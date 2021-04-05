佛州含磷氮廢水外洩恐引發環境災難，州政府宣布緊急狀態強撒300戶居民

（中央社）美國佛羅里達州中部的緊急救援人員昨（4）日採取行動，預防1座漏水的廢水貯水池造成環境災難，這座水池可能會外溢數以百萬計加侖汙染水到鄰近住宅並流入坦帕灣（Tampa Bay）。

佛州馬納提郡（Manatee County）1處廢棄磷礦場和化學肥料廠附近超過300戶都接到強制疏散命令，州長迪尚特（Ron DeSantis）昨天宣布進入緊急狀態，動支資金以因應危機。

迪尚特今天搭乘直升機巡視後，在記者會上表示：「我們現在要做的是試圖預防發生真正的災難性洪災，有必要的話就採取因應行動。」

他說，緊急救援人員在佛州國民兵協助下，每天約從這座廢水池抽取3300萬加侖的水，池內的塑膠層漏水愈來愈嚴重。

這些廢水從哪來的？外洩可能會有什麼後果？

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）提到，廢水源自過去的松樹尖（Piney Point）磷酸鹽加工廠，總量約有8億加侖。

迪尚特表示：「現場工程師認為，為了預防災難性的糟糕狀況，有必要在控制下洩出一些水。」他還說，廢水「達到海水的水質標準」，例外的只有磷和氮的量。

海藻易於在富含磷及氮的環境中生長，環保團體擔心，洩出數以百萬計加侖的優養水進入海洋，可能引發致命的「赤潮」（red tide），或稱「藻華」（algal bloom），也就是浮游植物密度迅速激增的現象，這會導致魚群和其他水中生物窒息，也不利於觀光業。

現在正在做哪些防災措施？

馬納提郡代理行政官員霍普斯（Scott Hopes）說，作為預防措施，當地監獄的工作人員和受刑人已遷移到2樓。

《法新社》報導，霍普斯今晚顯得比先前略為樂觀，他說，狀況到了6日應該會「好得多」，只是還不算脫險。

此外，若這座廢水池潰決，可能淹到附近化肥廠遺留的磷石膏堆。一般認為，磷石膏具放射性，因為其中含有氡等同位素，另外還有砷、鉛和汞等有毒重金屬。

非營利組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）呼籲美國環境保護署介入處理。這座廢水池的問題已非一日之寒，佛州農業廳長佛里德（Nicole Fried）在寫給迪尚特的信中表示，當前的緊急狀況只是最新一筆帳。

她說，超過50年來，佛州中部礦業已造成許多健康和環境災難和事故，廢水池的塑膠層先前也出過問題。

霍普斯表示，政府正試著永久清空現場的廢水池。

《大紀元》報導，目前當地的工人們正在每分鐘抽出數千加侖的水，以降低池塘儲水量，而將整個池塘的水抽乾需要10到12天。其他人正在努力繪製一條路徑，以對水如何從池塘流向坦帕灣進行控制。

據悉，廢水池由3座分隔開來的池塘所組成，其中有1個容納的可以說是鹽水。官員說，週五這個池子裡還有鴨和史努克（Snook）魚，但另外2個的水含有礦產副產物磷石膏（phosphogypsum），磷石膏包含微量的天然放射性元素鐳和鈾。池塘所有者是HRK Holdings。Piney Point磷礦廠於2001年關閉，現在仍由HRK Holdings擁有和維護。

《紐約時報》報導，根據美國環保部的說法， 佛羅里達州是世界上最大的磷酸鹽生產地區， 約佔全國磷酸鹽開採活動的80％。 美國每年開采和消耗約2300萬噸的磷酸鹽，這些磷酸鹽主要用於肥料生產。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺