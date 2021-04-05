《字裡人間》：塵世茫茫大海，一葉屬於理想的扁舟

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

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時代流行語言偽術，又有誰願意看辭典，查明字詞的原初意義？偏偏一部講辭典的電影，在2013年上映時，全港幾乎場場爆滿，打動活在虛構世代的你我。戲中人專心致志做好一件事，在五光十色眼花撩亂的世界，令人羡慕。

日本文學家三浦紫苑，原著《舟を編む》，2013年改編成電影上映，港譯《字裡人間》。譯名遠勝中台，道出戲中精髓，不失典雅。

《字裡人間》講的，是聽起來都老套的事。出版社決定編纂新辭典，調請新人幫忙，主角馬締光也，不擅言詞，卻沉迷文字。戲中長達十五年的編修，恰恰連繫了他的成長。

由現代明亮的辦公室，搬進旁邊陳舊建築，主角遇見同事西岡，本來和他性格不合。西岡為人輕佻，擅於社交，正是主角相反，主角埋首書堆，西岡連連吐苦，不堪沉悶。

《字裡人間》告訴我們，人不能只是一座孤島，許多事，都必須群策群力。就像主角不堪工作壓力，孤軍作戰，房東竹婆對主角說，要和其他人合作，正因不了解，才要溝通。編輯辭典，了解字詞，不是為了世人溝通嗎？主角因而鼓起勇氣，再生疏，也要對話，成為辭典成事的核心。

「辭海無涯，辭典則是一葉扁舟，人類乘在上頭在海上漂泊，尋找能夠傳達心意的語詞。而為那些想要度過汪洋、與人連結羈絆的辭典，就是《大渡海》。」

圖片來源：電影《字裡人間》劇照

新辭典名之為《大渡海》，監修松本朋佑說出這句對白，成為詮釋戲中深意的關鍵。由主角一聲招呼開始，西岡也受他影響，為了能夠編纂辭典，連調職亦在所不惜。

同時，主角透過收拾詞海字句，學懂表達。他遇上房東搬來住的孫女，一見鍾情。木獨，卻細心聆聽，她的工作和專注，廚師的夢想，辭典的不合潮流，天作之合。

「喜歡上一個人，無論是夢是醒，腦海中都縈繞著對方的身影，無心做任何事，煩惱苦悶的心理狀態，則欣喜如狂，如直沖九霄。」

圖片來源：電影《字裡人間》劇照

同事特意安排主角，為「戀慕」寫下詞義。字裡人間，正如西岡寫「老套」，呼應人生。例句乃，借醉向愛人求婚，老套死了。電影溫情中見幽默，連辭典彷彿也增添趣味。

語言文字，乃人類社會賴以維生的工具。一字一詞的界定、命名，我們既是賦予者，亦在選擇字詞，和別人溝通時，詮釋自我。主角的「戀慕」情書，正是最佳例子。

戲中主角兩次夢見大海，象徵力不從心。第一次，是他剛入職不久，大海浮現字條，怎麼撈都撈不完，這是「理」的執著。語言世界，生生不息，以有涯追無涯之苦。

圖片來源：電影《字裡人間》劇照

第二次夢境，卻是主角當初欠缺的「情」。監修身患癌症，為了盡快出版，拼命追趕，由理至情，我們以為遠離塵世的辭典，經由主角的成長故事，竟是如此貼近生命。

因為有情，連編輯辭典，竟也熱血浪漫。眾人為了如期出版，連日睡在編輯部OT，明明是極平實的畫面，卻能夠感動我們。浪漫不一定荷里活，也不止局限於愛情而已。

回到電影名字，台譯《宅男的戀愛字典》，失去戲中真意，還是《字裡人間》好多了。在塵世這茫茫大海，一葉屬於理想的扁舟，每個我們使用的字詞，背後都有人間溫暖的堅持。

圖片來源：電影《字裡人間》劇照

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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