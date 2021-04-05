讀字公民書展「破浪」登場，獨立出版人：數位閱讀的流行，讓實體書展更具重要性

出版業一年一度的盛事「台北國際書展」的實體活動，已連續兩年因爲「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情不得不停辦。

然而有些出版社並沒有因此沉寂下來，「獨立出版聯盟」、「台灣獨立書店文化協會」，以及眾NGO團體在4月1日到6日重新集結，於松山文創園區5號倉庫舉辦「讀字公民書展」（以下簡稱公民書展），是疫情期間全台最大的書展活動。

公民書展此次有超過40間獨立出版單位參展、規劃了超過50檔的講座與活動，活動現場並以消波塊書櫃為主題造型，表達勇於「破浪」的冒險精神。

《關鍵評論網》在活動現場採訪了獨立出版聯盟的秘書長陳夏民與理事長劉霽，兩人分別也是逗點文創結社以及一人出版社的負責人，與我們分享他們對國際書展重要性的觀察，以及又是如何催生了這次的公民書展。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 公民書展活動現場的擺設與佈置。

公民書展：一次「有趣的實驗」，值得後疫情時代的出版業探索

談及已經連兩年因疫情而取消的台北國際書展，陳夏民表示其重要性不在話下，「對出版社來說，的確需要這樣大型的活動帶來的人流與資訊傳播。國際書展也具備了交流、銷售，甚至是研習課程等多樣的價值。」

陳夏民表示，因此在疫情期間沒了國際書展所導致的銷售缺口，的確是難以彌補的，也是一個很大的損失。

陳夏民提及，即使今年許多原先安排在國際書展的活動轉為安排在各大城市的角落，但活動的效益相對書展來說就分散許多，更不用說轉為線上直播。

陳夏民也表示，許多出版社為了在書展期間銷售新書，因此印書量會很多。然而，若沒有了書展，這些新書突然湧到市面上，店家除了難以快速消耗之外，也很難好好介紹這些作品。

今年公民書展的合作形式，陳夏民表示是一次「有趣的實驗」，考驗著活動能否將讀者帶進來，以及讀者對這樣的展出形式有什麼感想。陳夏民表示，在疫情流行期間，公民書展如此規模的展出，或許值得出版業投入心思研究。

相比國際書展以及公民書展，陳夏民表示，國際書展的參與相對來說簡單一些，「出版社只要照顧好自己租下的攤位即可。」但今（2021）年的形式使得他們得負責所有外圍的事情，包含進場以及防疫管控，以及實名登記等行政流程，「一個大型展覽該做的事情我們都得做，雖然規模無法與國際書展相提並論，但這些事情得自己處理時，工作量就變得繁重許多。」

雖然書籍銷售的成績無法與國際書展比擬，陳夏民表示到目前為止收到的讀者回饋都是正面的，讀者也表示逛起來比國際書展舒服許多。

陳夏民提及，公民書展的設計其實過往在國際書展裡也都有類似的主題佈置，讀者也都滿喜歡的。但因為在國際書展租的場地較小，逛起來的感受就不會像這次來得舒服。

Photo Credit: 呂長霖攝影、提供 公民書展現場的講座分享，照片為詩人翁文嫻分享其新作《間距詩學》。

對線上閱讀樂觀其成，實體書展重要性反而更為凸顯

疫情流行期間，縱使台灣受到疫情影響的程度不大，電子或是線上閱讀的趨勢仍因此增加。獨立出版人又是怎麼看待這樣的趨勢，以及實體書展的重要性何在？

獨立出版聯盟理事長劉霽分享，不管是電子書或是紙本書，他們都樂觀其成，因為對他們來說這都是閱讀。劉霽表示，只要內容可以散播出去、能夠賺錢，載體的形式都可以接受。陳夏民則補充，獨立出版社嘗試電子書的比例其實也很高。這一次書展也邀請Readmoo電子書參加，希望讓讀者有更多元的閱讀體驗。

劉霽表示，對獨立出版社而言，書展的重要性在電子或線上閱讀流行時更為凸顯。他認為對獨立出版社而言，很需要能夠與讀者有面對面交流、互動的機會，對獨立出版社比較有幫助，同時也是一種鼓勵。

陳夏民提及，獨立出版社很在意實體的交流，不論是讀者對書籍的意見，或者是幫助出版社了解讀者的輪廓，都會有幫助。陳夏民也分享，出版社也可以藉此了解讀者樣貌，進而打造親近讀者需求的文案包裝。

此次公民書展特別邀請的參展單位有兩間特別引人注目，就是「好初早餐」與「詹記麻辣火鍋」。詢問陳夏民這兩間業者參展的原因，他表示一方面書展現場出版夥伴們的飲食需求的確是考量之一，二來是他們也在思考如何讓自己喜歡的品牌加入。陳夏民表示，這兩家原先就是知名的店家，如今出現在書展現場，也會引起讀者的好奇與討論。

另一個較為私心的原因，陳夏民表示這兩家業者的創意以及和不同品牌合作的能力也強，透過參展的方式讓他們和出版業有些交流、互動，說不定未來會有一些意外的火花產生。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 位於公民書展活動現場的「好初早餐」攤位。

核稿編輯：羅元祺