你有被當作是瘋子的勇氣嗎？——《靈魂奇遇記》與聚焦錯覺

文：Rondy（香港大學心理學系三年級學生）

（文章內容含有劇透）

當世界充斥着振奮人心的勵志演講，教導我們怎樣做才會成功時，《靈魂奇遇記》這套電影卻反其道而行，跟我們說：生命的重量不在於有多偉大的理想，而是有多享受生命中每一個微細的片刻。

圖片來源：電影《靈魂奇遇記》海報

電影中的主角阿祖沉醉於爵士樂夢，能輕易地進入「心流」的無人之境——這大概是許多人都趨之若鶩的境界，畢竟在這個紛紜雜沓的世俗裏，有多少人是真正在做自己喜歡的事情呢？可是阿祖的狂熱執着，讓他近乎只活在自己的世界裏，忽略了生命其餘的美好。他對母親的愛意漠然置之，只覺得她不明白自己的夢想，以致一直沒有打開心扉；他和老朋友剪髮師只談爵士樂，卻從來沒有關心過友人的過去；他為了自己的演出，敷衍同樣熱愛音樂的學生。當他還未踏上自己夢寐以求的舞台就被告知已離開人世時，他破口大喊：「我不能就這樣死去，我的人生才剛剛開始！」。

可是在他回到凡間完成演出後，他頓時感到空虛不已——「我等了『這一天』一輩子，我以為過了『這一天』我就會有所不同。」前輩雲淡風輕地說：「小魚努力尋找海洋，但老魚卻對小魚說『我們已經在海洋了』。」我們總會高估完成某件事情後所帶來的快樂：「只要我得到這份工作，我便會快樂；只要我成功置業，我便會快樂；只要我收入達致某水平，我便會快樂。」

這其實和心理學上被稱為「聚焦錯覺」的概念有關：當我們在想它的時候，生命中沒有其他東西比它更重要；當我們注意某一時刻的時候，會忽略在其他時段發生的事情。我們幻想置業後就可以有個屬於自己的安樂窩，和家人在客廳無拘無束地享受天倫之樂。事實上我們為了換新居不惜選擇一份比較辛苦但更高薪的工作，每天加班而犧牲與愛人相處的時間，到頭來留在家中的時間不多，週末也因為疲憊不堪而多數躺在床上。

圖片來源：電影《靈魂奇遇記》劇照

所以我們不應追隨目標嗎？絕不——只是在追尋夢想的過程中，我們千萬不能忘記要用心感受沿途的風景。從未投胎過的22號，即使受過許多偉人的指導，仍然找不到生命的火花，正如佛家所言：生是一切苦的起源，他自詡看透塵世，不願意投胎做人，卻誤打誤撞下落入凡間。這一次的旅途讓他感受到活着的美好：一片落葉丶一塊披薩丶一口冬甩…他珍而重之地對待生命中每一個片刻，終於找到屬於自己的「火花」而得到「地球通行証」。當我們從小就被教育要定目標丶求第一丶做最好時，這套電影想告訴我們的是：用心體會活着的每個瞬間，便是為生命賦予最大的意義。

值得一提的是，電影中還帶出另一個重要的訊息——心流與迷失只是一線之差。進入心流狀態和迷失自我的人都是努力地在人生路上行走，只不過，前者無拘無束地在天空漫遊，後者漫無目的地在沙堆中匍匐。在大學的講堂中，老師總喜歡問：「各位同學有什麼問題嗎？」；而同學總喜歡問：「這次考試會考課本的內容嗎？我要溫習這份額外的閱讀材料嗎？」身邊有不乏孳孳不倦而成績卓越的人，但他們大多也是為了一級榮譽的證書，真正對學科滿腔熱忱的人寥寥可數。記得一次，筆者在一間自己非常喜歡的公司實習，在第一天我問身邊的同學，為什麼會選擇這間公司。他告訴我，讀商科的人每個學期都要實習。那時候的我困惑不解，因似乎沒有聽到預期中的回應；但我並沒有追問——或許他也尚未找到答案。在人生不斷前行的過程中，你有勇氣停下來，撫躬自問「我正在做什麼」嗎？

圖片來源：電影《靈魂奇遇記》劇照

到底怎樣才能活出生命的火花？船長或許能給我們一點啟示：他完全沉醉於熱情之中，達致「無所待」的精神境界；他看透世事卻不執着也不厭倦，更願意主動幫助迷失的人尋回方向。在現實之中，他是一個在街頭轉動廣告板而且衣衫襤褸的老人，更有一個稱號：「瘋子」。在奼紫嫣紅的花花世界裏，迷失的人太多，但船長只有一個，旁人的不理解實是在所難免。仍然保有赤子之心的22號懂得生命的美好，當他鳧趨雀躍地高呼：「也許看天空就是我的火花，我會走路了！」，意志被多次擊潰的阿祖冷酷無情地反駁：「這不是人生目標，只是日常生活。」在活出生命的火花時，也許會被外人抨擊，你若想追尋最純真的靈魂，先問自己一句：你有被當作是瘋子的勇氣嗎？

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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