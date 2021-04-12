【圖表】蘇花改全線通車一年多了，車禍情形有改善嗎？從實際資料來瞭解

蘇花改已經在2020年初全面開通，除了可以減少通行時間外，預計也可以讓用路人多一條更安全的道路可以選擇，而蘇花改至今開通已一年多，蘇花公路的車禍事故發生的數量是否有改善嗎？讓我們分別用2019年及2020年（開通前後）的車禍統計資料來一探究竟。

台九線蘇花公路山區路段改善計畫從2011年起分3階段開始動工，其中「蘇澳到東澳段」於2018年先部分開通，而「南澳到和平段」及「和中到大清水段」則是在2020年開放通車。

下圖分別是蘇花公路改善計畫的三段路線。

由於警政署自2018年才開始提供有人傷亡的車禍案件經緯度資料，所以無法對2018年先行通車的「蘇澳到東澳段」開放前後情形加以比較。而僅有財物損失的車禍案件（A3交通事故資料），由於警政署目前僅提供即時資料，並無歷史資料可以查詢，所以此類資料，本文不會列入討論，本文只會討論「南澳到和平段」及「和中到大清水段」2019年及2020年有人傷亡的車禍資料。

下圖是蘇花公路「南澳到和平段」及「和中到大清水段」全線開通前後的車禍案件數比較，粉紅色代表發生在舊蘇花路段的車禍案件數量，橘色則代表發生在蘇花改路段的車禍案件數量。

從圖中可以看出，舊蘇花路段的車禍案件數從原本的58件下降到了30件，數字上確實可以看出，蘇花改開通後大幅減少了舊蘇花路段的車禍案件數，但蘇花改路段的車禍案件數也新增了18件，整體開通前後的車禍案件數下降了10件。

而這些車禍案件多集中在舊蘇花及蘇花改的哪些路段呢？蘇花改開通後哪些路段的的車禍情形改善最多呢？

我們找出發生在「南澳到和平段」及「和中到大清水段」的車禍案件，並透過熱點分析來回答這兩項問題。

下圖是「南澳到和平段」2019年（蘇花改開通前）在舊蘇花的車禍發生熱點圖，在舊蘇花路段上，越接近深紅色代表該路段越常發生車禍。

從上圖中我們可以發現，在蘇花改開通前，「南澳到和平段」的舊蘇花上，可能因山路較崎嶇的關係，沿路都有車禍發生的跡象，但在蘇花觀音石附近的紅色最深，代表發生在該處的車禍事故較為密集。

而下圖是「南澳到和平段」在蘇花改開通後的車禍發生熱點圖。

在圖中我們可以發現，在蘇花改開通之後，靠近南澳神秘海灘及谷風瀑布的舊蘇花路段，幾乎沒有紅色色塊，代表車禍案件減少非常多，但蘇花改觀音隧道北口卻成了車禍熱度最高的路段，而蘇花觀音石附近依舊是較容易發生車禍的路段。

接著讓我們看看「和中到大清水段」的變化，下圖是和中到大清水段在蘇花改開通前後的車禍發生熱點圖。

從圖中可以觀察到，雖然「和中到大清水段」在仁清隧道屏風岩附近的車禍案件有減少的跡象，但在和仁車站上方舊蘇花與蘇花改的交界處也多出了新的車禍熱點。

在以上車禍案件中，不同車種的車禍案件數變化又是如何呢？

下圖是各類車禍案件車種的數量變化圖，可以讓我們再更進一步觀察蘇花公路開通前後，各類車禍案件的車種數消長情形。

從圖中我們可以發現，在蘇花路段發生車禍的車種中，小客車及小貨車的下降幅度最大，小客車從35輛下降到9輛；小貨車從21輛下降到6輛，但在機車及曳引車（包含貨櫃車與卡車等）的部分卻是不減反增，尤其機車從開通前的31輛上升到開通後的35輛，造成此類情形的原因可能為，目前蘇花改還是禁止機車通行的狀態，機車族必須要走較危險的舊蘇花路段，發生車禍事故的機率也比較高。

好消息是交通部公路總局宣布，從2021年1月19日起，將開放蘇花改「南澳到和平段」和「和中到大清水段」給12.2公尺以下的大貨車通行，並同時禁止大貨車進入部分舊蘇花路段，這樣的分流措施，也許可以減少一些機車與大型貨車在舊蘇花發生車禍的機會。

而經過台灣機車路權促進會於2020年7月1日的包圍公路總局抗議活動後，經過路權團體與公路總局的協商，公路總局也表示，最快將於2021年6月開放大型重機試行蘇花改。

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資料來源：內政資料開放平臺歷史交通事故資料

核稿編輯：林奕甫