」建案工地，1天約可產生2萬噸地下水，廠商在草悟道、綠園道設置3處取水點，共有16個大水桶提供民眾取水，作為日常澆灌及灑掃之用。

Photo Credit: 中央社 苗栗、台中亮起水情紅燈，自4月6日起「供5停2」分區供水，中部多家建商也將工地開挖地下室所產生的地下水，提供科技大廠、民眾取用。（勤美集團提供）

大肚山因地形、地質，蘊含豐富地下水，在山麓處形成自然湧泉。台中市議員王立任指出，台中市政府2017年調查，大肚山共有105處的湧泉，其中10處發現，最大湧泉每天最大出水量可達52萬噸，成為非常好的備援水。在地民眾利用湧泉作為洗滌、飲水之用，鹿寮地區有許多人以湧泉水泡茶，南勢溪居民以湧泉洗衣服。

限水措施6日展開，面對供5停2，民眾搶買水桶做好儲水準備。南區的陳小姐指出，因家中頂樓裝有水塔，停水2天不會造成影響，但日常生活也落實節水；家住大樓的胡先生則說，大樓也裝有水塔，但會在停水前一天，把需要用水的家務完成，做好儲水準備。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範