印尼、東帝汶豪雨引發土石流至少70死，熱帶氣旋釀40年來最慘災情

印尼和東帝汶因熱帶氣旋帶來的連日大雨，從印尼佛羅雷斯島（Flores island）到鄰國的東帝汶的諸多島嶼都發生山洪爆發和山崩災情，已超過70人喪命，還有數十人失蹤。許多房屋被沖毀，數以千計人無家可歸，逃離家園。

洪災及後來發生的山崩導致水壩外溢，淹沒數以千計民宅，連救難人員也難以前往救援受困的倖存者。

至少有70人死亡，失蹤人數未明

《中央社》報導，印尼災害管理局（Indonesia disaster management agency）發言人賈提（Raditya Djati）表示「已有55人死亡，但這個數字還在變化，最後會更動，約有42人仍下落不明。」至於東帝汶，官員說，至少21人罹難。死者多數是在淹水中的東帝汶首都狄力（Dili）。

《CNN》報導， 東帝汶副總理何塞·雷斯（José Reis）在一份聲明中指出，大雨和洪水氾濫淹沒了人們的房屋，還奪走了幾名受害者的生命。有些道路倒塌了，樹木倒下了，難以進入某些地區。他並說，這一事件是東帝汶40年來最嚴重的一次。由於大雨和強風襲擊了 狄力首都 ，電力供應被切斷，總統府被洪水淹沒。

《中央社》報導，印尼國家災害應變總署統計，佛羅雷斯島的東佛羅雷斯縣（East Flores）至今天清晨有44人死亡，24人仍失蹤。東佛羅雷斯縣受災地區有17戶民宅被沖走，60戶民宅受土石流沖擊，5座橋樑被沖毀，實際受災人數仍在統計中。

另外，雷姆巴塔島（Lembata Island）的雷姆巴塔島縣，目前有11人因洪水喪生，16人仍失蹤；帝汶島（Timor Island）的古邦市（Kupang）有超過2000人因土石流、漲潮淹水成為災民；松巴島（Sumba Islands）的東松巴縣（East Sumba）也發生河川氾濫等災情。

淤泥和房屋殘垣阻礙救災

《中央社》報導，賈提接受《MetroTV》訪問時表示，淤泥和極端天氣已成嚴峻挑戰，成堆的殘垣斷瓦也妨礙了搜救團隊。《法新社》報導，印尼東佛羅雷斯區（East Flores）的房屋、橋樑、道路均覆蓋淤泥，救難人員囿於雨勢和大浪，難以抵達偏遠的重災區。

東佛羅雷斯救災局局長哈達（Alfons Hada Bethan）說：「我們懷疑很多人被埋在土裡，但還不清楚有多少人失蹤。」印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天對罹難者表示哀悼，提醒民眾提高警覺，注意氣象警報，也指示相關單位全力救災。

兩個熱帶氣旋造成印尼東努沙登加拉省連日暴雨，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，豪雨將持續至9日。

《BBC》報導， 雨季期間，整個印尼群島土石流和山洪暴發並不罕見。 今年1月，山洪襲擊了爪哇省的Sumedang鎮，造成40人死亡； 去年9月，婆羅洲的土石流山崩導致至少11人喪生，而幾個月前，蘇拉威西省也有數十人因此喪生。 該國的災難機構估計，該國近一半的人口（約1億2500萬人）生活在該國面臨土石流風險的區域。

《紐約時報》報導， 印尼猖獗的森林砍伐，增加了發生此類災害的風險，使土壤質地變得鬆散，而且在暴雨來臨時，增加了泥土匯聚成致命「泥漿流」的風險。

除了雨季之外，印尼還有成千上萬的人居住的島嶼，位於在地震活躍的「火圈」上，印尼西別容易遭受自然災害的襲擊，包括火山噴發，地震，海嘯，山洪爆發，土石流和颱風。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺