累計赤字1265億LG宣告退出手機市場，三星、OPPO有望搶食市佔率

（中央社）韓國LG電子公司不堪連年虧損，今（5）日宣布退出手機市場，將在7月底結束所有行動通訊相關業務，但表示將持續研發6G等通訊技術，用於家電、機器人等其他相關應用。

《韓國聯合新聞通訊社》報導，樂金電子公司（LG Electronics Inc.）1月宣布將檢討包括出售手機部門等調整計畫後，今天召開理事會，決定於7月31日正式退出手機市場，停止行動通訊事業本部的所有生產與販賣業務。

樂金電子從1995年開始進入手機市場，至今僅26年，公司考量產業競爭激烈加上手機部門業績持續不振，為使公司內部資源更有效率，集中發展核心事業，因此必須調整改善組織結構。

虧損1265億，停產後將持續投入6G研發

LG電子在全球手機市場一度占有第3大地位，但從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元／港幣350億元）。

報導說，LG電子先前曾與越南Vingroup集團股份公司（VIC）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）接觸商議出售事宜，但都未取得進展。

LG電子表示，結束手機業務後，仍會持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，以提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

為完成既有訂單，LG電子規劃持續生產手機至5月底，正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

行動通訊本部員工預計調派至其他事業本部或樂金集團內其他公司；外界預測，樂金電子將於7月與加拿大汽車零件廠麥格納國際公司（Magna International）合資成立的電動車動力調節裝置公司也是可能選項。

市佔將被三星、OPPO搶食

韓國樂金電子（LG）宣布結束手機業務，集邦科技表示，LG手機既無法在高階市場與蘋果、三星較勁，中低階市場也打不過中國品牌，LG原有市占最可能被三星、OPPO搶食。

集邦指出，全球手機依作業系統分成蘋果iOS、安卓Android兩大陣營，以品牌區分則是蘋果（Apple）、三星（Samsung）各為龍頭；即便中國華為遭遇美國禁令而市占縮水，但LG手機仍落後在OPPO、小米等中國品牌之後。法人分析，主要原因是高階市場已被蘋果、三星領先，中低階手機市場，中國品牌CP值又明顯超越LG 。

法人分析，LG為了避免賠錢，結束手機事業並不意外。由於LG手機產品主要市場在韓國、歐洲及東南亞，預期歐洲及韓國市場將被三星取代；東南亞新興市場的中低階手機市占，將可望被中國品牌OPPO取代。

集邦進一步解釋，LG集團的面板廠樂金顯示器公司（LGD）生產有機發光二極體（OLED）面板，大尺寸面板供應LG電視使用，小尺寸OLED面板供應蘋果及自家手機品牌使用；但中國OLED面板已大量生產，樂金的OLED手機面板也遇到低價競爭的威脅，尤其中國生產的OLED面板搭配中國手機低價競爭，對LG的中低階手機市場形成極大的壓力。

從財報表現來看，LG電子在全球手機市場一度占有第3大地位，但從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元）。

集邦調查，2020年因疫情導致全球高階手機銷售占比下滑，但蘋果憑藉5G新機站穩高階市場，加上採取積極定價策略，2020年第4季生產量達7760萬支，季增85％，一舉超越三星拿下全球冠軍，其中iPhone 12系列新機占比更高達9成。

調查顯示，蘋果在2021年第1季受惠iPhone 12系列持續熱銷，帶動生產總數達5400萬支，新機占比約8成。

另外，三星2020年第4季以6700萬支生產量位居第2 ，較第3季減少14％，主要與蘋果新機推出的排擠效應，以及歐美等地節慶舖貨結束有關。三星為維繫高階市占，2021年第1季則提前發表旗艦新機。

2020年底手機排名第3至6名依序為OPPO、小米、華為、Vivo，但華為因受美禁令影響，市占已大幅縮水。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺