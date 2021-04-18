離島旅遊「旅平險」留意三重點，澎湖、金門、蘭嶼各有不同保障

台灣離島旅遊，像是澎湖、金門、蘭嶼等地，都需要搭船或搭飛機前往。像到國外旅行一樣，很多民眾會購買旅平險，避免航班延誤、班機取消、行李遺失等損失。

但是很多民眾沒留意到的是，部分國內旅平險保單沒有不便險的保障；或是雖然有賠航班延誤、卻不賠行李損失，民眾發現不理賠時才心急生氣也來不及了。為了避免這種狀況，本文想要跟各位分享到離島旅遊時，挑對旅平險保單的3點注意事項。

投保離島旅平險，務必留意這三點

1. 行程縮短、班機延誤、行李延誤、行李損失，不便險保障要有

離島旅遊，不便險保障要注意什麼地方呢？金管會保險局建議，不便險保障要有旅程縮短、班機延誤、行李延誤、行李損失這四種。

有這四項不便險保障，不管是霧鎖金門導致飛機延誤、颱風影響班機取消、行李被航空公司弄壞、家人離世需提早返家等情況，都可申請理賠。離島搭船、搭飛機，更能安心搭乘。

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2. 旅平險傷害醫療，保障額度最少20萬

旅平險主要保障身故失能、意外傷害醫療這兩項，尤其是「傷害醫療」的保障額度非常重要。雖然台灣有健保，但若離島旅遊途中車禍骨折，醫生建議使用好一點的鈦合金骨釘，加自負額可能近10萬，就可使用傷害醫療來補貼醫療支出。

一般來說，傷害醫療是保額的10％，建議傷害醫療額度至少20萬比較安心，若想為自己提高保障，也可以再往上增加額度。

3. 離島旅遊，旅平險最好包含緊急救援費用

外島旅遊，通常會有上山下海的行程，因此選購離島旅平險時，務必包含緊急救援費用。若不幸發生衝浪墜海、爬山失足、潛水被浪沖走等情況，搜救費用即可申請理賠。甚至連親友前往意外發生地的交通費和住宿餐飲費，也保障在內。離島不管上山下海，更能放心玩一波。

SARAcares提醒，離島旅遊投保旅平險，除了注意以上三點之外，投保時也可注意在保費差不多的情況下，要選保障內容比較多的那張保單。

離島旅遊，搭飛機、玩水上活動、騎機車都應注意不同保障

除了以上三點挑選離島旅平險保單的注意事項之外，也可以根據旅遊地點、行程內容、交通方式的不同，來挑選保單。

澎湖旅平險購買要點：注意不便險、緊急救援費用

到澎湖旅遊，通常會有七美、望安、吉貝的跳島行程，因為搭飛機、搭船次數較多，建議注意不便險最基本的四項理賠項目。若會進行水上活動，則須注意旅平險是否包含緊急救援費用。（延伸閱讀：夏天從事水上活動，你不可不知的必備保障！）

金門旅平險購買要點：注意飛機延誤理賠

3到5月是金門霧季，能見度差時容易影響飛機起飛，容易發生延誤或停飛情況，需特別注意是否理賠班機延誤的不便險保障。

蘭嶼旅平險購買要點：注意傷害醫療額度

到蘭嶼旅遊，很多人都會選擇騎機車遊蘭嶼，或是騎蘭嶼環島公路一圈。機車一多，也造成蘭嶼交通事故頻傳，投保旅平險時，務必注意傷害醫療額度，建議至少10萬元以上。

SARAcares提醒，就算有旅行社的團險、刷卡送的旅平險，仍建議額外購買旅平險。正如消基會在「旅遊不便險條款仔細看，否則理賠難」提到的，旅行社行程提供的團險、刷卡送旅平險，都有其限制及不足之處。（延伸閱讀：一張表看懂刷卡贈送、自購、跟團旅行社投保旅平險的差別在哪？）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航