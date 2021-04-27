從客廳「孵化」的中國家庭教會，被無神論者操縱的宗教自由

家庭教會，也稱地下教會，是中國特色獨有的教會，這並不是基督教會中的某一宗派，而是指在中國偽宗教自由的情況下，基督徒為了保護信仰不被政府操控，在自己家庭中聚會的教會形式。客廳是一個私人場所，顧名思義，在客廳聚會的中國家庭教會，也具備相當的隱私性、個人性，大部分家庭教會都是小規模、不公開的舉行聚會。

這樣做不僅是為了避免政府的干擾，同時，城市家庭教會發展初期，人數並不太多，通常由一個家庭先開放自己的家，聚會信徒都是身邊熟悉的朋友、親人，從簡單的主日聚會開始，再慢慢發展成為一個功能完整的教會，需要相當的時間和人工。

教會從零到有的過程中，客廳，是孵化家庭教會的主要場所。

在大約十年前，中國大環境對於教會還保留著一定的寬容度，發展迅速的家庭教會漸漸走出客廳，租賃或購買容納多人的場所，在社會上也開始公開站頭露面，開展一系列公益活動。

比如2008年的四川汶川發生大型地震以後，很多教會都安排救援義工前往當地，這算是民間力量的一次公開亮相，有些基督徒志願者甚至就此留在當地，一直默默進行宣教活動。帶有明顯宗教色彩的口號不能直接提出來，但是當時多個志願團隊的制服，被收藏在位於北川的地震紀念博物館裡。

在我的印象中，2008年到2016年算是家庭教會比較活躍的時期。以秋雨聖約教會（成都）為例，社會公益方面，教會開展以「兒童節不要墮胎」為主題的反墮胎宣傳，製作了相關的宣傳資料，開展多次公開講座，在微博上也吸引了一定粉絲量來關注反墮胎議題。

此外，教會也開始興辦學校，屬於教會的基督教教學系統，從小學到大學都在摸索過程中。教會成立劇團，最開始在聖誕節自製舞台劇演出，後來也爭取到更多在城市中公開演出的機會，同時，詩班也一直嘗試，朝開辦公開音樂會的目標努力。

秋雨聖約教會開展出多種面對全社會的活動，並且把經驗和資料分享到全國的家庭教會中，這就形成一個正面循環，人數越多，精力和能力越大，就越能夠公開對外開展福音工作，人數持續上升。

因為教會的快速成長，客廳就出現侷限性，教會需要租賃或購買更大的地方作為聚會地點，更大型的教會也開始嘗試分堂的工作，秋雨聖約教會最開始分別在上午和下午舉行兩次相同的聚會，後來也嘗試以植堂的方式，增加教會堂點，由教會差派部分同工和會友，在母會的支持下，於同座城市直接開闢新的教會，新的教會獨立運行，但和母會依舊保持緊密的聯繫。此外，也差派同工到附近的、成長中團契，幫助這些團契建制，成為一個正式的教會。

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但自從2018年修訂版的《宗教事務條例》生效以來，中國基督教迎來寒冬，很多家庭教會必須從公開的聚會場所退回客廳聚會。在《宗教事務條例》的要求下，宗教團體的成立、變更和註銷必須按照國家規定辦理登記，登記在冊的教會必須接受國家管理。

若非如此，教會就會面臨被取締的結局，教會中的領導人也可能身陷牢獄之災。所以，原本已經開始在公開場合聚會家庭教會，被打壓成非法聚會。自從2018年12月9日晚間，秋雨聖約教會牧師同工同時被抓，上百名平信徒在次日黎明就被警察上門調查，不僅牧師、長老被判重刑，普通信徒按照住宅區域，劃分到不同的派出所管理，到現在，個別信徒出門一趟還會被政府人員跟蹤。

政府下令是必須剷除秋雨教會，連退回客廳的機會都沒有，信徒在網絡上聚會，也會面臨警察的威脅和騷擾。以此為戒，其他和秋雨教會一同發展起來的家庭教會，也被迫分散，回到客廳。

這個行動是全國性的，成都的家庭教會剛收到攻擊，廈門家庭教會就成為被打壓的重災區。從2018年底到現在，我不斷收到消息，聽說中國各地家庭教會聚會被警方打斷，領導人被抓，嚴重者行政拘留數日不等。

貴陽仁愛教會上個月底在聚會過程中被強行打斷，當場就有多人被抓，最終有幾位同工被行政拘留，同時教會和會友面臨抄家，手機、電腦被強制沒收，拘留期滿後，領導人張春雷被轉為刑事拘留，在4月1日愚人節，官方發佈通知張春雷以「詐騙罪」正在接受調查，真是共產黨一大愚人玩笑。

中國家庭教會的持守，同時符合教會堅持的政教分離，也受到中國憲法「公民信仰自由」的保護。

反觀中國《宗教事務條例》之下，官方對基督教會的要求：自治、自傳、自養，意思是：只有政府指定的人能在政府指定的地方進行政府指定的宗教活動。所以被中國政府認證的教會又叫做三自愛國教會，以愛國為主、教會為輔，實質上是掛著十字架的馬克思主義學堂。

不排除三自愛國教會中也有真正的信徒，但是三自教會的頭是政府，共產黨掌握了其中絕對的發言權，信徒只能到被無神論掌控的教會，這不算真正的信仰自由。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航